В Беларуси будет создана электронная система здравоохранения

Революционный шаг в области медицины. В Беларуси создадут электронную систему здравоохранения. Об этом заявил глава ведомства Валерий Малашко во время Международного конгресса врачей, передает «МИР 24».

«Мы сегодня должны активно идти к электронному здравоохранению, к построению электронного государства. Об этом президент не раз говорил. Она уже в восьмом декрете обозначена. И система здравоохранения по этой части тоже перевооружается. И 2019 год будет в этом плане достаточно знаковым», — указал министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.

Минск приехали ведущие специалисты из многих стран Европы. Основные темы конференции — планирование семьи, борьба с бесплодием, репродуктивные технологии. Для Беларуси этот конгресс крайне важен, поскольку страна готовится к вступлению в Международную ассоциацию акушеров-гинекологов.

Зарубежным медикам тоже есть чему поучиться у белорусских коллег. Министр отметил, что страна входит в число лидеров по низким показателям младенческой и материнской смертности.

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