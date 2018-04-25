Монтаж арктического ветропарка на севере Якутии завершат в 2018 году

ЯКУТСК , 25 апреля. / ТАСС /. Монтажные работы по установке трех ветроэнергетических установок для создания ветропарка в Булунском районе Якутии завершат к сентябрю 2018 года при участии японских специалистов, основное оборудование доставят в летнюю навигацию. Об этом ТАСС сообщил в среду первый заместитель министра ЖКХ и энергетики Якутии Николай Дураев.

Ранее сообщалось, что "Русгидро" , Якутия и Организация по разработке новых энергетических и промышленных технологий (NEDO, Япония ) построят арктический ветропарк в Якутии для испытания оборудования в условиях экстремально низких температур и сильных ветров. Впервые в Якутии в единый технологический процесс объединят ветроэнергетические установки, дизель-генераторы, а также систему аккумулирования электроэнергии.

"Монтаж трех ветроустановок мы должны завершить к сентябрю этого года, а саму дизельную станцую — к следующему году. Сейчас ветроустановки находятся в японской Осаке и готовы к отправке в Россию . Думаю, что к маю мы их получим. Доставку оборудования до Тикси планируем водным путем по реке Лена", — сказал Дураев, отметив, что зимниками в Тикси доставлены материалы для строительства фундаментов ветроустанованок.

Он добавил, что строительно-монтажные работы будут координировать японские специалисты. Договоренность об этом достигнута во время визита в регион руководства японских компаний Komaihaltec и Mitsui, реализующих проект.