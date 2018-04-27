Минприроды РФ планирует представить 16 мая в Госдуме новую редакцию Красной книги

Министерство природных ресурсов и экологии РФ представит новую версию проекта приказа «Об утверждении списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу РФ и исключенных из Красной книги РФ» на заседании комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил председатель комитета Владимир Бурматов.

«Заседание комитета состоится 16 мая. Теперь вроде как Минприроды изменило этот проект приказа, но опять-таки это все проходило кулуарно. Мы хотим эти вот тревоги и опасения, справедливые на мой взгляд абсолютно, снять и заставить ведомство публично отчитаться в своих действиях и рассказать, что же они теперь предлагают сделать, насколько они услышали позицию ученых, насколько они скорректировали свою первоначальную позицию», — заявил В. Бурматов.

«Мы будем заслушивать, безусловно, позицию самого ведомства — министерства природы, мы пригласили Российскую академию наук , потому что у них были вопросы и замечания по этому проекту приказа. Мы пригласим туда Генпрокуратуру, потому что я в прошлый раз еще на Чайку (Генпрокурор РФ Юрий Чайка — прим. Агентства «Москва» ) написал письмо с просьбой взять на контроль ситуацию вокруг Красной книги. Мы пригласим Минсельхоз, поскольку это ведомство также задействовано в этой работе, и Минюст, поскольку я не исключаю, что нам придется еще раз просить отложить регистрацию этого приказа, если мы снова увидим, что позиция ученых не услышана. И, безусловно, будут участвовать и наши экологические организации», — пояснил депутат.

При этом он добавил, что свою позицию по отношению к документу члены комитета смогут сформулировать только на заседании. «Наши предложения будут основываться на том, что мы все-таки услышим, потому что мы должны сформулировать позицию. Сейчас ситуация выглядит следующим образом: в прошлый раз мы попросили провести публичные обсуждения и включить в эти комиссии и группы, которые занимаются анализом ситуации с редкими видами животных, птиц, растений, грибов, занесенных в Красную книгу, представителей нашего комитета. Это министерством природы сделано не было, то есть они продолжают закрывать свою деятельность от всех», — добавил В. Бурматов.

Как сообщалось ранее, комитет по экологии и охране окружающей среды обратился к Генпрокуратуре с просьбой проверить законность принятия приказа министерства природных ресурсов и экологии об утверждении новой редакции Красной книги. Также парламентарии попросили министерство юстиции приостановить регистрацию документа до вынесения окончательного решения.