Дайджест российских СМИ — 26 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Беспрецедентное право — Каковы шансы России отсудить у США свою дипломатическую собственность — Вчера истек срок, к которому российские дипломаты, ранее работавшие в генконсульстве РФ в Сиэтле, должны были покинуть все занимаемые ими помещения. Находящаяся в собственности РФ резиденция российского генконсула в Сиэтле пополнила список из пяти дипломатических объектов, которых власти США с конца 2016 года лишили иммунитета и заблокировали.

— Дыры в космосе затыкают землей — Центру имени Хруничева вновь понадобилась финансовая поддержка — Как стало известно «Ъ», наблюдательный совет «Роскосмоса» решил увеличить лимит по кредитам на 10 млрд руб., в том числе для Государственного космического научно-производственного центра имени Хруничева (ГКНПЦ), производящего ракеты-носители «Протон-М» и «Ангара». Предприятию уже выдано займов на 65 млрд руб., но из-за снижения заказов оно не может выйти даже на точку безубыточности.

— Блокировку Telegram высоко оценили — Бизнес ожидает потери на $2 млрд при худшем сценарии — Интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву предложили разработать меры поддержки компаний, пострадавших от блокировок IP-адресов в ходе ограничения Telegram. По оценке разработчика софта Flexbby, продолжение текущих методов борьбы с мессенджером в ближайшие месяцы может стоить российским компаниям $1 млрд, почти такую же сумму по итогам года могут недополучить американские Amazon и Google.

— Чемпионат начнут с чистой стены — В Москве могут запретить рекламные граффити — Москва в преддверии ЧМ-2018 планирует запретить рекламные граффити на стенах домов. По данным мэрии, треть таких изображений расположена на маршрутах проезда команд, где посторонняя реклама запрещена обязательствами России перед FIFA.

— Экспорт получил наказы проектного офиса — Уходящее правительство завещало ему десятипроцентный рост — Для наращивания РФ экспорта до $250 млрд к 2024 году необходимо увеличивать его минимум на 10% в год, заявил вчера на заседании президиума проектного офиса премьер-министр Дмитрий Медведев. Алгоритм форсирования темпов вчера назван не был — обсуждались создание «единого окна» для экспортеров на базе Российского экспортного центра (РЭЦ), дополнительное финансирование создания логистических центров и индустриальных зон и даже структурные ведомственные реформы.

— Установлено, откуда что берется — Требованиям к бизнесу создали общие правила их появления, пересмотра и отмены — Проектный комитет программы реформы контрольно-надзорной деятельности (КНД) одобрил подготовленный Минюстом проект «Стандарта качества нормативно-правового регулирования обязательных требований» — базовый документ, определяющий связь между появлением новых надзорных рисков и регуляторных актов, принимаемых для их контроля. Главная норма, задающаяся стандартом, — требование регулярного пересмотра норм регулирования, к 2019 году она должна применяться во всех ведомствах, затронутых реформой КНД.

— «Сколково» обретет всероссийский масштаб — Компании из регионов получат льготы и сервисы центра — Белый дом внес в Госдуму законопроект, позволяющий получать статус резидентов инновационного центра «Сколково» компаниям, расположенным в любых регионах России и не планирующим переезжать в Подмосковье. Для этого центр будет заключать соглашения с региональными операторами — предполагается, что они будут предоставлять на местах сервисы для стартапов, аналогичные сколковским. Впрочем, для получения резидентства центра компаниям придется проходить те же процедуры отбора, что действуют и сейчас.

— Автономная энергетика ФРГ не выдерживает конкуренции — Мониторинг возобновляемой энергетики — Одной из основных рыночных мер в ФРГ, призванных стимулировать развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ), были «встроенные тарифы», которые гарантировали инвесторам в течение 20 лет фиксированную цену €0,51 за 1 кВт•ч произведенной энергии. Производить и продавать энергию ВИЭ (главным образом солнца и ветра) смогли домохозяйства — в том числе объединяясь в энергетические кооперативы.

