Ещё
В Беларуси будет создана электронная система здравоохранения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Беларуси будет создана электронная система здравоохранения 

Мир24 19 минут назад
Революционный шаг в области медицины. В Беларуси создадут электронную систему здравоохранения. Об этом заявил глава ведомства Валерий Малашко во время Международного конгресса врачей, передает «МИР 24».
«Мы сегодня должны активно идти к электронному здравоохранению, к построению электронного государства. Об этом президент не раз говорил. Она уже в восьмом декрете обозначена. И система здравоохранения по этой части тоже перевооружается. И 2019 год будет в этом плане достаточно знаковым», — указал министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко.
В Минск приехали ведущие специалисты из многих стран Европы. Основные темы конференции — планирование семьи, борьба с бесплодием, репродуктивные технологии. Для Беларуси этот конгресс крайне важен, поскольку страна готовится к вступлению в Международную ассоциацию акушеров-гинекологов.
Зарубежным медикам тоже есть чему поучиться у белорусских коллег. Министр отметил, что страна входит в число лидеров по низким показателям младенческой и материнской смертности.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Медведев подписал соглашение о создании ЗСТ между ЕАЭС и Ираном Шойгу: США не борются с боевиками, а хотят закрепить присутствие в САР Собаки по интеллекту соответствуют развитию двухлетнего ребенка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию235
Россия — враг? Куда революция заведет Армению276
В США заявили о провале Су-57636
Хмеймим атаковали дроны426
Власти США требуют от банков информацию о счетах россиян33
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение