Где ремонт Старого моста? Пока ведомства переписываются, транспорт в пробке

Ремонты коммунального моста, из-за которых на несколько месяцев по нему закрывали движение в 2013-м и 2015-м годах, были «поверхностными», а прокурорская проверка показала, что нужен капитальный. Для безопасной эксплуатации он нуждается в замене перекрытий и несущих конструкций. Суд удовлетворил иск прокурора города, отведя на ремонт моста, в обиходе называемом Старым, полтора года.

Чьё имущество?

В тогдашней мэрии говорили, что и проект ремонта уже есть. Но, во-первых, его надо доработать, во-вторых, изыскать средства — порядка 500 млн рублей. Подразумевалось, что в этом поможет региональная власть, но губернатор в этом смысле краевую столицу не обнадёжил.

А дальше — об этом, видимо, не слишком широко известно — Барнаул «сдал» коммунальный мост Росимуществу (и это была целая эпопея с судебной тяжбой, апелляцией, кассацией, — ред.). Но почтенное ведомство до сих пор не определилось, кому этот проблемный объект передать дальше, кто именно его будет содержать и эксплуатировать. А цена вопроса меж тем возросла: стоимость готового проекта реконструкции моста более одного миллиарда рублей. Об этом, в частности, в начале апреля на конференции Ассоциации сибирских и дальневосточных городов говорил заместитель главы администрации Барнаула по экономическим вопросам Вячеслав Химочка . По его словам, местная власть продолжает работать над проблемой, потому как «если не поднимать вопрос о его реконструкции, всё останется на прежнем уровне», а «мост крайне необходим Новоалтайску и Барнаулу в условиях маятниковой миграции между двумя этими муниципалитетами».

Как долго будут разбираться?

В попытке понять, кто кого в сложившихся условиях должен «принудить» к приведению в нормативное состояние важной транспортной артерии, «АиФ-Алтай» направил запрос в прокуратуру . Ответ, полученный нами за подписью заместителя прокурора Барнаула Андрея Аксёнова , оптимизма не вселяет.

Так, в декабре 2017 г. Центральный райсуд удовлетворил иск прокурора города к РФ в лице Межрегионального территориального управления (МТУ) Федерального агентства по управлению госимуществом о возложении обязанности провести работы по ремонту моста. Однако ответчик этот вердикт оспорил, апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда 22 марта с. г. решение первой инстанции отменено. На том основании, что закон не относит к полномочиям МТУ Росимущества «осуществление полномочий собственника в области дорожной деятельности и дорожного хозяйства».

Но горпрокуратура уверена, что надлежащий ответчик по этому спору — МТУ, поэтому направила в прокуратуру края проект кассационного представления на отмену означенного апелляционного представления…

В общем, разбирательства в «высших сферах» обещают быть долгими, да и твёрдое «установление» эксплуатанта моста совсем не означает, что он вскоре возьмётся за ремонт. А мэрия Барнаула сейчас даже хотя бы ямочный ремонт здесь сделать не может: в лучшем случае ей вменят нецелевое использование средств.

И пока суд да дело, Старый мост вполне могут закрыть из соображений безопасности. Вся его нынешняя ежедневная нагрузка — 17-18 тысяч автомобилей плюс более 20 маршрутов пригорода-межгорода (сотни полторы автобусов) — тогда ляжет на Новый мост. Лишний крюк (в десяток км), дополнительный расход всё дорожающего топлива и прочие возможные «прелести» — это, видимо, «дело десятое». Главное, местные власти избавились от хлопотного объекта…