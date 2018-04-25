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Салюты и фейерверки запустят с 33 площадок в Москве в День Победы
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Салюты и фейерверки запустят с 33 площадок в Москве в День Победы 

РИАМО 12 минут назад
Фото: РИАМО
В Москве в День Победы праздничные салюты и фейерверки запустят с 33 городских площадок, традиционно световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Праздничные салюты и фейерверки в честь Дня Победы запустят с 33 городских площадок. В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо Москвы озарят вспышки золотых, оранжевых, зеленых, красных и фиолетовых искр. Световое шоу начнется в 22:00 и продлится около пяти минут — его будет хорошо видно во всех столичных округах», — говорится в сообщении.
Высотные салюты организуют на 16 площадках, а самое красочное шоу можно будет посмотреть в парке Победы на Поклонной горе, где запустят пиротехнику сразу с двух точек.
«Фейерверки в честь Дня Победы запустят в 17 столичных парках. В отличие от салютов, искрящиеся фейерверки раскрываются на меньшей высоте, тем не менее это не влияет на их зрелищность. За короткое время орудия выпустят более 80 тысяч залпов, а небо украсят золотые пионы, разноцветные хризантемы, а также красные, синие, зеленые и желтые шары», — добавляется в сообщении.
Сценарии запуска фейерверков у каждого из парков будут разными. Например, в Бабушкинском парке дадут до девяти тысяч залпов, в небе расцветут золотые пионы с желтыми и красными листьями и разноцветные пальмы.
9 Мая — праздник Победы Красной армии и советского народа над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1945 года. С 1965 года День Победы — нерабочий праздничный день.
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