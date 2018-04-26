Врач Трампа опроверг информацию о ДТП в пьяном виде 

Главный врач Белого дома Ронни Джексон не разбивал автомобиль, находясь с состоянии алкогольного опьянения. Об этом сам кандидат на пост министра США по делам ветеранов рассказал журналистам.
"Могу вам сказать, что машину я не бил", — приводит РИА Новости слова Джексон.
Ранее СМИ сообщили, что врач американского президента Дональда Трампа разбил машину во время вечеринки, как — пресса не уточняет. Также журналисты выяснили, что Джексон выписал сотруднику аппарата Белого дома большое количество таблеток наркотического болеутоляющего, что могло быть нарушением.
Между тем сенат США задержал слушания по утверждению Джексона министром по делам ветеранов. Трамп поддержал врача, но дал понять, что будет не против, если тот снимет свою кандидатуру.