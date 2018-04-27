Дайджест российских СМИ — 27 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Аплодисменты, не переходящие в инновации — 26 апреля президент России Владимир Путин провел в Санкт-Петербурге — в Санкт-Петербургском политехническом университете, где участвовал в заседании Союза ректоров, на котором регулярно возвращался к темам противостояния и новых вооружений, на которых, по его мнению, можно без потерь «просидеть 20–30 лет», но не больше. Впрочем, специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников считает, что ректоры не смогли с ходу подсказать Владимиру Путину какой-нибудь другой путь развития страны.

— «Единой России» предлагают ребрендинг в стиле КПСС — Региональные отделения «Единой России» готовят предложения по реформе партии. Единороссы из Удмуртии, Приморья и Ставропольского края хотят организовывать первичные отделения партии на предприятиях «по производственному принципу», изменив для этого федеральное законодательство. Сейчас закон предусматривает создание отделений только по территориальному принципу. Кроме того, региональные единороссы хотят воспитывать сторонников «со школьной скамьи» и возродить систему политинформации. В руководстве «Единой России» «Ъ» заявили, что примут решение по итогам майской партконференции.

— «Риски могут быть, но мы их компенсируем» — В начале года российские власти объявили, что на базе проблемного Промсвязьбанка (ПСБ) будет создан опорный банк, который возьмет на себя операции по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. О текущем состоянии банка, оперативных задачах и возможностях работы в условиях жестких санкций в своем первом интервью на новом посту «Ъ» рассказал глава временной администрации ПСБ Петр Фрадков.

— Быстрые платежи поступят в ЦБ — Инновационная система быстрых платежей (СБП), позволяющая осуществлять платежи между физическими лицами на счета в любых банках с мобильного телефона, обрела контуры. Оператором и конечным расчетным центром СБП станет Банк России, операционным платежно-клиринговым центром — Национальная система платежных карт. Ее участниками в перспективе станут все российские банки. Однако остается нерешенным один из важнейших вопросов — порядок расчета тарифов.

— Первый раз в частный класс — Потребности образовательной системы в 7,4 млн учебных мест в школах до 2025 года можно закрывать по схеме частно-государственного партнерства местами в новых частных школах, вместо 2,8 трлн руб. бюджетных средств потратив около 800 млрд руб. С таким предложением вчера выступила корпорация «Российский учебник». Это первая в России идея увеличения доли частных школ в среднем образовании — проект передан социальному вице-премьеру Ольге Голодец, какие-либо решения по схеме будет принимать уже новое правительство.

— Прозрачность чиновников оказалась преувеличенной — Российские министерства и ведомства с каждым годом считают себя все более открытыми, но не способны подтвердить это документально. Об этом свидетельствуют результаты их самообследования, проведенного под эгидой «Открытого правительства». Выше всего ведомства оценивают свои усилия в области антикоррупционной экспертизы и работы с общественностью, при этом они самокритично признают недоработки в раскрытии информации и в переводе нормативных актов на понятный гражданам язык.

— Таможню вписывают в закон — Правительство подготовило обновленную версию закона о таможенном регулировании: он должен привести национальные нормы в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС, вступившим в силу еще 1 января. Вчера законопроект был рассмотрен на заседании правительства. Документ закрепляет упрощение таможенных процедур и новый режим работы уполномоченных экономических операторов, однако в ФТС уже готовятся дополнительно уточнить порядок применения отдельных положений закона после его законодательного утверждения.

— Глава севастопольского избиркома ушел с грамотой вместо премии — Председатель избиркома Севастополя Александр Петухов ушел в отставку по собственному желанию. Об этом на заседании правительства города объявил губернатор Дмитрий Овсянников. Работу главы горизбиркома накануне выборов президента раскритиковали представители севастопольских отделений нескольких партий. После выборов Центризбирком (ЦИК) лишил его премии, а губернатор поручил проверить финансовую деятельность горизбиркома. Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что господин Петухов принял «единственно верное решение».

— Сенаторы вступили в сопротивление — Под думским законопроектом об ответных действиях на «недружественные действия США», который 13 апреля внесли спикер нижней палаты Вячеслав Володин и руководители всех фракций, подписалась группа сенаторов. Среди них — вице-спикер Совета федерации (СФ) секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также один из критиков проекта в части запрета на ввоз лекарств Валерий Рязанский. Господин Рязанский заявил «Ъ», что не возражал «против реакции на хамство по отношению к нашей стране», а доработать проект можно ко второму чтению.

— Наказание без выдворения — МВД опубликовало проект поправок к КоАП, позволяющий судьям не выдворять из РФ нарушителей миграционного режима с учетом смягчающих обстоятельств, заменяя им наказание штрафом. Индивидуальный подход уже закреплен в ряде норм КоАП по решению Конституционного суда (КC), но полиция согласна сделать его «общим правилом назначения административного наказания». При этом Минюст отчитался в Совете Европы о принятии мер по жалобам апатридов, хотя постановления Европейского и Конституционного судов по таким делам до сих пор не исполнены, отмечают эксперты.

