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Депутаты определили размер штрафов за нарушения при сборе кедровых орехов в Приморье
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Депутаты определили размер штрафов за нарушения при сборе кедровых орехов в Приморье 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Решением депутатов Заксобрания Приморья в окончательном чтении одобрен проект закона о штрафах за нарушения при сборе дикоросов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс‐службу регионального парламента.
Документ, вносящий изменения в краевой закон «Об административных правонарушениях в Приморском крае», предусматривает штраф в размере от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей за нарушения при сборе для собственных нужд лекарственных растений, дикоросов и кедровых орехов.
Законопроект был внесен в Заксобрание осенью 2017 года по инициативе главы региона Андрея Тарасенко для защиты приморской тайги.
Андрей Тарасенко в ноябре 2017 года на встрече с замминистра природных ресурсов РФ Муратом Керимовым в Москве также предложил внести такие изменения в Лесной кодекс РФ.
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