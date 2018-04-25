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Реформа корпоративной системы на центральных предприятиях Китая в основном завершена
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Реформа корпоративной системы на центральных предприятиях Китая в основном завершена 

ИА Синьхуа 30 минут назад
Пекин, 25 апреля /Синьхуа/ — Почти все госпредприятия /ГП/ центрального подчинения преобразованы в компании с ограниченной ответственностью или корпорации, сообщил на днях Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.
Большинство из 60 с лишним центральных предприятий и около 2500 дочерних предприятий ГП центрального подчинения завершили или находятся в процессе преобразования.
Это исторический прорыв в ходе реформы госпредприятий путем образования корпораций и акционерных обществ, открывает пространство для проведения дальнейших реформ на госпредприятиях, таких как диверсификация акционерных прав госпредприятий и реформа по внедрению смешанной формы собственности, сказал официальный представитель названного комитета Пэн Хуаган.
Согласно данным Госкомитета, в результате реформы корпоративной системы к концу прошлого года количество юридических лиц госпредприятий центрального подчинения сократилось на 8390, управленческие расходы уменьшились на 13,5 млрд юаней /2,14 млрд долларов США/. -0-
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