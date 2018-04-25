Дмитрий Щепин, «Казанова 69»: «В кризис люди чаще делают покупки в наших магазинах»

Как запустить в регионе сеть по продаже интим-товаров, сформировать свою аудиторию и выйти федеральный и международный уровень — опыт компании«Казанова 69». В начале апреля сеть магазинов интим-товаров «Казанова 69» открыла свой магазин в Москве . Это первая розничная точка сети за пределами Екатеринбурга , однако в сфере оптовых продаж уральская компания с 25-летней историей давно работает на федеральном и международном рынке. О том, как развивается компания, почему в кризис люди чаще заглядывают в магазины для взрослых, и чем посадка леса и ежедневная зарядка сотрудников помогает торговле, DK.RU рассказал директор по развитию «Казанова 69» Дмитрий Щепин.

Дмитрий, уже много лет говорят о том, что интернет-торговля интим-товарами рано или поздно вытеснит оффлайновые сексшопы, однако вы почти каждый год открываете новые магазины. Не замечаете ли вы оттока покупателей?

— Ритейл действительно постепенно уходит в интернет, но в нашем случае эта тенденция не работает. «Казанова 69» 25 лет работала над имиджем сети, в которой можно не просто купить товар, а получить качественную консультацию, посмотреть то, что мы продаем, поближе, в конце концов потрогать: в магазинах есть тестеры, и, надев одноразовые перчатки, покупатель может оценить материал, из которого изготовлен товар, какие-то другие его параметры. В интернете же покупка зачастую делается наугад. Поэтому все наши магазины востребованы. В этом месяце мы открываем 14-й магазин в Екатеринбурге — в самом центре города и первую точку в Москве. До этого в столице работало только оптовое представительство нашей компании. Наш розничный сегмент до сих пор стабильно растет на 14-17% в год, для розницы это неплохой показатель.

По каким параметрам вы подбираете помещение для магазинов?

— У нас есть два типа точек. Первые находятся на «проходных» местах с большим траффиком — например, на Ленина, 24, в торговых центрах. Другие находятся в стороне от проходных улиц — туда приезжают покупатели, которые хотели бы в спокойной и более приватной обстановке получить длительную консультацию. В среднем, в один магазин заходят около 70 посетителей в день. А вот выйдут ли они оттуда с покупкой, зависит уже не от месторасположения точки, а от качества работы продавцов, и над ним мы постоянно работаем.

Каким образом?

Германии, Великобритании, Голландии, Испании, Китая, — У нас хорошо развит институт наставничества, кроме того, ежегодно все сотрудники компании, включая топ-менеджеров, проходят аттестацию персонала. В прошлом году такую аттестацию для наших продавцов проводили представители иностранных производителей: мы работаем с десятками зарубежных компаний по всему миру — из США Японии и Индии.

Во всем мире наш бизнес называется сексшопом, но в России в 90-е годы запускать просто сексшоп было занятием бесперспективным: для того, чтобы «обеспечить» сеть покупателями, необходимо было формировать сексуальную культуру. Поэтому мы с самого начала позиционировались как магазины товаров для здоровья, как сеть, продвигающая эротичность, культуру секса. Кстати, именно поэтому мы не стали в свое время запускать франшизу: точкам, работающим по франшизе, куда сложнее привить свою философию, чем магазинам собственной сети. Работа над формированием сексуальной культуры — процесс долгий и трудозатратный, но мы пошли на это осознано.

Получилось?

— Да, нам удалось реализовать обе поставленные цели. С одной стороны, мы добились практически стопроцентной узнаваемости нашего бренда в домашнем регионе. С другой — Екатеринбург с точки зрения сексуальной сексуальной культуры сегодня более развит, чем многие другие российские города.

Кто сегодня является вашим основным покупателем?

— Меня часто спрашивают о «портрете» нашего покупателя, и я, если честно, никогда не могу ответить на этот вопрос, потому что аудитория у нас — самая разная. Безусловно, в магазин не пустят молодых людей до совершеннолетия, зато у нас довольно много посетителей, которым недавно исполнилось 18. Они проходят, гордо размахивая паспортом — теперь можно! — и часами рассматривают витрины. Большой пласт покупателей — люди среднего возраста, и довольно много людей предпенсионного и пенсионного возраста. Часть из них приходят за товарами интимного назначения, часть — за товарами для здоровья. В 2000-х годах едва ли не половина ассортимента в наших магазинах составляли БАДы, и люди постарше привыкли, что в наших магазинах помимо товаров, гармонизирующих интимную сторону жизни продают и рыбий жир, мазь для суставов и средства для похудения.

