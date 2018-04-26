Новый руководитель назначен в Фонде капитального ремонта Приморья 

Представляя коллективу Фонда нового руководителя, директор краевого департамента по ЖКХ Елена Пархоменко отметила, что он имеет опыт руководящей работы в данной сфере.
«Александр Владимирович в 2008-2009 годах занимал должность директора департамента земельных отношений и государственного строительного надзора, а в период с 2009 по 2011 годы был проректором ВГУЭС по административно-техническим вопросам», — рассказала руководитель ведомства.
Справочно: Александр Коваль родился в 1962 году, закончил Дальневосточное высшее инженерное морское училище имени Невельского, получив квалификацию «инженер-судоводитель». Кроме того, в 2009 Александр Коваль окончил Московский открытый юридический институт по специальности «юрист».