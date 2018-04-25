«Я не скрывал, что хочу расти и лучше зарабатывать»: как я стал директором завода в 27 лет

Я не скрывал, что хочу расти и лучше зарабатывать Я родился в небольшом провинциальном шахтерском городке Учалы, в котором прожил до 23 лет. Там получил образование горного электромеханика в местном техникуме. Но работа под землей никогда меня не привлекала: это очень страшно и для меня не интересно.

Когда в городе построили завод по производству полимерной теплоизоляции, пошел туда работать машинистом экструдера. Это такая машина для переработки полимерного сырья под влиянием давления, повышенной температуры и газов. Получил пятый разряд, и руководство меня заметило.

На предприятиях компании проводится политика постоянных улучшений, я был активен, предлагал свои идеи по улучшению производства. Я не скрывал, что хочу расти и лучше зарабатывать.

Я учился и параллельно работал на заводе Когда в Новоульяновске открылась вакансия технолога, директор завода в Учалы порекомендовал на это место меня. Дополнительной мотивацией для переезда стало предложение обучения по профилю работы в любом из вузов, и я выбрал Самарский технический университет. Учился параллельно с работой на предприятии. Платила за это компания, потому что сам я из скромной семьи, денег на образование не было, а поступать на бюджетное отделение после большого перерыва было нереально. На учебу приходилось выделять два месяца в году, и найти это время тогда было крайне сложно. Сам учебный процесс давался без труда, можно сказать, даже привносил разнообразие в трудовые будни.

Через два года я стал начальником производства За два года из технолога я вырос до начальника производства. Компания открывала новые заводы и моего предшественника, руководителя производства, перевели на должность директора, а я занял его место. Карьерный рост возможен только в развивающихся компаниях.

Вадим Халилов

Большую роль сыграл хороший контакт с руководством. Я напористый парень, и директору предприятия это нравилось. Он часто ставил передо мной задачи «на развитие» — и финансовые, и управленческие, и начал оставлять меня заместителем, когда отлучался в командировки. Сложно не было, было интересно. Я погружался в новые вопросы, приходилось менять угол зрения на возникающие проблемы — это мотивировало работать эффективнее, чтобы оправдать тот кредит доверия, который мне предоставили.

Поворотным моментом стало собрание направления «Полимерная изоляция», на которое мой директор не смог поехать. Он доверил мне представлять завод на этом мероприятии и, соответственно, подготовить презентацию. Чтобы сделать ее на уровне, пришлось досконально разобраться во всех финансовых делах завода.

Для меня это была совершенно новая сфера, я погрузился в формулы, разбирался, что такое чистая прибыль, кредит, EBITDA, постоянные и переменные затраты, читал литературу по финансам и менеджменту. В итоге, по оценке коллег и руководителя направления «Полимерная изоляция», выступил на собрании очень успешно.

Как мне предложили стать директором завода Думаю, именно в связи с этим выступлением некоторое время спустя мне предложили временно возглавить другой завод компании. На тот момент мне было 27 лет. Дела на нем шли неважно, работала только одна производственная линия, вторую запустить никак не удавалось. Руководитель направления «Полимерная изоляция» — а это семь заводов — сказал: «Вадим, нужно помочь коллективу нашего завода в трудной ситуации, на фоне не работающих производственных линий и смены директора». Мой ответ был положительным. Я вообще «человек-да». Не отказываюсь от новых возможностей, не сижу на месте, не уповаю на то, что за меня что-то сделают другие. Можешь? — Да! Поедешь? — Да! А вот это еще сможешь? — Да!

На этом заводе был просто изумительный коллектив, с ними было легко общаться и легко добиваться результата.

В Новоульяновске я заведовал производством, на котором было две линии, и мне было легко передавать свой опыт, помогать сотрудникам налаживать работу. Вместе мы смогли придумать, как запустить вторую производственную линию. Эту проблему сложно описать в двух словах — на то, чтобы ее выявить, мы с коллегами потратили три дня. Поняли, как снизить производственные затраты: замена всего одного дорогостоящего компонента дала существенное снижение себестоимости при сохранении качества продукции. Благодаря исключению этого компонента освободился насос, который был необходим для запуска второй линии. После того, как ее ввели в строй, показатели производительности и эффективности производства резко пошли вверх. Это был прекрасный опыт полного погружения в процессы — решение задачи полностью захватило и меня, и сотрудников завода, которые участвовали в этом проекте. Конечно, помог и опыт, который я приобрел на предприятиях в Новоульяновске и Учалах.

