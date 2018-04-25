Депутаты не станут тянуть с назначением премьера 

Заместитель председателя Государственной думы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов сообщил о том, назначение на пост российского премьера должно произойти быстро потому, что кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.
Емельянов отметил также «большой авторитет» Владимира Путина. «Обычно (назначение премьера происходит) на следующий день (после инаугурации президента). Так было не всегда, а с приходом Владимира Владимировича Путина, большой авторитет которого позволяет довольно быстро проводить эту процедуру. Считается, что это его кандидатура, он ему доверяет, а к нему большое доверие людей, соответственно, эта фигура проходит довольно быстро процедуры», — сказал Емельянов.
Емельянов напомнил, что в 1998 году депутаты дважды отклонили кандидатуру Виктора Черномырдина на пост премьера, что чуть было ни повлекло за собой правительственный кризис. Зампред выразил уверенность в том, что быстрота назначения главы правительства зависит «от политической ситуации» и авторитете президента.