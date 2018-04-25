Два города Приморья поборются за грант Минстроя на благоустройство парков

В начале обсуждения директор краевого директор департамента по ЖКХ Елена Пархоменко объявила, что по положению конкурса в нём могут участвовать населённые пункты с численностью населения до 100 тысяч человек.

«От Приморского края заявки на участие в конкурсе подали два города — Арсеньев и Большой Камень. Одно из главных условий конкурса — все проекты должны быть завершены до конца 2019 года», — отметила руководитель ведомства, добавив, что заявки должны быть отправлены в Минстрой России до 27 апреля этого года.

Представляя проект реконструкции парка «Восток» в Арсеньеве, глава муниципалитета Александр Коваль рассказал, что это одна из значимых территорий для массового отдыха в городе.

«Парк площадью 13 гектаров находится вблизи завода «Прогресс», через него ежедневно проходит около пяти тысяч человек. Территория парка востребована в любое время года — летом в нём отдыхают горожане, а зимой по территории парка проложена лыжня», — пояснил Александр Коваль.

По словам главы города, парк был создан в 50-е годы прошлого века и требует значительного ремонта. В прошлом году в рамках приоритетного проекта была облагорожена главная аллея, но в планах администрации Арсеньева провести масштабную реконструкцию популярного места отдыха горожан.

«Проект реконструкции предусматривает очистку русла речки, укрепление откосов и берегов. Также необходимо выполнить благоустройство — сделать дорожки, установить скамейки, урны, оборудовать детские и спортивные площадки, провести освещение», — сообщил Александр Коваль.

Как сообщил руководитель муниципалитета, полная стоимость проекта составляет 110 миллионов рублей.

В Большом Камне планируют построить новый городской парк.

По замыслу архитекторов, Народный парк будет включать в себя зоны активного и культурного отдыха, спортивные площадки, а также места для ярмарочной торговли и общественного питания.

«Это будет новое, удобное место отдыха горожан с современной прогулочной, спортивной инфраструктурой, где будет комфортно людям разного возраста и интересов», — подчеркнул заместитель мэра Большого Камня Анатолий Бобриков, добавив, что проект строительства нового парка оценивается в 55 миллионов рублей.

Вице-губернатор Приморья Гагик Захарян поблагодарил муниципалитеты за поданные заявки, отметив, что вместе с общественностью проделана большая работа. Однако, заместитель главы региона обратил внимание на то, что уже сейчас необходимо продумать, как эти объекты будут эксплуатироваться в будущем.

«Это очень хорошо, что вы думаете о развитии своих городов, пытаетесь сделать их лучше, и ваши проекты — тому подтверждение. Но нужно смотреть и вперёд — как вы будете содержать эти объекты в случае их постройки, откуда будете брать средства на их обслуживание, не получится ли так, что, потратив большие деньги, эти обязательства лягут бременем на и без того скудные бюджеты», — акцентировал Гагик Захарян.

Чтобы этого не произошло, по мнению Гагика Захаряна, нужно активно привлекать бизнес к участию в подобных проектах, предусматривать те ниши, где при появлении таких крупных зон отдыха предприниматели могли бы размещать различные объекты.

«Уже на стадии проектирования нужно предусматривать и инженерную инфраструктуру для возможных кафе, небольших магазинов, обсуждать наиболее удобные места их размещения — словом, сразу закладывать в проект ту инвестиционную составляющую, которая поможет проекту впоследствии окупиться», — заметил вице-губернатор.

Гагик Захарян подчеркнул, что реализация в Приморье крупных проектов, в том числе и по благоустройству требует новых подходов к управлению территориями.

«Только построить, отремонтировать, благоустроить — этого мало. Нужно планировать, как сохранить, максимально эффективно использовать то, что большим трудом создали, и отношение к этому должно быть, как к своему», — отметил заместитель врио Губернатора.

Напомним, реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в 2017 году по поручению Президента России Владимира Путина . В ходе проекта в городах и поселках с населением больше тысячи человек приводят в порядок дворы и общественные зоны — центральные улицы, площади и скверы. Программа рассчитана на шесть лет, 2017 год — пилотный.

Врио Губернатора Приморья Андрей Тарасенко подписал постановление на распределение субсидий из федерального и краевого бюджетов 45 муниципальным образованиям на благоустройство территорий в рамках проекта.

Так, на ремонт и реконструкцию парков, скверов, дворов из бюджета региона направлено более 54 миллионов рублей, из федерального — почти 400 Всего с 2018 по 2022 годы в крае по проекту «Формирование комфортной городской среды» в Приморье будет благоустроено около 500 дворов и более 130 общественных территорий.