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Пушков призвал ПАСЕ наладить отношения с Россией
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Пушков призвал ПАСЕ наладить отношения с Россией 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Совету Европе необходимо задуматься о том, как наладить отношений с Россией. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.
"ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", — написал он на своей странице в Twitter.
Ранее генсек организации Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы. Он заявил, что комитет министров иностранных дел к концу 2019 года может предпринять действия в отношении России из-за невыплаты взноса.
Россия частично приостановила выплаты в бюджет Совета Европы, поскольку в 2014–2015 годах ее лишили некоторых прав из-за позиции по Крыму. Москва не раз предлагала пути решения проблемы, в том числе говорила о закреплении недопустимости санкций против национальных делегаций. Пока Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) никак не отреагировала на озвученную идею.
В конце июня 2017 года ситуация обострилась. Москва заморозила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, Россия продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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