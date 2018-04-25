Депутаты определили размер штрафов за нарушения при сборе кедровых орехов в Приморье

Решением депутатов Заксобрания Приморья в окончательном чтении одобрен проект закона о штрафах за нарушения при сборе дикоросов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального парламента.

Документ, вносящий изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», предусматривает штраф в размере от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей за нарушения при сборе для собственных нужд лекарственных растений, дикоросов и кедровых орехов.

Законопроект был внесен в Заксобрание осенью 2017 года по инициативе главы региона Андрея Тарасенко для защиты приморской тайги.