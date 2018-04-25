В Башкирии рыбака ищут уже шестой день

В Туймазинском районе Башкирии днем 19 апреля случилось несчастье. Житель деревни Бятки ушел на рыбалку и не вернулся.

59-летний мужчина отправился рыбачить в одиночестве на реку ИК. Родственники забили тревогу, когда он вечером не вернулся домой. Вызвали спасателей, которые отправились осматривать реку. Сотрудники отряда обнаружили лодку рыбака, но тело мужчины так и не нашли. Поиски продолжаются по сегодняшний день, 25 апреля.

— Мы ежедневно осматриваем берег реки и саму реку, но пока безрезультатно, — сообщили Ufa1 в Зональном поисково-спасательном отряде Туймазов.