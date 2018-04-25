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Совфед предложил штрафовать россиян за информационный экстремизм
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Кремль сменит формат инаугурации

Совфед предложил штрафовать россиян за информационный экстремизм 

Авторадио 1 час назад
Размер штрафов может составить 50 до 100 тысяч рублей, пишет газета «Известия». По словам авторов инициативы, новация призвана защитить граждан от паники, которую вызывает трансляция недостоверных сведений. Например, случаи запугивания людей на экологических митингах. При этом разработчики не собираются запрещать людям указывать на проблемы, однако призывают контролирующие органы отслеживать правдивость информации. Между тем юристы опасаются, что, если достоверным будет считаться только мнение государственным ведомств, норма может использоваться против населения. Ожидается, что окончательный вариант законопроекта будет согласован к концу апреля, а в конце мая — начале июня его планируют внести его в Госдуму.
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