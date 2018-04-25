В Татарстане утвердили концепцию создания фарммедполиса

Правительство Татарстана утвердило концепцию создания фармацевтического медицинского полиса, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РТ

В документе говорится, что концепцией фарммедполиса предусмотрено создание проектного офиса для привлечения резидентов для развития фармацевтической промышленности в Татарстане. Также отмечается, что на базе ОЭЗ «Иннополис» создадут единую исследовательскую платформу в сфере фармацевтики и инновационных изделий медицинского назначения. В рамках действующих ТОСЭР и ОЭЗ будут выделяться земельные участки с инфраструктурой.

Фарммедполис создадут за счет внебюджетных источников финансирования. Для этого во втором квартале 2018 года будет создано новое юрлицо — ООО «Фармацевтическо-Медицинский Полис Республики Татарстан».