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Fox: посредник, передавший СМИ данные о встречах Коми с Трампом, бесплатно работал на ФБР
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Fox: посредник, передавший СМИ данные о встречах Коми с Трампом, бесплатно работал на ФБР 

ТАСС 1 час назад
НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля. /ТАСС/. Профессор права Дэниел Рикмэн, который предоставил СМИ записки бывшего директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми о его конфиденциальных встречах с президентом США Дональдом Трампом, бесплатно выполнял задания ФБР. Об этом сообщил во вторник телеканал FoxNews со ссылкой на самого Рикмэна.
"Я обладал статусом особого сотрудника правительства [special government employee, SGE] при Бюро бесплатно", — цитирует телеканал ответ профессора по электронной почте на журналистский запрос. Данный статус предоставляется лицам, которые «командированы, назначены, уполномочены или наняты для выполнения временных обязанностей за плату или без таковой, в течение не более 130 дней в период, ограниченный 365 днями подряд», пояснил FoxNews.
По его данным, Коми «лично поручал спецпроекты» Рикмэну, который имел допуск к секретной госинформации и пропуск в штаб-квартиру ФБР. Профессор неоднократно выполнял задания руководства бюро, в том числе касающиеся расследования нарушений правил служебной переписки по электронной почте, допущенных Хиллари Клинтон в бытность ее госсекретарем США.
"Определенно интересно, почему Коми поручил выполнение особого поручения своему приятелю, а не одному из 35 тыс. сотрудников ФБР. Коми отдал свои записи не столько приятелю, сколько служащему ФБР, отобранному в качестве SGE. Возникает вопрос, а со сколькими еще лицами он поделился своими записями?" — заметил телеканалу конгрессмен Марк Медоуз (республиканец от штата Северная Каролина).
На прошлой неделе газета The Wall Street Journal сообщила, что минюст США приступил к расследованию вопроса о том, содержатся ли не подлежащие оглашению сведения в документах, которые Коми передал одному из своих знакомых. По данным газеты, экс-глава ФБР в одном из документов, в которых идет речь о его встречах с президентом Трампом, вычеркнул ряд сведений, которые считал секретными, а второй документ оставил без изменений. Однако уже после того, как он покинул пост директора ФБР, информации, содержащейся в этой записке Коми, был присвоен гриф «конфиденциально» — самый низкий уровень секретности для документов.
Коми признал факт использования посредника для передачи СМИ документов о встречах с Трампом в прошлом году в Конгрессе США. Как пояснил экс-глава ФБР, он счел необходимым довести содержащуюся в документах информацию до сведения общественности в расчете на то, что это приведет к назначению спецпрокурора для расследования утверждений о предполагаемых контактах окружения Трампа с Россией.
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