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В Казахстане летом начнут устанавливать «умные счетчики»
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В Казахстане летом начнут устанавливать «умные счетчики» 

Мир24 1 час назад
В Казахстане этим летом начнется установка так называемых «умных счетчиков». С их помощью станет проще отслеживать начисления и расход газа. Все данные будут фиксироваться электронной системой. Об этом пишет «Казахстанская правда».
«Благодаря современным технологиям будет проще отслеживать начисления и расход газа, все данные будут фиксироваться электронной системой, которая исключает человеческий фактор», — сообщил председатель правления АО «КазТрансГаз» Рустам Сулейманов.
По его словам, очень важная функция «умных счетчиков» направлена на обеспечение безопасности. Так, в случае возникновения аварийной ситуации датчик зафиксирует изменения и передаст данные управляющей компании.
Кроме этого, компания уже в 2018 году планирует перейти к полному удаленному управлению объектами из диспетчерского центра в Астане посредством телемеханики и телеметрии.
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