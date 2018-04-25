«Айболит» работает в Новосибирском зоопарке 

22 апреля на Московском международном ветеринарном конгрессе состоялось вручение наград Ассоциации практикующих ветеринарных врачей. Премия «Айболит» досталась ветеринарному врачу Евгению Козлову. Он много лет является внештатным консультантом Новосибирского зоопарка.
Евгений Матвеевич читает лекции в Новосибирском государственном аграрном университете, работает в ветклинике «Бэст» и лечит животных новосибирского зоопарка. На Московском международном конгрессе, вскоре после получения премии, Евгений Козлов прочитал лекцию о лечении переломов костей у приматов, сообщает пресс-служба Новосибирского зоопарка.
Премия «Айболит» вручается с 2012 года, лауреатами становятся врачи, которые лечат животных из зоопарков. Ассоциация практикующих ветеринарных врачей указывает, что критериями отбора номинантов на премию служат такие качества как гуманизм, высокий профессионализм, доброта и отзывчивость.