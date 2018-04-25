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В Перми неделю разыскивают мужчину с татуировкой на плече
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В Перми неделю разыскивают мужчину с татуировкой на плече 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
Жительницы Перми, которые уже неделю ничего не знают о судьбе своего близкого, обратились в соцсетях к пермякам с просьбой о помощи. 17 апреля их родственник, 37-летний Александр Васильевич Исаев вышел из дома на улице Лядовская в Мотовилихинском районе и пропал. Связи с ним тоже нет. Родные обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем мужчине — позвонить по указанному ниже телефону.
Приметы: рост 170-175 см, глаза карие, среднего телосложения, цвет волос — черный.
Особые приметы: татуировка на плече в виде девушки, шрам чуть выше живота.
Был одет в синюю кепку, темно-синюю куртку, джинсы синего цвета, кроссовки.
Всех, кто видел его или может сообщить какую-либо информацию, просят позвонить по телефону 89581462629 — Влада.
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