Чиновники провели собрание с жителями дома на Родзевича-Белевича

Орле на минувшей неделе прошло совещание по проблеме дороги, сообщил накануне на рабочем совещании первый заместитель главы города Олег Минкин

В нём приняли участие представители администрации, подрядчик — ПАО «Орелстрой», заказчик МКУ «УКС Орла» и жители дома №8. По словам Минкина, совещания в таком составе теперь будут походить каждую пятницу до завершения строительства участка.

Чиновник сообщил, что собственникам предложено провести общее собрание для принятия решения, где будет заканчиваться дорога и каким образом будет осуществляться пешеходная связь с многоквартирным домом.

Минкин также пояснил, что на основе решения общего собрания подготовят технический документ. В региональную УГИБДД администрация повторно направила ходатайство об ограничении движения большегрузов в районе обвалившегося участка дороги в районе дома №46 на улице Бурова.

Глава города напомнил чиновникам, чтобы все свои решения они согласовывали с горожанами и попросил начальника МКУ «Управление капитального строительства города Орла» Сергея Костикова, чтобы представители управления ежедневно держали на контроле ситуацию по строительству дороги и приняли все меры для выполнения работ в срок, указанный в контракте.

Напомним, в результате проседания дороги в 2017 году в районе строящегося дома №46 по улице Бурова были повреждены водопровод и газовая труба, ведущие к дому №8 по улице Родзевича-Белевича. Тогда жители на долгое время оказались без благ цивилизации. Застройщик отказался строить полноценную дорогу, хотя заявлял о ней на публичных слушаниях.

Более 171 тысячи рублей выделено в качестве муниципальной доли софинансирования строительства дороги по улице Родзевича-Белевича. Трасса, соединяющая улицы Металлургов и Бурова, протяженностью 0,87 километра, шириной 9 метров обойдется в общем 70,4 млн рублей. Будет установлено наружное освещение, знаки, остановочные пункты. Также предусмотрено благоустройство и озеленение. Работы должны завершиться в декабре 2018 года. Их выполнит подрядчик — ПАО «Орелстрой»

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