— Татарский язык довел до спикера Госдумы — Казань сравнила законопроект о добровольном изучении языков с приговором — Госсовет Татарстана направил на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина обращение, в котором выступил против принятия законопроекта о добровольном изучении национальных языков. Местные депутаты сравнили законопроект с «холокостом», «репрессиями при Сталине» и «приговором» для языков. В Госдуме сказали «Ъ», что документ пока не поступал. В думском комитете по образованию ранее говорили «Ъ», что получали «много писем русскоязычных граждан, возмущенных тем, что их заставляют учить татарский язык».

— Десантников задавили объемом — Завершено расследование обрушения казармы в учебном центре ВДВ — Как стало известно «Ъ», Главное военное следственное управление (ГВСУ) Следственного комитета России (СКР) предъявило обвинение в окончательной редакции фигурантам уголовного дела об обрушении в 2015 году казармы 242-го учебного центра ВДВ в Омске, жертвами которого стали 24 военнослужащих, а еще 20 пострадали. На ознакомление с материалами расследования у сторон может уйти около года. При этом один из обвиняемых, бывший замначальника центра Владислав Пархоменко, будет это делать, находясь в СИЗО. Офицера, пытавшегося собрать деньги на оплату адвокатских услуг, СКР обвинил в получении взятки.

— Россия и США втянулись в ракетные перепалки — Их данные об успешности обстрела Сирии отличаются все больше — В среду Генштаб ВС РФ обнародовал итоги собственного анализа последствий ракетно-бомбовых ударов, нанесенных США, Великобританией и Францией по сирийским объектам в ночь на 14 апреля. По версии российских военных, заявленный Вашингтоном, Лондоном и Парижем масштаб преувеличен: из 105 заявленных выстрелов по трем целям они смогли обнаружить всего 22 попадания по объектам, не имеющим отношения к разработке химического оружия.

— В новом СИЗО воровали по-старому — При строительстве изолятора в Капотне исчез миллиард — Следователи московского главка Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело по факту масштабных хищений при строительстве в столице следственного изолятора. Появление нового СИЗО-7 в Капотне могло бы серьезно разгрузить остальные изоляторы, которые переполнены заключенными примерно на 20%.

— Глава чеченского «Мемориала» не попал в кадр — Защитники Оюба Титиева жалуются на недоработки следствия — Расследование уголовного дела в отношении главы чеченского офиса правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков, подходит к концу, считают его защитники. Вчера суд в Грозном очередной раз продлил арест правозащитника. Адвокаты обвиняемого нашли в процедуре нарушения норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) и высказывают серьезные претензии к общему ходу расследования.

— «Сами регионы распускают эти пожары» — В правительстве нашли «вопиющей» ситуацию с природными возгораниями — Площадь природных пожаров в РФ приближается к 3 млн га — это почти вдвое больше, чем две недели назад. 1,4 млн га горит в Амурской области. Между тем власти этого региона, а также Приморского и Забайкальского краев в несколько раз занижают данные о природных возгораниях в официальных отчетах, говорят в правительстве.

— Пьяные водители сбегут под статью — За побег с места аварии могут ввести уголовную ответственность — Конституционный суд (КС) вчера признал существование серьезного законодательного пробела, дающего возможность уходить от серьезного наказания пьяным водителям, покинувшим место ДТП. В течение года Госдума должна принять необходимые поправки к законам. Председатель КС Валерий Зорькин уже предложил варианты, среди которых — установление уголовной ответственности за оставление места аварии.

— Женская духовная консультация — «Ъ» выяснил, что белгородские пациентки не обязаны беседовать со священником перед абортом — В российских соцсетях обсуждается фотография документа, якобы выданного женщине, обратившейся в больницу Белгородской области за направлением на аборт. В документе содержалось предписание сначала поговорить со священником. Как выяснил «Ъ», белгородские врачи действительно должны предлагать таким пациенткам побеседовать с духовным лицом, но такое «направление» носит «рекомендательный характер».