— Из домны вышло дело эксперта — Как стало известно «Ъ», в Москве задержали 63-летнюю Ольгу Грицкевич, которая считается одним из ведущих экспертов на рынке финансовых исследований и оценок. Ее подозревают в хищении 9 млн руб. бюджетных средств, которые она получила от следователей МВД за проведение экспертизы по скандальному уголовному делу о хищениях при постройке доменной печи для Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). В рамках процесса экспертиза, по которой ущерб достиг 3 млрд руб., была признана недопустимым доказательством.

— Лидера «Инвалидов» закрыли дома — Тверской райсуд в четверг определил под домашний арест экс-лидера одной из самых крупных и влиятельных в стране ветеранских организаций, бывшего офицера спецназа ГРУ и кавалера двух орденов Красной Звезды Андрея Чепурного. Ровно год назад он публично пожаловался президенту РФ Владимиру Путину на своего давнего врага, сенатора и лидера другой ветеранской организации Франца Клинцевича, который якобы вносил раскол в «афганское» движение. В итоге сам стал обвиняемым в особо крупной растрате ветеранских денег. Целый год Андрей Чепурной, по сути, скрывался от следствия: он «кочевал» между госпиталями и психбольницей, выходя лишь для того, чтобы посудиться со своими многочисленными недругами. В суде его и взяли.

— Перетягивание мандата — Правящая Республиканская партия и армянская оппозиция вступили в решающую схватку. Как сообщил в четверг спикер парламента Ара Баблоян, вопрос о новом премьере будет решен на специальном заседании парламента 1 мая. Хотя большинство в парламенте по-прежнему принадлежит партии экс-премьера Сержа Саргсяна, инициатива перешла к «народному премьеру» Николу Пашиняну. Он ведет активные переговоры как с провластными, так и оппозиционными парламентариями, рассчитывая перетянуть их на свою сторону. В ситуации, когда правящая партия рискует уже в ближайшие дни потерять власть, в Москву для экстренных консультаций прибыли глава МИД Армении Эдвард Налбандян и и. о. вице-премьера Армен Геворкян.

— На Сирию строят новые планы — Спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура больше не верит в возможность сирийского урегулирования под эгидой России, считая, что форматы Астаны и Сочи себя исчерпали. Эти слова вызвали удивление в Москве. Но США и Франция уже занялись поиском новых путей урегулирования. Они поставили задачу положить конец иранскому влиянию в Сирии и призывают арабские страны разделить финансовое и военное бремя сирийского конфликта. Реализация этих планов угрожает интересам не только Ирана, но и России.

— Лекарства выписывают из магазинов — Обновленная версия законопроекта Минпромторга, разрешающая продажу безрецептурных лекарств в продуктовых магазинах без соответствующей лицензии, не нашла поддержки в органах власти. Минздрав и Федеральная антимонопольная служба сошлись во мнении, что документ создает дискриминационные условия для аптечных сетей. А в Минэкономики в случае его принятия опасаются роста контрафакта.

— Заграница второго эшелона — Как выяснил «Ъ», расстановка сил среди авиакомпаний РФ на международных авиалиниях отличается от внутреннего рынка. «Аэрофлот» по-прежнему недосягаем, но вслед за ним идут «Уральские авиалинии» и Azur Air, а не традиционные лидеры S7 и «Россия», следует из мартовской статистики. При этом ближайшие преследователи «Аэрофлота» показывают рост зарубежных перевозок на десятки процентов. Эксперты полагают, что компании второго эшелона активно пытаются отвоевать свою долю рынка, жертвуя прибылью, что при спаде спроса чревато проблемами.

— «Русский лосось» поднимается со дна — У «Русского лосося», некогда крупного производителя красной рыбы, сменились владельцы. Более 60% компании, где сегодня остановлено производство, получили менеджеры, которые могут быть связаны с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.

— «Домашние деньги» ушли в дефолт — Микрофинансовая организация (МФК) «Домашние деньги» допустила технический дефолт, не выкупив предъявленные к оферте облигации на сумму более 800 млн руб. При этом компания заявила, что приняла решение не исполнять обязательства по оферте облигационного займа, поскольку большую часть этих бумаг МФК оценивает как спекулятивные инвестиции. Эксперты уверены, что такими действиями эмитент полностью подорвал доверие инвесторов.

— Микрокредиторам добавили резервов — Стремясь сблизить регулирование в банках и микрофинансовых организациях (МФО), Банк России ужесточает требования по резервам для МФО. Обязательными теперь будут резервы по «иным займам» (ипотечным, компаниям группы, малому и среднему бизнесу и др.), а также по купленным портфелям. Кроме того, ЦБ вводит понятие качества залога для МФО. Участники рынка отмечают, что далеко не все игроки осилят увеличение резервов.

— Интернет вещей проведут под землю — Подведомственное Россвязи ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО), управляющее радиоточками в квартирах, нашло новое направление развития бизнеса. В ближайшие полгода РСВО планирует начать тестировать интернет вещей в метро Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга. Для запуска интернет-услуг для пассажиров выделенные там частоты не подходят.

— Х5 теряет деньги — X5 Retail Group — самая крупная российская розничная компания — по итогам первого квартала 2018 года сократила чистую прибыль почти на треть, до 5,628 млрд руб., в том числе из-за роста зарплат персонала и арендных платежей. Для инвесторов это оказалось неприятной новостью: в четверг акции ритейлера потеряли в цене более 4%. С начала нынешнего года из-за снижения капитализации на 37% компания потеряла около $4,5 млрд, ее ближайший конкурент «Магнит» — $5,6 млрд

— Highland Gold разгрузит акционеров — Highland Gold Mining (HGM) выкупит у основных акционеров Евгения Швидлера, Романа Абрамовича и их партнеров золотодобывающий рудник и два участка на Чукотке за $91 млн В 2012 году она приобрела у них в регионе месторождение Клен, но в активную фазу разработки вошел другой чукотский проект HGM — Кекура. Сейчас HGM рассчитается по сделке новыми акциями (6,7% от увеличенного капитала), что выглядит оптимальным вариантом, указывают аналитики.

— Зрители перейдут в нападение — Проведение чемпионата мира по футболу повысит интерес россиян к медиа, считают аналитики Deloitte. В первую очередь должна вырасти телеаудитория, в том числе за счет зрителей, для которых крупные спортивные события — единственный повод включить телевизор. В компании также прогнозируют снижение интереса к посещению кинотеатров и чтению книг, отмеченное во время прошлогоднего Кубка конфедераций, но эксперты сомневаются в таких выводах.

— «Нетология» обучит клерков — Образовательный холдинг «Нетология-групп», среди совладельцев которого «Севергрупп» Алексея Мордашова, начинает работу в сегменте b2b, рассчитывая на доходы в «сотни миллионов рублей». Участники рынка считают этот сегмент, объем которого достиг 5 млрд руб. в год, перспективным.

— Футбол с большой дороги — Подготовка транспортной инфраструктуры РФ к чемпионату мира по футболу входит в финальную фазу. Уже можно сказать, что большинство объектов, строительство которых было прямо и официально привязано к чемпионату, готовы или будут введены в мае. Среди серьезных исключений — взлетно-посадочные полосы Шереметьево и Домодедово. Также декларациями остались многие проекты в регионах, например дополнительные ветки метро. Но чиновники уверяют, что на самом деле в синхронизации этих объектов с ЧМ не было и нет необходимости.

— «Футбольные болельщики — это не туристы» — В Ростуризме ждут, что в ходе чемпионата мира по футболу в июне—июле Россию посетит более 1,5 млн иностранных болельщиков. Но предварительные итоги продаж билетов свидетельствуют о том, что речь идет максимум об 1 млн человек. Смогут ли они комфортно организовать свои перемещения по России и захотят ли вернуться в страну, «Ъ» рассказал гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Северная и Южная Кореи начинают исторические переговоры — На пятницу, 27 апреля, в демилитаризированной зоне запланирована встреча президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Последний также готовится к встрече с президентом США Дональдом Трампом и на прошлой неделе объявил о прекращении всех ядерных и ракетных испытаний. Но отказ Пхеньяна от тестирования ядерного оружия и его новый стратегический курс могут объясняться разрушением подземного полигона, где проводились испытания, отмечают китайские сейсмологи.

— Единого кандидата в мэры Москвы у демократов в 2018 году не будет — Бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков предложит оппозиционным партиям заключить соглашение о разведении кандидатов на выборах в Мосгордуму в 2019 г., сообщил он «Ведомостям». По его мнению, договориться могли бы «Гражданская инициатива» (партия, от которой выдвигалась в президенты телеведущая Ксения Собчак, должна переименоваться в Партию перемен, в нее намерен вступить и Гудков), «Парнас» и «Яблоко».

— Депутаты стали вносить в Госдуму меньше экзотических законопроектов — С начала работы избранной в 2016 г. Госдумы в экспертные советы, созданные при фракции «Единая Россия» для отбора качественных инициатив, поступило около 500 законопроектов, но внесено в нижнюю палату в итоге было только около 100, рассказал «Ведомостям» сотрудник аппарата фракции единороссов. Около 400 законопроектов были проработаны на уровне экспертно-консультативных советов: их создано 12 по всем возможным направлениям, от финансового рынка до государственных закупок.

— Саудовская Аравия хочет привлечь $10 млрд от приватизации — Приватизационная программа правительства предусматривает привлечение к 2020 г. 35–40 млрд риалов ($9,3–10,7 млрд) путем продажи спортивных клубов, мукомольных комбинатов и водоопреснительного завода, сообщил генеральный директор Национального центра приватизации (NCP) Турки аль-Хокаил. По его словам, именно продажа завода Ras Al-Khair, входящего в Корпорацию опреснения соленой воды, должна принести в бюджет основную часть денег от приватизации.

— Чистая прибыль «Газпрома» за год упала на четверть — Чистая прибыль «Газпрома» в 2017 г. упала на 25% до 714 млрд руб., сообщила сегодня компания в отчете по МСФО. Выручка от продаж газа увеличилась на 7% до 6,5 трлн руб., чистый долг — на 24% до 2,4 трлн руб.

