Депутаты не станут тянуть с назначением премьера

Емельянов отметил также «большой авторитет» Владимира Путина. «Обычно (назначение премьера происходит) на следующий день (после инаугурации президента). Так было не всегда, а с приходом Владимира Владимировича Путина, большой авторитет которого позволяет довольно быстро проводить эту процедуру. Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры», — сказал Емельянов.