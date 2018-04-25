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В омском парке Победы треснул мемориал «Вечный огонь»
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В омском парке Победы треснул мемориал «Вечный огонь» 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Первыми это уивдели горожане и сразу же озаботились вопросом: не вандалы ли это сделали? Как пояснили в городской администрации, трещина в основании монумента появилась из-за просадки грунта.
«Грунт начал отходить, оттаивать на днях. Просадка пошла. Может, ещё и промывает где. Объект охраняют казаки — там у них посты, будочки… Не глумятся над мемориалом сейчас», — пояснил Владимир Казимиров НГС. Омск.
Минстрою и первому заместителю мэра Евгению Фомину предстоит находится ли Вечный огонь на гарантии подрядчика. От этого зависит за чей счёт монумент будут восстанавливать.
Отметим, что вопрос планируют решить ко Дню Победы, однако успеют ли власти отремонтировать Вечный огонь до 9 мая неизвестно.
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