— Госзакупки закроются для малого бизнеса — Из-за введения спецсчетов предприниматели потеряют более 100 млрд рублей — Ситуация будет особенно критической в жизненно важных сферах закупок — поставках лекарств и медицинских изделий, топлива, продуктов питания для детских садов и школ, пишет президент «Опоры России» Александр Калинин в письме министру финансов Антону Силуанову ("Ведомости" ознакомились с копией письма, его подлинность и отправку подтвердил представитель организации).

— Бизнес фактически лишили льгот за энергоэффективные здания — Льгота по энергоэффективности коммерческой недвижимости — пример, когда власти сначала дали льготу бизнесу, потом ограничили ее применение, затем фактически лишили, а теперь получили возможность взыскивать ранее недоплаченный налог. Применять ее для нежилых помещений нельзя, решил на прошлой неделе Верховный суд.

— «АвтоВАЗ» получил первую квартальную прибыль с 2016 года — АвтоВАЗ" снова прибылен: 609 млн руб. чистой прибыли по МСФО в I квартале. Помогла поддержка акционеров и государства, а также рост спроса.

— «Мегафон» и Yota отключили безлимитный доступ в Telegram — В конце марта «дочка» «Мегафона» — «Скартел» (работает под брендом Yota) представил новые тарифы. Их подписчики, в частности, могут не платить за голосовой и интернет-трафик, а оплачивать только общение в мессенджерах (от 10 руб. в месяц за каждый). 18 апреля оператор закрыл безлимитный доступ к Telegram. В Yota приняли решение исключить Telegram из приложений, к которым можно купить безлимитный доступ: оператор не может гарантировать получение сервиса, оплаченного клиентом, объясняет представитель «Скартела». По его словам, «Скартел» вернул часть средств на счета абонентов, подключивших Telegram.

— Руководитель X5 рассказал о причинах ухода директора «Пятерочек» — Крупнейший ритейлер в стране X5 Retail Group вчера объявил об уходе Ольги Наумовой с поста гендиректора сети «Пятерочка»; причин стороны не раскрыли. Временно выполнять обязанности Наумовой стал главный исполнительный директор группы Игорь Шехтерман. Рынок негативно воспринял эту новость. Наумова работала в X5 с 2013 г., при ней основное подразделение группы смогло восстановить рост бизнеса и вернуть себе лидерство по обороту в ритейле, обогнав «Магнит».

— Крупнейшая микрофинансовая компания России допустила технический дефолт — Микрофинансовая компания (МФК) «Домашние деньги» допустила технический дефолт. Она не исполнила оферту на 840,2 млн руб. из-за «отсутствия денежных средств в необходимом объеме». Выпуск — 1,25 млрд руб., погашение в 2022 г.

— Фонд Мильнера инвестировал в финтех-стартап Revolut — Венчурный фонд DST Global миллиардера российского происхождения Юрия Мильнера совместно с группой инвесторов вложил $250 млн в британский финтех-стартап Revolut, основанный выходцами из России, сообщил представитель Revolut и подтвердил представитель фонда. Весь стартап в ходе раунда получил оценку в $1,7 млрд — т. е. стал «единорогом» (так называются компании, оцененные более чем в $1 млрд) менее чем за три года существования.

— Игорь Чайка становится крупнейшим оператором по мусору — Региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на части территории Тульской области стало ООО «Хартия», основной владелец — сын генпрокурора Юрия Чайки Игорь. Конкурентов у него не было: на участие в конкурсе подана только одна заявка, указано в протоколе. «Хартия» будет заниматься сбором и утилизацией мусора в границах Тулы, Щекинского и Киреевского районов Тульской области.

— ЦБ раскроет всех — Центробанк потребует от участников финансового рынка раскрывать своих реальных владельцев, как это много лет делают банки. Правила раскрытия этой информации описаны в положении регулятора (№ 622-п). Назвать владельцев им надо будет до 2 июля. Сделать это предстоит банкам, не работающим с деньгами населения, пенсионным фондам (НПФ), страховым компаниям, микрофинансовым организациям и управляющим компаниям, следует из документа.

— Люди стали влезать в новые долги — Из всех видов потребительских кредитов банки по-прежнему охотнее всего выдают кредитные карты — таковы данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) за I квартал 2018 г. Новых кредитных карт выдано на 66% больше, чем в I квартале 2017 г., а размер одобренных кредитных лимитов на картах вырос на 108%. За I квартал 2018 г. банки, передающие данные в ОКБ, выдали 2,29 млн новых кредитных карт с лимитом 166,97 млрд руб.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — На реке навигация, на реке пароход — В России стартовал сезон навигации. Прогноз о том, какая обстановка сложится на российских реках в этом году, а также почему только Россия сможет обеспечить работу Северного морского пути, рассказал «РГ» глава Росморречфлота Виктор Олерский.

— Снос хижинам, война дворцам — Каждая четвертая сделка на рынке недвижимости имеет признаки мошенничества. Самые серьезные потери покупатели терпят, приобретая квартиры в домах, построенных на землях для индивидуальной застройки.

