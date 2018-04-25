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Мать троих детей из Хакасии зарезала мужа
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Мать троих детей из Хакасии зарезала мужа 

РИА «ФедералПресс» 46 минут назад
По версии следствия, 23 апреля между супругами, находившимися у себя дома в селе Первомайское, произошел конфликт. Это случилось в то время, когда семейная пара распивала алкогольные напитки. Женщина нанесла потерпевшему один ударом ножом в область груди. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. О случившемся обвиняемая сообщила соседке, после чего вернулась домой и легла спать.
Злоумышленница была задержана в день убийства, ей уже предъявлено обвинение. На иждивении у нее находится трое малолетних детей, младшему из которых четыре месяца. В отношении двоих старших детей она ограничена в родительских правах. Дети проживают с бабушкой, сообщили в СУ СКР по республике.
Как писала «Русская планета», сенатор от Курганской области Сергей Лисовский считает «аскорбинку и марганцовочку» достойной заменой западных медпрепаратов. По его мнению, телереклама убеждает россиян, что им не обойтись без дорогих иностранных, в том числе американских, лекарств. Это делается для того, чтобы вытеснить «нормальные лекарства, которые прекрасно работали как во времена Советского Союза, так и во времена царской России», уверен сенатор.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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