«Хочу как в кино»

В «Казанове» отмечают: несмотря на то, что в кризис цены на товары растут вслед за долларом и евро, покупателей в магазинах становится больше.

Как изменилась компания «Казанова 69» за 25 лет с учетом того, что вы сами воспитываете себе покупателя и делаете его более требовательным?

— Даже за последние десять лет в компании изменилось очень многое. Если бы вы зашли в наш магазин в конце 2000-х, вы бы увидели огромный ассортимент: один артикул мог быть представлен несколькими однотипными товарами. Это затрудняло выбор, и у посетителя магазина даже после покупки оставалось ощущение неудовлетворенности: а может, стоило купить другую вещь — почти такую же, но немного другую? И, естественно, с большим ассортиментом было трудно работать нам. Поэтому около десяти лет назад подход к формированию товарной матрицы пересмотрели. Товаров стало меньше, но каждый из них мы отбираем максимально тщательно. Сейчас у нас в товарной матрице — от 800 до 1000 наименований (количество незначительно колеблется в зависимости от сезона и сиюминутных потребностей).

За десять лет у нас очень сильно развилось оптовое направление — наш опт растет на 37-42% в год. Сейчас в России насчитывается около 1300 магазинов для взрослых, и процентов в 80 из них мы поставляем товар, работаем мы и с аптеками, медицинскими центрами. Кроме того, мы реализуем товары, которые сложно отнести к категории «для взрослых».

Например?

— Например, носки. Если вы пройдетесь по нашему офису, то увидите, что практически у всех сотрудников-мужчин под брюками цветные носки. Я несколько лет назад во время поездки в Америку заметил, что там многие носят носки самых необычных расцветок со строгими костюмами. Тогда это сочетание казалось странным, но мы поняли, что скоро эта тенденция дойдет до России, и начали закупать этот товар. Его мы продаем в магазины одежды или конечному покупателю через крупные онлайн-структуры типа Ozon.

За счет чего так быстро растет оптовое направление?

— Мы поддерживаем всех наших оптовых покупателей —подключаем их к нашей программе сопровождения клиентов, учим, работаем с их продавцами. Это наши клиенты, и мы заинтересованы в развитии их бизнеса. Чем более востребованными становятся их магазины, тем больше они закупают у нас товара — все просто.

Что сегодня выбирает покупатель в ваших магазинах? Изменились ли в последние годы запросы и ассортимент товаров?

— Сегодня мы все носимся со своими смартфонами, технологии развиваются семимильными шагами. Естественно, наша индустрия тоже движется в этом направлении —появляется много интерактивных и «умных» игрушек. Например, женский тренажер для интимных мышц с датчиком давления выводит всю информацию о ходе тренировок в специальное приложение на смартфоне. Или — устройство, которое напоминает фитнес-трекер: эрекционное кольцо, которое работает фактически по принципу шагомера. Это устройство считает количество движений, которое совершает мужчина во время полового акта, его продолжительность и даже количество сожженных калорий. Известная голландская компания выпускает специальные устройства-стимуляторы, которые в комплекте с очками виртуальной реальности позволяют их обладателям фактически стать участником эротического фильма.

В одном из интервью вы говорили, что во время кризиса у вас выросли продажи. С чем это связано?

— Россияне действительно стали покупать больше интим-товаров в кризис. Во-первых, у них сейчас меньше возможностей выложить крупную сумму на квартиру, машину, дорогостоящую поездку, и они начали тратить больше средств на товары ежедневного потребления. А во-вторых, кризис объединяет людей против внешней угрозы, и в первую очередь — в кругу семьи. Где нам искать поддержку, если не у любимых людей?

Отразился ли кризис на стоимости ваших товаров?

— Конечно, у нас ситуация такая же, как и у всех: вырос доллар — подорожал товар. В переговорах с нашими партнерами мы добиваемся максимально хороших условий и для нас, и для наших клиентов, но, конечно, с изменением курса валют ничего сделать не можем.

