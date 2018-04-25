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«Аврора» полетит в Николаевск с 1 июня
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«Аврора» полетит в Николаевск с 1 июня 

Хабаровский край сегодня 28 минут назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая в рамках ежегодного отчета перед депутатами краевой думы, рассказал о перспективах развития авиационных перевозок в регионе. Он напомнил, что ситуация последних лет и особенно этого года показывает высокую востребованность льготных программ по авиаперевозкам из городов Дальнего Востока. «Льготные» билеты в европейскую часть страны были выкуплены в крае за 5 дней. В результате принято решение о выделении дополнительных средств — 500 млн рублей из резервного фонда Правительства РФ. Губернатор отметил, что требуются серьезные шаги и по развитию внутрирегиональных перевозок. Одной из таких мер станет привлечение к этой работе крупной авиакомпании.
«С компанией «Аврора» достигли соглашения о начале полетов на Николаевск-на-Амуре с 1 июня этого года. Такое сотрудничество существенно повысит класс обслуживания. Также это позволит открыть продажу сквозных билетов на магистральные маршруты "Аэрофлота", перейти на систему стыковочных рейсов», — сообщил Вячеслав Шпорт.
Кроме того, глава региона предлагает поддерживать внутрирегиональные авиационные перевозки из федерального бюджета. Пока они субсидируются за счет краевой казны. На этот год предусмотрено 411 млн рублей.
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