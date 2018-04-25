В Пензе конечную остановку маршрутки №71 превратили в свалку

В минувший вторник, 24 апреля, на портале открытая Пенза в разделе «Проблемы» одна из жительниц областного центра опубликовала заявку, касающуюся благоустройства городской улично-дорожной сети. Пензячка обратила внимание чиновников на несанкционированные навалы мусора, которые образовались на улице 5-й проезд Кольцова. По словам горожанки, конечная остановка маршрутки №71 превратилась в большую свалку, в захламленном состоянии находится и близлежащий овраг.

«На конечной 71 маршрутки («Автодром») большая свалка мусора. Мусор валяется кругом, а также сваливается за остановку в овраг (захламляет сливные трубы). По наблюдениям мусор оставляют люди, отдыхающие ночью на остановке (в основном пивные бутылки). Прошу ответственных убрать территорию. Я считаю, что в дальнейшем эту проблему может решить установка контейнера под мусор», — описала проблему жительница Пензы, предложив оптимальный вариант ее решения.

В настоящее время жалобе присвоен статус «В работе». Исправлением ситуации занимается специалисты администрации Октябрьского района.