«Разговаривайте про это»

В магазине сети покупатель получает предметную консультацию, а в тематическом музее сети гости могут совершить экскурс в историю эротики. Дмитрий Щепин уверен: людям надо учиться без стеснения относиться к этой сфере нашей жизни.

Восемь лет назад вы открыли музей «Об этом». Насколько востребованным оказался этот проект?

— Проект получился очень интересным: даже я во время каждого посещения музея узнаю что-то новое. Там проводят хорошие экскурсии, рассказывают о том, какой была сфера эротичности в античности, в средние века, в эпоху самого Казановы. Задача музея в том, чтобы человек раскрыл свое сознание, понял, что секс и эротика были в нашей культуре всегда и стесняться этого не нужно. Помимо постоянных экскурсий мы проводим два-три раза в неделю лекции, семинары, кинопросмотры, мастер-классы, приглашаем интересных спикеров —психологов, сексологов. А недавно у нас были представители екатеринбургского зоопарка, рассказывали, как проходят брачные игры у животных.

В пиковые моменты — например во время Ночи музеев — через наш музей проходит до 1,5-2 тыс. человек. Мы ощутили, что нам уже не хватает маленького помещения на Крауля, и скоро музей переедет в самый центр города на Луначарского, 133.

Где вы находите экспонаты для вашего музея?

— На аукционах — российских, международных, что-то нам приносят горожане. Сейчас мы закупаем печатную продукцию — от журналов Playboy 70-х годов до советских инструкций по сексуальному образованию, собираем антиквариат, тематические статуэтки. У нас в музее уже есть вибратор, произведенный в США в 1920-х, а теперь будет советский аналог, выпущенный в середине прошлого века. Номинально это — виброинструмент для подтяжки лица, но использовали подобные вещи, понятно, по другому назначению. Однажды нам в музей принесли позвонок мамонта. Его передали потомки шамана из Якутии и рассказали, что позвонок использовался в ритуалах, связанных с продолжением рода. Как конкретно проводились эти ритуалы доподлинно неизвестно, но многие гости музея, которые заявлялись медиумами или ясновидящими, заверяли, что чувствуют его «силу». Спортсмен один приходил от него «заряжаться»: готовился к соревнованиям и уверял, что без позвонка уже не может. Сейчас перестал ходить, очень надеемся, что успешно выступил на своих соревнованиях.

Сейчас послушать лекции «про это» можно в вашем музее или лектории, а раньше вы приходили в школы, проводили уроки сексуального воспитания. Почему вы отказались от этой практики?

— Мы действительно проводили такие уроки в школах, показывали подросткам, как важно заботиться о безопасности не только во время перехода улицы, но и в межличностных отношениях. И, в общем-то, занимались бы этим и дальше, но в конце 2010 г. вышел закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», и по школам мы ходить перестали: подобные лекции сейчас могут истолковать неправильно, но — закон есть закон. Никто не мешает нам формировать культуру секса у взрослых людей, и уже они потом смогут, не стесняясь, поговорить со своими детьми о тех вещах, которые мы до сих пор не привыкли обсуждать. Сегодня многие дети разбираются в этой теме лучше взрослых, они быстрее ориентируются в информационном пространстве, но «фильтры» критичности у них пока работают куда хуже, чем у взрослого человека, поэтому разговаривать с подростками об отношениях, сексе, безопасности обязательно нужно.

На сайтах, где сотрудники оставляют отзывы о бывших работодателях, экс-работники «Казанова 69» часто упоминают о том, что в компании принято делать зарядку, ежегодно высаживать деревья, ездить в собачьи приюты. Это — часть корпоративной культуры, отмечают в компании.

Дмитрий Щепин, директор по развитию «Казанова 69»:

— Физические упражнения в середине дня помогают нашим сотрудникам немного переключиться, являются хорошей профилактикой. А что касается благотворительности или посадки леса (каждый год мы сажаем 20 тыс. деревьев) — это давняя политика компании, мы выбрали для себя эти направления, чтобы делать окружающий мир немножко лучше. Не всем это нравится, и это нормально. То, как человек относится к таким вещам —дополнительный фильтр, который помогает ему и нам понять — уживется ли сотрудник с нами, или нет. Ведь если вы с коллегами разделяете общие ценности, это повышает эффективность работы».