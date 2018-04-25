Теплосети Ижевска, собаки Калининграда и британцы в сланцах: что произошло минувшей ночью

Ижевск. Удмуртия . Доброе утро, Удмуртия! Утром в среду, 25 апреля, «Сусанин» предлагает традиционный обзор утренних новостей.

Проверка теплосетей:

В среду, 25 апреля, в Ижевске пройдут плановые температурные испытания теплосетей от котельной Автозавода в Ижевске. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы проведут с 8:00 до 20:00.

Испытания коснутся жителей 33 многоквартирных домов по улице Ворошилова. На прочность теплосети проверят подъёмом температуры воды в них до 130 °С. При выявлении неисправностей оперативно примут меры по локализации и устранению дефектов, ограждая опасные участки.

В целях безопасности социальные учреждения — детские сады, школы, больницы временно будут отключены от системы теплоснабжения и в испытаниях участвовать не будут.

При обнаружении признаков повреждения коммуникаций следует немедленно покинуть опасную зону и сообщить об аварии в аварийные службы и диспетчерскую УКС по телефонам: 903-543, 903-545 или в службу 072 (с мобильного телефона 998-072).

Безопасность на Востоке:

Российский чиновник обсудил ситуацию на Балканах с главой МВД Сербии Небойшей Стефановичем. С секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани и заместителем председателя Совета национальной безопасности Израиля Эйтаном Бен Давидом обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. Николай Патрушев также встретился с представителями Мозамбика Суринама , обсудив вопросы международной безопасности.

Отмечается, что 25-26 апреля в Сочи пройдёт международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Своё участие во встрече подтвердили уже более 100 стран.

Отлов собак:

Волонтёры общественной организации помощи бездомным животным «Право на жизнь» начали отлов бродячих собак в Калининграде . Как сообщает РИА Новости, связано это с предстоящим Чемпионатом мира по футболу.

«Право на жизнь» начала отлов собак с бирками и без них. Собаки будут помещены в центр временного содержания, а также в приют для животных. Отлавливать будут всех собак без сопровождения владельца даже при наличии ошейника. Животных без микрочипов, которые не прошли через программу «Отлов-стерилизация-вакцинация-возврат» (ОСВВ), стерилизуют.

Отмечается, что для отлова животных приходится усыплять с помощью духовой трубки с транквилизатором. Волонтёры и сотрудники уже столкнулись с жалобами и обеспокоенностью людей, которые стали свидетелями отлова, поскольку со стороны это может выглядеть, как будто в собак стреляют.

Напомним, что Чемпионат мира по футболу впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Калининграде.

В сланцах до конца:

Жительницы Великобритании возмущены мужскими ногами в шлёпанцах. Как сообщает L!FE, в соцсетях дамы обрушились на мужчин из-за их «неподобающего стиля».

Дело в том, что 19 апреля стало самым тёплым весенним днём в Британии за последние 70 лет — температура поднялась до 27 °С. И городские улицы заполнили мужчины в сланцах. Эстетический вкус британок был оскорблён, дамы пришли в возбуждённое негодование.

«Тот факт, что на улице тепло и солнечно, не означает, что мы обязаны смотреть на мужские ступни в шлёпанцах. Пожалуйста, прекратите это безумие», «Нет такой жары, которая оправдала бы вид оголённых мужских ног в городской среде», — возмущались британки в Твиттере.

Мужчины поддаваться недовольствам не стали. Так один из комментаторов написал: «Да я даже для кремации шлёпки не сниму».