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Долги за Вечный огонь и бордюры: Орел готовится к маю
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Долги за Вечный огонь и бордюры: Орел готовится к маю 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Проблемы подготовки областного центра к майским праздникам обсудили накануне, 23 апреля, на рабочем совещании в администрации города.
Одним из главных вопросов стала задолженность в 150 тысяч рублей перед «Газпром межрегионгаз» за газ для Вечных огней. Долг составляет 150 тыс. рублей.
Сити-менеджер Александр Муромский поручил начальнику управления городского хозяйства и транспорта погасать задолженность в кратчайшие сроки.
Также коммунальным службам было поручено до конца недели покрасить бордюры и ограждения мостов, помыть памятники и убрать прилегающие территории.
Начальник УКХ Светлана Климова доложила, что подрядчик уже покрасил 3 км ограждений мостов и работы будут завершены в течение двух дней. Очистка и покраска бордюрных камней завершиться до 1 мая.
Чиновница пояснила, что контракт на очистку памятников от пыли и грязи и благоустройство прилегающих территорий выиграл ИП Пашков. Подрядчик до 30 апреля обязан привести в порядок 11 объектов: стелу «Орел — Город воинской славы», памятники комсомольцам Орловщины, Л. Н. Гуртьеву, участникам локальных войн и военных конфликтов, Н. С. Лескову, Н. Н. Поликарпову, советским летчикам, И. С. Тургеневу, В. И. Ленину, мемориальный комплекс Танкистам-фрунзенцам и памятник в сквере Артиллеристов. Сумма контракта составила 113,584 тыс. рублей.
Кроме того, в рамках муниципального контракта до 27 апреля «Спецавтобаза» приведет в порядок воинские участки Троицкого и Крестительского кладбищ, братское кладбище жертв фашизма.
Также глава города поручит к 1 мая ввести в эксплуатацию отреставрированный фонтан на бульваре Победы.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
Администрация Орла задолжала 150 тысяч за газ для Вечного огня
Сообщение Долги за Вечный огонь и бордюры: Орел готовится к маю появились сначала на РИА 57.
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