— Силовики провели игры в Сочи — Конференция по безопасности побила олимпийский рекорд — В Сочи в четверг завершается двухдневная Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Мероприятие, которое ежегодно проводится под эгидой Совбеза РФ, на этот раз стало беспрецедентным по масштабу — в нем приняли участие делегации из 118 стран.

— Не стреляйте в журналиста — ОБСЕ призывает защитить свободу СМИ — Работа журналистов связана с угрозами и рисками, во многом ставшими результатом бездействия властей. О том, как защитить жизнь журналистов и обеспечить им право на выполнение своего профессионального долга, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Дунья Миятович написала в статье, которая публикуется в ряде ведущих европейских СМИ. Русская версия статьи была предоставлена для публикации газете «Ъ».

— «Домашним деньгам» не поверили в долг — Инвесторы предъявили к оферте более 90% выпуска облигаций микрофинансовой компании — МФК «Домашние деньги» 26 апреля должна исполнить оферту по выпуску облигаций на 1,25 млрд руб. Хотя компания выплатила по бумагам купон, инвесторы предъявили к погашению облигации на 1,15 млрд руб. Такого в МФК не ожидали и накануне пытались срочно аккумулировать средства, по информации «Ъ», не слишком успешно.

— Подарки пайщикам получили в ЦБ — Регулятор увидел нарушения в кредитных кооперативах — ЦБ выявил недобросовестную практику в деятельности кредитных потребительских кооперативов (КПК) при привлечении новых пайщиков. При внесении средств пайщик получал «подарок» в виде определенной суммы денег помимо начисляемых в будущем процентов. Это, по мнению регулятора, грубое нарушение, которое должно пресекаться саморегулируемыми организациями (СРО) вплоть до исключения КПК из членов СРО.

— «Яргео» добурилась до дивидендов — НОВАТЭК и Игорь Юсуфов получили первую прибыль — Совместный проект НОВАТЭКа и бывшего министра энергетики РФ Игоря Юсуфова «Яргео» начал выплачивать дивиденды — за прошлый год экс-чиновник получил 5,55 млрд руб. «Яргео» — основной актив господина Юсуфова в ТЭКе, но половина его доли заложена по кредиту Газпромбанка, и дивиденды, по мнению собеседников «Ъ», позволят бизнесмену вывести актив из-под залога.

— Америка против обогащения — Владимир Дзагуто о сложном выборе США между политическими интересами и $80 млрд — Самым вкусным призом в глобальной атомной отрасли сейчас является программа Саудовской Аравии по строительству АЭС. Потенциальный заказ Эр-Рияда может составить до 16 блоков (сравнимые или большие планы есть лишь у Китая и Индии), а тендер на первые два блока планировалось провести до конца года.

— Доллар погнался за инфляцией — Рубль подешевел заранее — В среду курс доллара США к ведущим мировым валютам обновил четырехмесячный максимум. «Бычьей» игре с американской валютой способствует ускорение инфляции, что может вынудить Федеральную резервную систему (ФРС) к более агрессивному подъему ставки. По отношению к рублю доллар укрепляется менее значительно, поскольку российская валюта сильно обесценилась в начале месяца, а сейчас ее поддерживают стабильно высокие цены на нефть.

— Франшиза сокращается в цене — Такие проекты стали доступны в малых городах — Кризис в экономике коснулся и рынка франшиз: их средняя стоимость в России в первом квартале 2018 года снизилась на треть. В итоге это привело к росту спроса со стороны предпринимателей, развивающих бизнес в малых городах. Их больше всего интересует возможность открыть салоны красоты и интернет-магазины.

