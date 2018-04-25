Мать троих детей из Хакасии зарезала мужа

По версии следствия, 23 апреля между супругами, находившимися у себя дома в селе Первомайское, произошел конфликт. Это случилось в то время, когда семейная пара распивала алкогольные напитки. Женщина нанесла потерпевшему один ударом ножом в область груди. От полученных ран мужчина скончался на месте происшествия. О случившемся обвиняемая сообщила соседке, после чего вернулась домой и легла спать.

Злоумышленница была задержана в день убийства, ей уже предъявлено обвинение. На иждивении у нее находится трое малолетних детей, младшему из которых четыре месяца. В отношении двоих старших детей она ограничена в родительских правах. Дети проживают с бабушкой, сообщили в СУ СКР по республике.