В Новосибирской области должника по алиментам приставам выдала громким лаем соседская собака

Об этом сообщается на сайте УФССП по региону.

34-летний мужчина не платил алименты на содержание собственной дочери. Сумма скопилась приличная — 200 тысяч рублей. Дело неплательщика было передано в отдел судебных приставов по Каргатскому и Убинскому районам. Приставы пытались разыскать должника, но он успешно скрывался.

Отец 4-летней дочки, гражданин Д., официального источника доходов и имущества, на которое возможно обратить взыскание, не имел. Он намеренно скрывался от судебных приставов, а его сожительница каждый раз сообщала о том, что ей неизвестно местонахождение гражданина Д.

В ходе очередного рейда судебные приставы решили применить нестандартный подход, чтобы напомнить нерадивому папе про родительские обязательства. Они поинтересовались о местонахождении должника у соседей, которые, не задумываясь, сдали его. Оказалось, гражданин Д. несколько минут назад вернулся из магазина.

Судебных приставов в очередной раз встретила сожительница мужчины и сообщила о том, что её возлюбленный уехал в город. Чтобы развеять сомнения должностных лиц, женщина пригласила их пройти в дом и самим убедиться в отсутствии неплательщика.

В доме действительно никого не оказалось, однако как только судебные приставы вышли во двор, они заметили, что соседская собака злобно лает в направлении бани, расположенной на участке гражданина Д.

Несмолкаемый лай собаки и приближение судебных приставов к парилке заставили должника выйти из своего укрытия. Так попытка избежать родительских обязанностей закончилась для нерадивого отца неприятными для него последствиями.

Суд вынес решение о назначении наказания должнику в виде ареста сроком 10 суток.