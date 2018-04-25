Долги за Вечный огонь и бордюры: Орел готовится к маю

Проблемы подготовки областного центра к майским праздникам обсудили накануне, 23 апреля, на рабочем совещании в администрации города.

Одним из главных вопросов стала задолженность в 150 тысяч рублей перед «Газпром межрегионгаз» за газ для Вечных огней. Долг составляет 150 тыс. рублей.

Сити-менеджер Александр Муромский поручил начальнику управления городского хозяйства и транспорта погасать задолженность в кратчайшие сроки.

Также коммунальным службам было поручено до конца недели покрасить бордюры и ограждения мостов, помыть памятники и убрать прилегающие территории.

Начальник УКХ Светлана Климова доложила, что подрядчик уже покрасил 3 км ограждений мостов и работы будут завершены в течение двух дней. Очистка и покраска бордюрных камней завершиться до 1 мая.

Чиновница пояснила, что контракт на очистку памятников от пыли и грязи и благоустройство прилегающих территорий выиграл ИП Пашков. Подрядчик до 30 апреля обязан привести в порядок 11 объектов: стелу « Орел — Город воинской славы», памятники комсомольцам Орловщины , Л. Н. Гуртьеву, участникам локальных войн и военных конфликтов, Н. С. Лескову, Н. Н. Поликарпову, советским летчикам, И. С. Тургеневу, В. И. Ленину, мемориальный комплекс Танкистам-фрунзенцам и памятник в сквере Артиллеристов. Сумма контракта составила 113,584 тыс. рублей.

Кроме того, в рамках муниципального контракта до 27 апреля «Спецавтобаза» приведет в порядок воинские участки Троицкого и Крестительского кладбищ, братское кладбище жертв фашизма.

Также глава города поручит к 1 мая ввести в эксплуатацию отреставрированный фонтан на бульваре Победы.

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