— Клик защиты — Минюст предложил проект поправок в УПК, вводящий электронное распределение дел среди адвокатов, когда защитник предоставляется человеку государством. Так, следователи не смогут выбирать на свое дело адвокатов.

— Все явное — Сведения о налоговых нарушениях, сумме недоимки и задолженности юрлиц будут опубликованы на сайте ФНС 1 июня. Главная цель — «предоставление полной информации для анализа финансово-хозяйственной деятельности контрагентов».

— Кафедра прорыва — Владимир Путин предложил правительству проработать новую программу строительства общежитий для вузов. «Чтобы у талантливых и мотивированных молодых людей были возможности для получения высшего образования», — отметил президент.

— ЦБ вошел в положение — Банк России решил санировать Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ). В него введена временная администрация из сотрудников управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора. ЦБ поддержит банк, гарантируя непрерывность его работы на период санации.

— Без эмоций — В Кремле призвали не поддаваться эмоциям и трезво оценивать ситуацию с МЧС. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин держит работу ведомства под контролем.

— «Патриот» для болельщика — В преддверии ЧМ-2018 Ульяновский автозавод представил версию автомобиля «Патриот» для болельщиков. От обычного внедорожника он отличается темно-синим цветом и кожаным интерьером со вставками в виде футбольной символики.

— Свет в едином окне — Правительство подготовило новый порядок таможенного регулирования, в полной мере соответствующий нормам Евразийского экономического союза. Напомним, с 1 января вступил в силу новый Таможенный кодекс.

— Улица не становится шире — Значительное большинство россиян (86 процентов) не желают участвовать в каких-либо протестных акциях. Таковы результаты последнего опроса, проведенного «Левада-центром».

— Сами себя изолировали — Несмотря на давление Вашингтона, на конференцию по безопасности в Сочи приехали в том числе и члены НАТО. США сами себя лишили возможности обсудить проблемы международной безопасности, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

— Шире шаг — С «японской» колеи на железной дороге в 1435 миллиметров на российскую ширину путей в 1520 миллиметров наконец переходят на Сахалине. Это произойдет в сентябре следующего года, рассказали в РЖД.

— Парковка в два цвета — Минтруд разработает единые правила выдачи знаков «инвалид», которые дают право на бесплатную парковку. Уведомление о подготовке приказа об этом опубликовано для обсуждения.

— Грешат на погрешность — Госавтоинспекция решила разобраться с ошибками комплексов фотовидеофиксации. Кроме того, ведомство планирует упростить порядок обжалования вынесенных в автоматическом режиме штрафов.

— Целесообразность в рыночном понимании — Компании с иностранным капиталом в России переживают сейчас не лучшие времена. Они тоже испытывают давление санкций, вводимых Западом. Им еще труднее выжить, если к этому добавляется непонимание со стороны российских регуляторов. В итоге страдает не только конкретный инвестор, но и инвестиционный климат в целом, экономика страны.

— Для кого-то жареным запахло — Очень интересный судебный прецедент произошел в столице — районный суд оштрафовал кафе, расположенное на первом этаже жилого дома на улице Миклухо-Маклая в Москве.

— Штрафные — в остатке — Доля суррогатного топлива на российских АЗС за 2015-2017 годы сократилась почти в два раза. Чтобы максимально пресечь оборот опасной продукции, в этом году Росстандарт начнет создание глобальной системы прослеживаемости движения продукции от завода до бензобака.

— Щедрая душа — Траты россиян за границей выросли на 7 миллиардов долларов, следует из Барометра международного туризма по итогам 2017 года.

— Выход платный? — Лефортовский райсуд Москвы приступил к рассмотрению ходатайства защиты лидера хакерской группы «Шалтай-Болтай» Владимира Аникеева, осужденного на два года колонии, о замене заключения на штраф.

— Что китайцам хорошо — Международную автовыставку в Пекине пока сложно назвать аналогом блистательной Женевы или представительного Франкфурта. Но и недооценивать Auto China — непростительная близорукость.

— Волонтер в законе -Первого мая вступает в силу новый федеральный закон о добровольчестве. «Он уважительно утверждает статус добровольчества, расширяет права волонтеров и гарантирует их защиту», — рассказали авторы документа.

— Подключается Интерпол — Тверской районный суд Москвы по ходатайству Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве выдал санкцию на арест Андрея Вдовина — совладельца Азиатско-Тихоокеанского банка и экс-совладельца крупной сети розничной торговли.

— Придорожная бомба — В Московской области на 15 лет строгого режима осужден фигурант громкого убийства трех человек в 2002 году. Людей тогда взорвали в автомобиле. Спустя 15 лет СК смог поймать последнего участника громкого убийства.

— Весна на корейской улице — Встреча президента Республики Корея Мун Чжэ Ина и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына состоится 27 апреля. Саммит станет новой страницей в истории развития межкорейских отношений.

