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Госпродагентство Приморья запустило линию производства кормов
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Госпродагентство Приморья запустило линию производства кормов 

АиФ-Владивосток 1 час назад
Фото: АиФ-Владивосток
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края, в селе Михайловка запущена линия производства кормов для животных мощностью до 800 килограммов в час.
«На данный момент на складе имеются корма собственного производства по цене 11000 рублей за тонну. Рецептура комбикорма может быть изменена по желанию заказчика при заявке от 500 килограммов», — сообщили в ведомстве.
Приобрести комбикорм можно в Госпродагентстве Приморского края по адресу: село Михайловка, улица Привокзальная, 5. Также производится доставка кормов по организованной заявке глав поселений и владельцев личных подсобных хозяйств близлежащих территорий.
Напомним врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко обозначил сельское хозяйство одним из стратегических направлений развития экономики региона. В совместных планах власти и бизнеса — к 2020 году обеспечить внутренний рынок основными продуктами собственного производства и поставить сельхозпродукцию на экспорт.
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что в стране создана гибкая система поддержки сельхозпроизводителей, и сегодня агропромышленный комплекс — это успешная отрасль, которая кормит страну и завоевывает международные рынки.
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