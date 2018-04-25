«Айболит» работает в Новосибирском зоопарке

22 апреля на Московском международном ветеринарном конгрессе состоялось вручение наград Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Премия «Айболит» досталась ветеринарному врачу Евгению Козлову . Он много лет является внештатным консультантом Новосибирского зоопарка.

Евгений Матвеевич читает лекции в Новосибирском государственном аграрном университете, работает в ветклинике «Бэст» и лечит животных новосибирского зоопарка. На Московском международном конгрессе, вскоре после получения премии, Евгений Козлов прочитал лекцию о лечении переломов костей у приматов, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.

Премия «Айболит» вручается с 2012 года, лауреатами становятся врачи, которые лечат животных из зоопарков. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей указывает, что критериями отбора номинантов на премию служат такие качества как гуманизм, высокий профессионализм, доброта и отзывчивость.