— Без срока давности — На минувшей неделе, как известно, Оболонский районный суд Киева внезапно закончил допрос свидетелей со стороны защиты, и решил перейти к дебатам в процессе по обвинению бывшего президента Украины Виктора Януковича в госизмене. Адвокаты и сам экс-глава украинского государства сочли это решение противозаконным, поскольку не были допрошены важнейшие свидетели трагических событий февраля 2014 года. Например, бывший глава президентской администрации Андрей Клюев, экс-командующий внутренними войсками Станислав Шуляк, экс-глава МВД Виталий Захарченко и бывший глава правительства Николай Азаров. Вчера в Москве на специальной пресс-конференции они сами рассказали о том, чего так не хотят услышать организаторы суда над Януковичем.

— Карьера пошла под откос — Глава Мадридского автономного сообщества Кристина Сифуэнтес подала в отставку после того, как отказалась в центре сразу нескольких скандалов.

— Хейли метит в будущее — Самым популярным внешнеполитическим деятелем США названа постпред страны при ООН Никки Хейли. Как отмечает информационный ресурс axios.com, широкая поддержка ее работы самыми различными слоями населения свидетельствует о больших перспективах Хейли в американской политике.

— Кебабы в законе — Стремясь сохранить аутентичность итальянского города Пистоя (область Тоскана), местные власти объявили войну торговым точкам, которые искажают облик исторического центра этого средневекового населенного пункта с богатой культурой и историей.

— Троллям откроют лицо — В Беларуси грядут изменения в законе о СМИ. Предлагаемые поправки в первом чтении почти единогласно уже одобрили депутаты Палаты представителей. Одно из самых резонансных нововведений — комментаторы на интернет-форумах должны будут выйти «из тени».

— Таблетка от старости? — Россия должна войти в клуб стран, где продолжительность жизни превышает 80 лет. Как изменится медицина для пожилых россиян, «РГ» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева.

— Раковый корпус — Во всем мире онкологические заболевания настойчиво рвутся в лидеры. В некоторых странах, в том числе Европы и СНГ, они опередили сердечно-сосудистые болезни. Лишь Россия и Германия пока еще не в этих грустных лидерах. И улучшить ситуацию невозможно, если действовать в одиночку. Только объединение усилий всех лучших специалистов мира могут ее переломить.

— Склиф с утра до утра — Директор Института скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков в интервью «РГ» рассказал, в чем заключается уникальность этого учреждения. «Привлекательность Склифа — его специалисты», — отметил Петриков.

— Могут же! — Ивановский ветеран Юрий Гусев, о проблемах которого ранее писала «РГ», встретит День Победы в доме с удобствами: власти нашли способ провести ему канализацию и водопровод. Прежде чиновники мэрии отказались ему помогать.

— Спасут участки — Правительство Орловской области разработало законопроект о выделении земли под строительство многоэтажных домов без проведения торгов. Участки получат инвесторы, которые за свой счет решат жилищные проблемы обманутых дольщиков. Областной парламент поддержал проект в первом чтении.

— Мадонна — это «слишком личное»? — В кофейне аэропорта женщину попросили удалиться после того, как она покормила младенца грудью. «РГ» решила выяснить у экспертов, почему кормящие матери становятся причиной общественного недовольства.

— Симпатизируем. Но не всем — Кого мы любим, а кого ненавидим? ВЦИОМ опубликовал новый рейтинг симпатий и антипатий россиян к общественным институтам. Он впечатляет противоречивостью. Лидерами симпатий стали Российская армия (86 процентов), РПЦ (68 проц.) и СМИ (56 проц.). Рейтинг антипатий возглавили оппозиция (38 проц.), судебная система (36 проц.), профсоюзы (30 проц.) и партии (27 проц.). Однако опасно с ними рядом… все те же лидеры симпатий — СМИ (26 проц.) и РПЦ (14,5 проц.). Наши эксперты комментируют «РГ» общественное мнение на вулкане скачущих оценок.

— В аптеке грянул «Гром» — Сильнодействующие лекарственные средства наркозависимым людям продавали в некоторых аптеках Москвы без рецептов и кассовых чеков, но при этом с баснословной наценкой — от 550 до 1500 процентов. Доход организаторов этой аферы составлял до 5 млн рублей в сутки.

— «Сделано совместно с Италией» — В апреле бизнес-миссия итальянских предпринимателей побывала в российских регионах, отличающихся высокой деловой активностью. Одним из таких динамично развивающихся субъектов РФ является и Республика Адыгея.

— Крымский мост: Скоро поедем! — Знаковая стройка моста через Керченский пролив подходит к концу: в пятницу на Крымском мосту положат последний метр асфальта. Скоро здесь пойдут машины с отпускниками в Крым, а через год — поезда.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Морскую группировку в Сирии усилил «плавучий завод» с Балтики — На военно-морскую базу в Тартусе прибыла плавучая мастерская ПМ-82 из состава Балтийского флота. В Сирии это судно обеспечения задержится на полгода и будет отвечать за боеготовность кораблей ВМФ России, выполняющих задачи в Средиземном море. Ранее здесь работали только плавбазы Черноморского флота. Военные эксперты отмечают, что регулярные командировки в Сирию помогут экипажам вспомогательных судов получить опыт морских работ в условиях боевой обстановки.

— «Новые системы смогут эффективно решать задачи без участия человека» — Начальник межвидового центра подготовки войск радиоэлектронной борьбы полковник Юрий Губсков — о создании средств РЭБ нового поколения, подготовке специалистов и сильных сторонах российских технологий.

