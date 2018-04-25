Хабаровчанам предлагают покреативить на набережной

Хабаровский краевой парк им. Н. Н. Муравьева-Амурского приглашает всех творческих людей принять участие в акции «Будущее — дело молодых». Её цель собрать и, по возможности, использовать креативные решения по преображению набережной имени Невельского и самого парка, — рассказали ИА « Хабаровский край сегодня» в учреждении.

— Эту акцию мы проводим впервые и надеемся на новые, интересные идеи — будь это парковые вазоны для цветов, скамейки, художественное оформление стен, другие арт-объекты, которое вы видите на территориях общественного пространства Хабаровского краевого парка и набережной имени Невельского, — говорит заместитель генерального директора КГБУК «Хабаровский краевой парк имени Н. Н. Муравьёва— Амурского» Лариса Реплянская. — Ещё лучше, если найдётся человек или организация, которая профинансирует создание объектов и их установку. Не факт, что мы примем и используем все предлагаемые варианты, это не конкурс — это акция в рамках Года Молодежи 2018.

Свои предложения вы можете присылать на эл.почту: park06@mail.ru. По всем вопросам обращаться по телефону 8 (914) 207-33-95 (Лариса Юрьевна).