— БКС пошел по нишам — Инвестиционно-банковское подразделение брокерской компании займется своим бизнесом — Инвестиционно-банковское подразделение компании БКС — «БКС Глобал Маркетс» (BCS GM) — станет отдельным юрлицом, указывается в стратегии компании. На российском рынке инвестбанк сосредоточится на обслуживании midcap-компаний и услугах private banking, за рубежом — на брокерском обслуживании средних хедж-фондов и работе в экзотических нишах. По мнению экспертов, из российских компаний реализовать такие амбициозные планы пока никому не удавалось.

— Энергетики не верят в российские турбины — ГЭХ предлагает полностью локализовать оборудование Siemens и GE — На фоне неудач с разработкой российских газовых турбин большой мощности «Газпром энергохолдинг» предлагает полностью локализовать в РФ оборудование Siemens или GE. Минэнерго и источники «Ъ» на рынке сомневаются в возможности этого, поскольку стоимость лицензии высока, а правообладатели вряд ли откажутся от высокомаржинальных технологий.

— LME без новых русских чушек — Биржа будет торговать только старым алюминием «Русала» — Лондонская биржа металлов (LME) разрешила своим членам прямые расчеты с «Русалом» по контрактам на поставку металла, заключенным до 6 апреля, когда против компании были введены санкции Минфина США. Но LME по-прежнему готова допускать до торгов и хранить на складах только алюминиевые чушки компании, выпущенные до 6 апреля.

— Система качества попала под колесо — Четверть проверенных автомобильных дисков в РФ оказались небезопасными — Роскачество выявило на российском рынке шесть небезопасных марок алюминиевых автомобильных дисков — отечественных и китайских. Более того, проверка показала ряд общих проблем системы сертификации. Некоторые сертификаты выдаются без испытаний, а на краш-тестах машин диски вовсе отдельно не проверяются. Росаккредитация лишила статуса структуры, выдавшие проблемные сертификаты. Однако документы, уже выданные ими, остаются действительными.

— Чиновники увидели «Роснефть» в порту — ФАС ждет от нефтяников покупки НМТП — Даже на фоне официальных опровержений возможного появления «Роснефти» в составе акционеров Новороссийского морского торгового порта (НМТП) вместо арестованного Зиявудина Магомедова такого развития событий все еще ожидает глава ФАС Игорь Артемьев. Он считает, что актив возьмет либо государство, либо «Транснефть» или «Роснефть», которой при экспорте нужно, чтобы ее «не грабили на проходе».

— Трезвость в добавленное время — Продажу алкоголя около стадионов дополнительно ограничат на период ЧМ-2018 — Во время чемпионата мира по футболу 2018 года (ЧМ-2018) продажа алкоголя в Москве около стадионов «Лужники», «Открытие Арена» и площадки на Воробьевых горах будет запрещена. Действовать ограничения должны накануне и в день матчей. Новости насторожили владельцев баров, получивших разрешение FIFA на торговлю спиртным. Теперь они опасаются, что работу все же придется приостановить.

— Китайцы помогут с ремонтом — Маркетплейс Tmall выходит на рынок DIY — Входящая в Alibaba Group торговая площадка Tmall запускает продажу товаров для дома и ремонта (DIY) с российского склада. Таким образом, маркетплейс начнет конкурировать с Leroy Merlin, «Петровичем», OBI и Castorama. DIY-сегмент на российском рынке интернет-торговли вырос на 40%, до 95 млрд руб., но это специфический рынок, на котором потребуются значительные инвестиции в строительство логистических мощностей, предупреждают эксперты.

— «36,6» сортирует аптеки — Сеть закрывает убыточные точки — Аптечная сеть «36,6», где совладельцем является Роман Авдеев, пытается выйти из кризиса. Новый топ-менеджмент компании рассчитывает за три года закрыть убыточные аптеки и увеличить долю на рынке с 4,4% до 10%, в том числе за счет покупки конкурентов. Эксперты уверены, что это удастся сделать только за счет средств Московского кредитного банка, которому «36,6» должна около 30 млрд руб.