Вадим Халилов

Всего за четыре месяца увеличили производительность, запустили итальянскую линию, и когда к оговоренному сроку на завод пришел новый руководитель, я передал ему предприятие, которое исправно работало. Когда я вернулся в Новоульяновск на запуск нового проекта, уже было известно, что следующий пункт назначения — Хабаровск , где я стану директором нового завода. К этому моменту я проработал в компании шесть лет, прошел путь от машиниста экструдера до директора предприятия.

С какими сложностями я столкнулся Для меня поменять место жительства — не проблема. Люди часто этому удивляются, но глядя на мою карьеру, говорят, что тоже не против были бы сменить свою зону комфорта ради профессионального роста. Приехал в Хабаровск с небольшим количеством вещей, служебная квартира для меня была готова, и занялся запуском завода. Сложностей было много: и с оборудованием, и с людьми, среди которых было много довольно слабых в техническом отношении. В процессе запуска производственной линии приходилось очень много работать с оборудованием. В течение года вместе с сотрудниками мы проводили бессонные ночи на работе, чтобы довести все процессы до ума. Производство — живой механизм, его невозможно легко и просто «создать» на пустом месте. Нужно приложить все усилия, чтобы оно работало максимально эффективно.

Отсутствие у меня опыта в подборе и руководстве персоналом отражалось на работе: первоначально текучка кадров была высокой. Мне было сложно принимать верные решения, связанные с персоналом: прием на работу, мотивация, понимание, где можно пойти навстречу сотруднику, а где нужно с человеком расставаться.

В какие-то моменты излишне пытался входить в положение людей. Положение осложнялось кадровым голодом в регионе. После развала СССР в Хабаровске закрылись все производства, большинство оставшихся без работы специалистов переехали жить на запад России . Сегодня всем производственным предприятиям в регионе остро не хватает электриков, механиков, операторов промышленного оборудования. К счастью, мой руководитель понимал, что мне необходимо дополнительное обучение, поэтому я проходил тренинги с коучами, а эффективность измерялась сложными KPI.

Мне удалось собрать отличную команду на заводе Я привык разбираться во всем, за что берусь, и сегодня на заводе сумел создать просто отличную команду, с которой можно горы свернуть. Недавнее исследование вовлеченности сотрудников показало очень достойные результаты. Я постоянно учусь, ищу новые пути развития. Считаю, что для карьерного роста очень важно вкладывать в работу все силы и страсть, все свои способности, стараться решать задачи красиво и грамотно. И конечно, нужно смотреть вперед, не останавливаться на достигнутом, ставить новые цели.

Вадим Халилов с женой

В Хабаровске у меня появилась семья. И сейчас стремление дать ей максимум меня очень мотивирует. Наконец, могу сказать, что доволен своими заработками — но хочу и в этом смысле добиться большего. Нахожу время для занятий спортом. Постоянно хожу в спортзал, который есть на нашем заводе, люблю бегать на дорожке, поднимать тяжести. Это здорово помогает расслабиться и упорядочить мысли. Зимой катаюсь на горных лыжах, летом — на велосипеде, мотоцикле: все, что на двух колесах, мне нравится. Все свободное время — семье.

На меня не действуют простые похвалы или, например, уют на рабочем месте — но мне важно знать, что компания успешна, что она растет, укрепляет позиции на рынке, что я сам помогаю ей получать и наращивать прибыль.

Очень нравится находить точки роста и развивать потенциал: налаживать производство, мотивировать людей, придумывать и делать новые проекты по снижению себестоимости. А еще хочу создать какой-то суперпроект, который откроет новые перспективы отрасли. Думаю, Хабаровск — не последний пункт в моей карьере. Если жизнь предложит еще какой-то интересный вектор, я снова скажу: «Да».

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