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В Красноярске общественники взялись за подрядчиков дорожных ремонтов
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В Красноярске общественники взялись за подрядчиков дорожных ремонтов 

АиФ Красноярск 55 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Особенностью этого ремонтного сезона стал широкий общественный контроль. К этой работе присоединяются десятки неравнодушных горожан. В городе сформированы 6 команд контролеров. Специальные группы созданы в социальных сетях, где общественники и неравнодушные граждане фиксируют нарушения, требуют отчетов от подрядчиков и могут попросить помощи у специалистов. Благодаря их активности уже выдано с десяток предписаний по устранению недоработок и нарушений.
«Самая активная группа оказалась у контролёров за ремонтом на объектах правобережья. Работают настоящие профессионалы, они и в документации разбираются, и нарушения фиксируют со знанием законодательства и нормативов. Общественники уже и на объектах побывали, в группах и фотографии, и документы, и споры. Куратор, подрядчики и общественники пока ещё притираются, ищут общий язык, но уже сейчас ясно, такая работа очень полезна», — рассказал заместитель главы города — руководитель департамента городского хозяйства Юрий Шестопалов.
В этом году столица края планирует построить и отремонтировать 53 объекта на сумму 1,7 млрд рублей.
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