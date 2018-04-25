Тема раскрыта: спа-салоны и сайт купонов избежали штрафа за откровенную рекламу

Челябинские сайт ООО «Гилмон» и спа-салоны «Калиостро» и «Империя-спа» избежали крупных штрафов за откровенную рекламу. Антимонопольная служба признала её незаконной, но ограничилась предупреждением компаниям.

— Реклама мужских спа-салонов «Калиостро» и «Империя-спа» на ресурсе, публикующем купоны со скидками на товары и услуги, признана незаконной, — сообщила пресс-секретарь Челябинского УФАС Наталья Мартынюк. — Предпринимателям грозил штраф от четырёх тысяч до 20 тысяч рублей, а «Гилмону» как юрлицу — от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Но в середине 2017 года вступили изменения в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают для субъектов малого предпринимательства замену штрафа предупреждением. И поскольку все три нарушителя — представители малого бизнеса, штраф был заменён другим наказанием.

— Бизнесмен, в отношении которого вынесено решение, согласен с действиями в УФАС и считает работу их специалистов в части контроля рекламы важной, — рассказал Евгений Лысенко, представитель индивидуального предпринимателя, развивающего спа-салон «Калиостро». — С учётом нарушения предупреждение является адекватным способом воздействия на участников рынка. Хотя, на мой взгляд, здесь можно было ограничиться предостережением о недопустимости размещения рекламы, не соответствующей законодательству.

Ранее в спа-салоне «Калиостро» настаивали на своей невиновности и назвали ситуацию парадоксальной. В компании объяснили, что заказали рекламу в «Гилмоне», но не обсудили, чем её проиллюстрируют и потом не отследили её при выходе на сайте. Но доказать свою невиновность предприниматель не смог.

— Конечно, игнорировать подобные случаи не стоит, но есть и более важные направления, где работа УФАС была бы важнее, — считает Евгений Лысенко. — Например, почему бы им не заинтересоваться ценами на бензин и размером платы за услуги ЖКХ? Смущает и то, что оригиналов документов, подтверждающих решение УФАС, предпринимателю до сих пор не поступило. В системе правовых актов ФАС информации тоже нет. То есть в очередной раз мы узнали о решении от СМИ.

Получить комментарий в салоне «Империя-спа» на момент выхода материала не удалось. А команда, развивающая сайт-купонатор, расценивает ситуацию как возможность роста.

— В УФАС Челябинской области работают компетентные специалисты, которые профессионально разбираются в данных вопросах, — считает директор ООО «Гилмон» Никита Попов . — Поэтому решение антимонопольной службы, на наш взгляд, было вынесено правомерно. Мы же сделали выводы из ситуации. Расцениваем её как очередную точку роста для компании.

На откровенную рекламу мужских спа-салонов «Империя SPA» и «Калиостро» на сайте-купонаторе челябинцы пожаловались в УФАС прошлым летом. Антимонопольная служба возбудила в отношении клубов административные дела. Проверка показала, что образы в совокупности с описанием рекламируемых программ противоречат закону «О рекламе», который запрещает непристойности в рекламе. УФАС попросило убрать фото с сайта.

В декабре прошлого года антимонопольная служба заменила полумиллионный штраф предупреждением клубу Nebar, на фасаде которого разместили вывески с полуобнажёнными девушкам и надписями «Войди в меня» и «Люблю сверху».