— К 5G предложили раздельный подход — Участники рынка сомневаются в идее единого инфраструктурного оператора — «Вымпелком» ожидает, что инвестиции сотовых операторов в запуск в России сетей 5G могут оказаться «существенно меньше», чем нынешние оценки в 1 трлн руб. Но этому, по мнению компании, может помешать создание единого инфраструктурного оператора 5G, с которым не смогут полноценно интегрироваться остальные участники рынка. Идею единого оператора поддерживают в «Ростелекоме», называя это общемировой тенденцией.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — «Согаз» и «ВТБ страхование» все-таки объединятся — И будут доминировать во многих видах страхования — Страховая компания «Согаз» и «ВТБ страхование» достигли договоренности о слиянии, рассказали «Ведомостям» человек, знающий об этом от сотрудника «Согаза», и сотрудник консалтинговой компании, узнавший об этом от сотрудников «ВТБ страхования». Представители компаний обсуждают детали сделки, сообщает сотрудник одной из ассоциаций страховщиков. Завершить обсуждение слияния планируется к концу II квартала, говорит один из собеседников «Ведомостей».

— Верховный суд отказался отменить приговор Навальным по делу «Ив Роше» — Такое решение принято, несмотря на вердикт Страсбургского суда — Президиум Верховного суда в среду отказался отменять приговор, вынесенный братьям Алексею и Олегу Навальным по делу «Ив Роше» (в декабре 2014 г. Алексей получил 3,5 года условно, Олег — 3,5 года заключения в колонии общего режима).

— Армения не нашла выход из политического кризиса — Правящая партия теряет союзников, но еще не готова немедленно отдать власть — Способ выхода из политического кризиса в Армении пока не найден, несмотря на отставку в понедельник Сержа Саргсяна с поста премьер-министра.

— В Уголовный кодекс могут вернуть статью за оставление места ДТП — Покидать место аварии должно стать невыгодно, считает Конституционный суд — Законодатель обязан ввести правила, предотвращающие бегство пьяных водителей с места дорожно-транспортного происшествия (ДТП), считает Конституционный суд. Необходимые поправки должны быть внесены в течение года, на это время сохраняется существующий порядок признания водителей находящимися в состоянии опьянения.

— Более 40% россиян не доверяют информации властей о трагедии в Кемерове — Однако тех, кто считает ее правдивой, несколько больше — Почти все россияне слышали о трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове, следует из опроса «Левада-центра»: 85% хорошо знают об этом и 14% что-то слышали. При этом 41% опрошенных считают, что власти скрывают истинные причины пожара и реальное число жертв, а в честность властей верят 46%.

— Позиции доллара непоколебимы — Попытки Китая, Ирана, России и других стран подорвать его гегемонию не дают результата — Небольшое, но растущее число стран пытаются избавиться от доллара США в расчетах и операциях и поколебать его положение в мировой финансовой системе.

— ЦБ возьмет паузу в снижении ставки из-за санкций и нестабильности на рынках — Большинство экономистов ждут продолжения снижения летом или осенью — Еще в конце марта и экономическая статистика, и заявления председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной позволяли с уверенностью ждать очередного снижения ставки в апреле, пишут аналитики «ВТБ капитала». Но 6 апреля минфин США ввел новые санкции в отношении российских бизнесменов, чиновников и связанных с ними компаний, выросла волатильность на финансовых рынках, ослаб рубль. Теперь 36 из 40 опрошенных Bloomberg экономистов считают, что в эту пятницу ЦБ сохранит ставку неизменной.

— Росфинмониторинг нашел в офшорных досье махинации российских чиновников — Вряд ли это приведет к реальным претензиям к кому-то из них — Росфинмониторинг изучил панамское и райское досье, обнаружив в обнародованных документах информацию о сомнительных операциях на несколько миллиардов рублей, к которым были причастны российские высокопоставленные должностные лица. Об этом в среду сообщил директор ведомства Юрий Чиханчин.

