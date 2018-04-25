Первого сентября гыданские дети пойдут в новую школу-интернат

В Гыде завершается строительство школы-интерната. До новоселья остаётся всего несколько месяцев.

Новый учебный год гыданские школьники и педагоги планируют встретить уже в новом учебном корпусе. Строительство объекта находится на контроле у губернатора Ямала. На строительство здания площадью 9,5 тысяч квадратных метров подрядчику — «Северной строительной компании» потребовалось чуть более двух лет, — сообщает СМИ «Студия „Факт“.

Первая свая школы-интерната была забита в декабре 2015 года. Инвестором является компания „НОВАТЭК“ . Гыдан для предприятия — это одна из важнейших территорий, где скоро планируется построить завод по производству сжиженного природного газа „Арктик СПГ-2“. Во всех тех регионах своего присутствуя компания „НОВАТЭК“ реализует социальные проекты.

»Я надеюсь, что к 1 сентября здание будет закончено, введено в эксплуатацию, и дети пойдут уже в новую школу. Также компанией «НОВАТЭК» было профинансировано строительство убойного комплекса. Думаю, что такая форма работы будет продолжаться, потому что мы пришли сюда надолго», — отмечает генеральный директор ООО «Арктик СПГ-2» Александр Матвеевский.

Сейчас на объекте (на месте строительства школы-интерната) работают 240 человек, которые занимаются внутренней отделкой. Все материалы, используемые при строительстве надёжны и безопасны.

«Все материалы завезены. Поставщики могут использовать поддельные сертификаты и паспорта, чтобы продать некачественные материалы, поэтому мы привлекли сертифицированную специализированную лабораторию МЧС . Они у нас сделали отбор проб и всё дополнительно проверили», — объяснил представитель ООО «Северная строительная компания» Константин Иванов

Огромная столовая, спортивный и тренажёрный залы, библиотека. В здании есть всё — от современного мультимедийного оборудования до кастрюль в кухонном блоке и йода в медпункте. В новом актовом зале школы-интерната будут располагаться 370 кресел и большой экран шириной 10 метров. Основные работы сейчас ведутся на втором и первом этажах здания.

«В здании была комиссия государственного строительного надзора. По качеству работ их всё устраивает, за исключением некоторых рабочих моментов», — сказал глава Тазовского района Александр Иванов

Чтобы завершить внутреннюю отделку, строителям нужно ещё примерно полтора месяца. Летом здесь завершат установку оборудования и благоустроят территорию. Около школы также появятся площадки для игры в баскетбол и сдачи нормативов ГТО.