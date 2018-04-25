Пушков призвал ПАСЕ наладить отношения с Россией

Совету Европе необходимо задуматься о том, как наладить отношений с Россией . Об этом заявил сенатор Алексей Пушков

"ПАСЕ надо не резолюции множить, а думать, как вернуть Россию. Иначе СЕ рискует не только лишиться российских денег, но и России как таковой", — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее генсек организации Турбьерн Ягланд назвал неприемлемым тот факт, что Россия не платит взносы в бюджет Совета Европы . Он заявил, что комитет министров иностранных дел к концу 2019 года может предпринять действия в отношении России из-за невыплаты взноса.

Россия частично приостановила выплаты в бюджет Совета Европы, поскольку в 2014–2015 годах ее лишили некоторых прав из-за позиции по Крыму Москва не раз предлагала пути решения проблемы, в том числе говорила о закреплении недопустимости санкций против национальных делегаций. Пока Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) никак не отреагировала на озвученную идею.

В конце июня 2017 года ситуация обострилась. Москва заморозила часть выплат в бюджет СЕ до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. Несмотря на приостановку выплат, Россия продолжила работу по ратификации конвенционных документов.