— Врачи «скорой» смогут работать в больницах — Врачи скорой помощи смогут работать в амбулаториях и стационарах, следует из нового профстандарта. Это позволит изменить формат приемных отделений больниц, где вместо узкопрофильных специалистов прием и обследование пациента на первом этапе будут вести врачи скорой помощи. По словам экспертов, такая система поможет усилить эффективность работы во время чрезвычайных ситуаций. Отделения скорой помощи в больницах уже открываются в преддверии ЧМ по футболу. Также по стандарту врачи должны уметь отсеивать ложные вызовы и правильно действовать в случае вызова на драку или другое ЧП.

— Четверть российских банков приносят убытки — В прошлом году четверть российских банков были убыточными, при этом их совокупные потери «съели» почти половину всей прибыли сектора, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». В I квартале 2018 года ситуация практически не изменилась. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) фиксирует ухудшение условий конкуренции на рынке банковских услуг, в том числе в регионах, где госбанки усиливают позиции. Вкладчики продолжают перетекать в госбанки, а качественные заемщики, в том числе представители малого и среднего бизнеса, берут кредиты в крупных кредитных организациях по более низкой ставке.

— Призывникам узаконили карманные деньги — Минобороны подготовило законопроект, согласно которому с января 2019 года военнослужащие по призыву будут получать ежемесячное денежное довольствие — 2 тыс. рублей. Сейчас для выплаты этих средств президент России каждые два года подписывает специальный указ. Получаемые срочниками денежные суммы будут ежегодно индексироваться. Также солдат ожидают специальные надбавки — например, за прыжки с парашютом, участие в водолазных работах и разминировании.

— Топливо проверят по ГОСТу — Проверки качества топлива на АЗС станут эффективнее. С мая общественники и госорганы смогут беспрепятственно брать пробы на заправках непосредственно из «пистолета». Как рассказал «Известиям» замглавы Росстандарта Алексей Кулешов, сейчас такие проверки тоже проходят, но им препятствуют собственники АЗС — этот вид забора топлива разрешен только с их согласия. Без него можно брать пробы лишь из резервуара, что не всегда удобно из-за технологических особенностей хранилищ.

— Каждому россиянину дадут единый номер — Сквозной идентификатор, который объединит номера паспорта, пенсионного и страхового удостоверений, в России появится в 2019 году. Об этом «Известиям» сообщил источник, близкий к Центробанку. Информацию подтвердили источники, близкие к Минкомсвязи и Минфину. Также о закрытой встрече в ЦБ, посвященной сквозному индентификатору, рассказали два присутствовавших на ней банкира. По словам экспертов, объединение данных существенно упростит взаимодействие граждан с госорганизациями и банками.

— Срок за рецепт — Россияне считают, что врачи лично должны нести ответственность за качество лечения. Тем временем защитники пациентов и защитники медработников объединились, чтобы вынести часть обвинений в отношении медработников из уголовной в административную плоскость.

— Невеликие конспираторы — Сургутский актер инсценировал похищение своей дочки ради рекламы. Проверять пиар-кампанию теперь будет Следственный комитет. Это далеко не первая неудачная и нелепая инсценировка, которая привела к проблемам с законом.

— Количество эффективных рабочих мест выросло впервые за два года — В прошлом году регионы приступили к выполнению еще одного майского указа президента, помимо повышения зарплат бюджетникам, — субъекты сфокусировались на увеличении количества высокопроизводительных рабочих мест (ВРМ). Так, в 2017 году после двухлетнего сокращения их численность выросла на 6,9% и составила 17,6 млн, свидетельствуют данные Росстата, с которыми ознакомились «Известия». Число ВРМ растет медленно из-за того, что предприниматели зачастую делают выбор в пользу дешевого труда, отмечают эксперты.

— Госпошлины снизят вдвое для экономии бумаги — Россиянам, готовым отказаться от бумажной справки или выписки в пользу электронной, сделают скидку 50% на госпошлину. Соответствующий законопроект по поручению правительства разработали в Минкомсвязи. Переход на электронные справки позволит сократить время их подготовки, решить проблему утери документов и сэкономить тонны бумаги, отмечают эксперты. В то же время госорганы до сих пор не всегда принимают цифровые документы.

— Детские учреждения защитят от коммерческого использования — Перед совершением любых сделок с организациями медицинской и социальной помощи, образования и досуга для детей будет проводиться обязательная оценка последствий заключения такого договора. Ее проведет специальная комиссия, которая выяснит, не ухудшится ли в результате реконструкции или модернизации объекта положение детей. Соответствующий законопроект правительства Госдума планирует принять во втором чтении после майских праздников. Эксперты полагают, что нововведение защитит соцобъекты в регионах: сейчас чаще всего встречаются попытки передать объекты из сферы здравоохранения, когда детские больницы вдруг превращаются в стоматологические или косметологические клиники.

