Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках

С 1 мая россиян ждет увеличение на 18 процентов минимального размера оплаты труда. Досрочно, чем планировалось первоначально, его подтянули к действующей величине прожиточного минимума трудоспособного населения в стране. Документ затронет четыре миллиона человек, которые получают зарплату на уровне минимальной. С мая МРОТ составит 11 163 рубля (сейчас около 9,5). Для этого регионы получат 20 миллиардов рублей дополнительной помощи.