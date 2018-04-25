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Иностранное кредитование России резко сократилось после непродолжительного роста
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Иностранное кредитование России резко сократилось после непродолжительного роста 

Карельские вести 54 минуты назад
Фото: Карельские вести
К этому могли привести опасения по поводу возможного запрета США на покупку российского госдолга
После недолгого роста в третьем квартале уже в последние три месяца прошлого года наблюдалось резкое сокращение кредитования из-за рубежа российских резидентов — компаний, банков, граждан и государства. Об этом пишет РБК после изучения последнего отчета Банка международных расчетов.
Неопределенность по поводу возможных новых ограничительных мер в отношении России к концу 2017 года достигла своего накала. Чтобы избежать упоминания о российских активах в своей документации, нерезиденты сокращали вложения в страну, пишет издание.
В четвертом квартале объем долговых требований зарубежных финансовых организаций к российским резидентам снизился на 8,05 миллиарда долларов в сравнении с третьим кварталом.
Главным образом сокращение пришлось на падение займов иностранных банков российским резидентам и вывод из страны депозитов, размещенных нерезидентами.
По итогам четвертого квартала трансграничное сотрудничество сократилось на 8,08 миллиарда долларов, несмотря на устойчивый рост с начала года. В первые три месяца наблюдался рост на 2 миллиарда, за апрель — июнь — на 3,76 миллиарда и в третьем квартале — на 2,6 миллиарда в американской валюте.
Такого роста не было со времен начала конфликта на Украине и введения первых санкций против России. В четвертом квартале 2014 года сокращение трансграничного кредитования достигло максимума — 17,5 миллиардов долларов.
Наблюдаемое в конце прошлого года сокращение не связывают с новыми ограничительными мерами. Но в это время обсуждался возможный запрет Соединенными Штатами на покупку российского госдолга. Также эксперты связывают это явление с погашением старых долгов попавших под санкции компаний, в том числе банков, которые после этого не рефинансируются за рубежом.
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