— Абсурд седьмого уровня — Неформальное объединение ведущих мировых держав — «большая семерка» — на министерской встрече в Торонто пригрозило России новыми ограничительными мерами. Как говорят в G7 — в связи с позицией Кремля, который якобы не выполняет Минские соглашения по Донбассу. Попеняли главы дипломатических ведомств и на российское «вмешательство в демократические системы» других стран. В Москве на новые угрозы посмотрели спокойно и заявили, что не собираются бояться новых санкций от «семерки».

— Злая присяга и добрый дракон — Новый хит в Сети: полковник нацгвардии ВВС США принял присягу у сержанта Робин Браун, которая повторяла текст клятвы… с игрушкой-марионеткой на правой руке. Видео церемонии, снятое третьим участником, военным, который хоть и остался за кадром, но тоже угодил в эпицентр скандала, мгновенно захватило Сеть. И покатилась волна народного гнева в комментариях: «Да как же можно?», «Чего ждать дальше?», «Ничего святого!», «Разжаловать, уволить, наказать!», «И это наша доблестная армия!», «Всё пропало, моральные устои рухнули!».

— «Бессмертный» миллион — В этом году на Украине акция «Бессмертный полк» 9 Мая должна собрать не менее миллиона человек. Об этом «Известиям» рассказали организаторы памятного шествия. Несмотря на угрозы радикалов сорвать мероприятие, марш состоится в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Запорожье и даже во Львове. Акция состоится при участии украинских политиков. Это «Известиям» подтвердили депутаты Верховной рады.

— Британский парламентарий назвал действия украинского посла позором — Британский европарламентарий, представитель Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Билл Этридж обвинил посольство Украины в неуважении демократических ценностей и свободы перемещения граждан. Таким образом он ответил на официальное письмо посла Украины в Великобритании Натальи Галибаренко, которая осудила его недавнюю поездку в Крым на IV Ялтинский международный экономический форум.

— Президента ждут на открытии моста в Крым — Президент Владимир Путин может стать одним из первых граждан России, которые воспользуются возможностью попасть из Краснодарского края в Крым через новый мост. В штабе строительства сообщили, что движение по дорожной части мостового перехода будет запущено в мае. Отвечая на вопрос «Известий», пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не исключил, что президент примет участие в церемонии открытия движения по Крымскому мосту.

— Историческую память освежат — Провести экспертизу учебников по литературе и истории рекомендовали члены Экспертного института социальных исследований (ИЭСИ) в ходе семинара «Войны памяти», прошедшего в четверг в Калининграде. По их мнению, современные нормативы школьного образования не в полной мере содержат необходимый материал, посвященный Великой Отечественной войне. Ревизия учебников должна осуществляться государством совместно с гражданским обществом, заявил «Известиям» глава совета директоров ИЭСИ Андрей Шутов.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — «Это движение против коррупции и неэффективного правления» — Лидер армянской оппозиции Никол Пашинян рассказал РБК, как он собирается избежать новых столкновений на улицах Еревана, зачем он встречался с послом России и выйдет ли Армения из ОДКБ в результате нынешней «бархатной революции».

— На «кемеровской» схеме попался каждый третий — Глава МЧС Владимир Пучков рассказал о результатах проверки объектов массового посещения, начатой после трагедии в Кемерово. Каждый третий из них выдает себя за малый бизнес, чтобы уйти от налогов и инспекций, утверждает министр.

— Rusal теряет «Территорию» — Как выяснил РБК, проблемы UC Rusal, вызванные санкциями Минфина США, поставили под вопрос реализацию социальных программ компании в регионах ее присутствия. Часть из них приостановлена, книжный фестиваль в Иркутске отменен.

— «Домашние деньги» отказались платить спекулянтам — Один из заметных игроков рынка микрофинансирования — компания «Домашние деньги» — не исполнила оферту по облигациям на 1,25 млрд руб. Инвесторы предъявили к погашению 91% выпуска. Они вправе сразу подавать в суд, говорит юрист.

— Проблемы на «Пятерочку» — X5 Retail Group показала самое значительное квартальное снижение прибыли с кризисного 2014-го — на 32,6%. Восстанавливать показатели ретейлер рассчитывает за счет более персонифицированного подхода к покупателям.

— Сделка в пожарном порядке — «Вертолеты России» подписали соглашение с турецкой компанией Kaan Air на поставку трех вертолетов Ка-32. Они будут проданы в кредит. Сближение России и Турции происходит на фоне ухудшения отношений обеих стран с Западом.

— Серых кредиторов лишат квартир — ЦБ предлагает законодательно ограничить круг организаций, имеющих право выдавать физическим лицам займы под залог недвижимости. Эту проблему можно решить менее радикальными методами, считают юристы.

— Данные утекают, доходы прибывают — Скандал с утечкой данных пользователей не повлиял на финансовые показатели Facebook: и выручка, и чистая прибыль компании в первом квартале возросли. Несмотря на призывы бойкотировать соцсеть, ее аудитория также увеличилась.

— 100 миллиардов заходят на второй круг — Минтранс готовит новую программу по строительству и реконструкции 61 регионального аэропорта на Дальнем Востоке стоимостью более 100 миллиардов рублей. Это втрое больше, чем заложено в ФЦП «Развитие транспортной системы России».