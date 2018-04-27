Майские законы отразятся на зарплатах и футбольных болельщиках 

С 1 мая россиян ждет увеличение на 18 процентов минимального размера оплаты труда. Досрочно, чем планировалось первоначально, его подтянули к действующей величине прожиточного минимума трудоспособного населения в стране. Документ затронет четыре миллиона человек, которые получают зарплату на уровне минимальной. С мая МРОТ составит 11 163 рубля (сейчас около 9,5). Для этого регионы получат 20 миллиардов рублей дополнительной помощи.
Из-за чемпионата мира по футболу в России будут усилены меры безопасности. Они начнут действовать с 25 мая. Это коснется территорий, где пройдут официальные матчи Мундиаля: Волгоградской, Свердловской, Калининградской, Нижегородской, Ростовской, Самарской области и Мордовии, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Сочи. Например, российским болельщикам необходимо встать на учет в течение трех дней со дня прибытия в город, где пройдет игра, иностранцам — в течение одного дня. Для этого необходимо обратиться в территориальные органы МВД. Исключение составляет временное нахождение в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристских базах.