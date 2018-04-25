Fox: посредник, передавший СМИ данные о встречах Коми с Трампом, бесплатно работал на ФБР

"Я обладал статусом особого сотрудника правительства [special government employee, SGE] при Бюро бесплатно", — цитирует телеканал ответ профессора по электронной почте на журналистский запрос. Данный статус предоставляется лицам, которые «командированы, назначены, уполномочены или наняты для выполнения временных обязанностей за плату или без таковой, в течение не более 130 дней в период, ограниченный 365 днями подряд», пояснил FoxNews

По его данным, Коми «лично поручал спецпроекты» Рикмэну, который имел допуск к секретной госинформации и пропуск в штаб-квартиру ФБР. Профессор неоднократно выполнял задания руководства бюро, в том числе касающиеся расследования нарушений правил служебной переписки по электронной почте, допущенных Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США.

"Определенно интересно, почему Коми поручил выполнение особого поручения своему приятелю, а не одному из 35 тыс. сотрудников ФБР. Коми отдал свои записи не столько приятелю, сколько служащему ФБР, отобранному в качестве SGE. Возникает вопрос, а со сколькими еще лицами он поделился своими записями?" — заметил телеканалу конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина).

На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что минюст США приступил к расследованию вопроса о том, содержатся ли не подлежащие оглашению сведения в документах, которые Коми передал одному из своих знакомых. По данным газеты, экс-глава ФБР в одном из документов, в которых идет речь о его встречах с президентом Трампом, вычеркнул ряд сведений, которые считал секретными, а второй документ оставил без изменений. Однако уже после того, как он покинул пост директора ФБР, информации, содержащейся в этой записке Коми, был присвоен гриф «конфиденциально» — самый низкий уровень секретности для документов.