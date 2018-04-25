Показать Америке «кузькину мать» любой ценой. Комментарий Георгия Бовта

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин также выступил за введение запрета на исполнение санкций США на территории России, не исключив введения уголовного наказания за его нарушение. Как может выглядеть такой закон? Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта

О готовящемся законопроекте пока мало что известно, поэтому остается лишь анализировать самую его идеологию, базовый подход. Известно лишь, что это будет отдельный от ранее уже внесенного в Думу законопроекта об антисанкциях против США и тех, кто их поддерживает в давлении на Россию.

Андрей Исаев успел дать некоторые разъяснения, которые, если вдуматься, еще более затрудняют понимание того, чего хотят разработчики закона и отдают ли они себе отчет во всех последствиях его принятия.

Исаев, в частности, сообщил, что под действие готовящегося закона о наказании за соблюдение санкций могут попасть иностранные фирмы, которые работают в России, российские граждане, которые представляют иностранные компании в России или работают в иностранных компаниях, а также российские компании, которые «отказываются от исполнения своих финансовых обязательств или заключения договоров с партнерами, против которых применяются санкции».

При этом хорошо известно, что большое количество российских компаний и организаций, работающих в самых разных отраслях экономики, именно во исполнение американских санкций отказываются работать в Крыму . Например, иностранные компании, работающие в России, отказываются поставлять туда свою продукцию и услуги, а российские поставляют тайно именно из-за опасений попасть под санкции самим.

Еще свежа память о недавнем скандале с компанией Siemens , турбины которой оказались в Крыму, вопреки ее воле. Как утверждает руководство Siemens, их ввели в заблуждение. Теперь получается, что компания Siemens, по новому закону, будет обязана работать в Крыму, даже если ей за это будут грозить американские санкции. В противном случае, она должна будет уйти из России.

Ровно то же самое касается и всех других иностранных компаний или тех держателей акций и инвесторов российских компаний, которые начнут открыто нарушать пресловутый санкционный режим. Не очень понятно, правда, кто будет компенсировать колоссальные убытки российским компаниям, которые станут поступать таким образом и попадут уже сами под так называемые вторичные санкции? Не говоря уже о том, что чисто технически непонятно, как эти компании вообще смогут функционировать на мировом рынке, будучи подвергнутыми таким вторичным санкциям и отрезанными от долларовых расчетов и вообще всех значимых финансовых операций.

Будут ли подвергать наказанию российские и иностранные компании, которые, например, уже сейчас рвут контракты и выходят из капитала «Русала» и других компаний, контролируемых Олегом Дерипаской , попавшим под санкционный удар.

Более того, если следовать логике законопроекта, о котором говорит Исаев, то под административную и уголовную ответственность должны попасть и члены российского кабинета министров, которые обсуждают вопросы адаптации российской экономики и отдельных компаний к американским санкциям, в частности, касающихся компании «Русал» и других компаний, контролируемых Дерипаской, Вексельбергом и другими фигурантами санкционных списков.

Создается впечатление, что авторов подобных законопроектов интересует исключительно одна цель: показать «кузькину мать» Америке. А если показать эту «кузькину мать» Америке не получается без нанесения ущерба российской экономике и ее гражданам, то «кузькину мать» все равно будут показывать любой ценой, во что бы то ни стало и не считаясь ни с какими сопутствующими потерями.

Совладелец российской металлургической корпорации «ВСМПО-Ависма» , крупнейшего в мире производителя титана, который 70% своей продукции поставляет на экспорт, в том числе корпорациям Boeing и Airbus, Михаил Шелков уже заявил, что законопроект об ответных мерах России на санкции США подготовлен «вредителями».

Проект об антисанкциях, в частности, содержит пункт, предусматривающий прекращение поставок титана в США, притом, что на эти поставки завязано около 20 тысяч рабочих мест. Сколько десятков, сотен тысяч, а может быть, и миллионов рабочих мест завязано на законопроект об ответственности за соблюдение санкционного режима, даже подсчитать невозможно. Самое главное, что разработчики подобных законопроектов подсчетами возможного ущерба для российской экономики и ее граждан вообще не заморачиваются.