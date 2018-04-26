Новый руководитель назначен в Фонде капитального ремонта Приморья

Представляя коллективу Фонда нового руководителя, директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко отметила, что он имеет опыт руководящей работы в данной сфере.

«Александр Владимирович в 2008-2009 годах занимал должность директора департамента земельных отношений и государственного строительного надзора, а в период с 2009 по 2011 годы был проректором ВГУЭС по административно-техническим вопросам», — рассказала руководитель ведомства.