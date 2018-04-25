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В Приморье назначен руководитель фонда капитального ремонта
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В Приморье назначен руководитель фонда капитального ремонта 

Primpress 9 минут назад
Фото: Primpress
Вице-губернатор Гагик Захарян в ходе заседания Законодательного Собарния Приморского края сообщил, что новым руководителем фонда капитального ремонта стал Алексанр Коваль. Официально он вступает в должность в четверг, 26 апреля, сообщает PRIMPRESS.
Ранее пост руководителя краевого фонда капремонта занимал Денис Горовчук. Однако в феврале этого года он перешел на работу в администрацию Владивостока, где в качестве вице-мэра курирует управления содержания жилищного фонда, топливно-энергетического комплекса и охраны окружающей среды и природопользования.
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