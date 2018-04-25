Монтаж арктического ветропарка на севере Якутии завершат в 2018 году 

ЯКУТСК, 25 апреля. /ТАСС/. Монтажные работы по установке трех ветроэнергетических установок для создания ветропарка в Булунском районе Якутии завершат к сентябрю 2018 года при участии японских специалистов, основное оборудование доставят в летнюю навигацию. Об этом ТАСС сообщил в среду первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Николай Дураев.
Ранее сообщалось, что "Русгидро", Якутия и Организация по разработке новых энергетических и промышленных технологий (NEDO, Япония) построят арктический ветропарк в Якутии для испытания оборудования в условиях экстремально низких температур и сильных ветров. Впервые в Якутии в единый технологический процесс объединят ветроэнергетические установки, дизель-генераторы, а также систему аккумулирования электроэнергии.
"Монтаж трех ветроустановок мы должны завершить к сентябрю этого года, а саму дизельную станцую — к следующему году. Сейчас ветроустановки находятся в японской Осаке и готовы к отправке в Россию. Думаю, что к маю мы их получим. Доставку оборудования до Тикси планируем водным путем по реке Лена", — сказал Дураев, отметив, что зимниками в Тикси доставлены материалы для строительства фундаментов ветроустанованок.
Он добавил, что строительно-монтажные работы будут координировать японские специалисты. Договоренность об этом достигнута во время визита в регион руководства японских компаний Komaihaltec и Mitsui, реализующих проект.
В министерстве ЖКХ и энергетики Якутии уточнили, что в северном энергорайоне республики, в который входит Булунский район, основу электроэнергетики составляют локальные источники малой генерации. В этом энергорайоне 144 электростанции, 18 объектов возобновляемой энергетики, для которых ежегодно завозится около 70 тыс. тонн дорогостоящего дизельного топлива.