— Виталик Бутерин: Эфириуму для развития нужна была крупная фигура — такая, как я — Создатель эфириума Виталик Бутерин рассказывает о плюсах и минусах управления одной из самых успешных криптовалют и блокчейном стоимостью $125 млрд

— «Роснефть» отдаст акционерам половину прибыли — Добраться до своей доли Минфину будет непросто — «Роснефть» удивила инвесторов, выполнив просьбу Владимира Путина заплатить акционерам половину прибыли. К другим президент не обращался, многие заплатят меньше.

— Xiaomi обогнала Apple по продажам смартфонов в рунете — Основная масса поклонников этого бренда покупает в онлайне — В апреле 2017 г. вице-президент Xiaomi Ван Сян говорил «Ведомостям», что за год его компания может войти в первую пятерку поставщиков смартфонов в России. В марте этого года Xiaomi стала четвертой по продажам смартфонов в России в штуках — 8,3% рынка, сказано в материалах партнера нескольких производителей электроники (данные подтвердили сотрудники трех ритейлеров).

— Гендиректора «Пятерочки» сватают в «Магнит» — X5 Retail Group без указания причин сообщила, что Ольга Наумова уходит с поста гендиректора сети магазинов у дома «Пятерочка» — основного по выручке подразделения крупнейшей розничной компании России. Представитель X5 отказался это комментировать. Связаться с Наумовой не удалось.

— Азиатско-Тихоокеанский банк не принимает вклады населения — Это связано с обновлением программного обеспечения, объясняют в банке — Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ) временно не принимает вклады населения, сообщил оператор колл-центра банка корреспонденту «Ведомостей»: «В банке происходит обновление программного обеспечения, и поэтому несколько дней невозможно будет оформить вклад». Когда завершится обновление, оператор не знает: «Скорее всего, до конца недели [открытие вкладов] будет недоступно».

— Таджикистан потребовал от российских систем денежных переводов гарантии платежеспособности — Скорее всего, им придется размещать депозиты в местных банках — Национальный банк Таджикистана ужесточил правила работы местных банков с российскими системами денежных переводов. На прошлой неделе рухнула платежная система «Лидер», и теперь Таджикистан требует, чтобы российские системы гарантировали исполнение своих обязательств.

— Карты, деньги, две трубы — Mastercard запустила сервис, который позволит переводить деньги на карты — неважно, Mastercard или Visa, — любого банка, зная лишь номер телефона получателя, рассказали представители платежной системы и Райффайзенбанка, который первым подключился к платформе: чтобы перевести деньги по номеру мобильного, хотя бы у одной из сторон должна быть карта этого банка.

— Как работники и работодатели воюют из-за северных надбавок — Почву для споров создают коэффициенты времен СССР — В марте в подмосковный офис производителя компрессорной техники «Далгакыран-М» позвонил сотрудник подразделения в Екатеринбурге. Мужчина решил уволиться после 2 лет и 10 месяцев работы специалистом по продажам промышленного холодильного оборудования. Он заявил, что за все время службы головной офис не начислял к его месячному окладу 15% уральских надбавок. Сотрудник потребовал 275 000 руб., иначе пойдет в суд. «Ведомости» ознакомились с копиями трудового договора и соглашения о расторжении контракта.

— Запад совсем одичал — Больше крови — выше рейтинг. Правило, рожденное «Игрой престолов», оказалось применимо и к другому амбициозному проекту канала НВО: первый сезон сериала «Мир Дикого Запада» закончился большой бойней, второй начинается с того, что выжившие пробираются среди трупов людей и машин (в терминологии сериала «гостей» и «хозяев» — guests и hosts). С другой стороны, кровавая черта, проведенная между двумя сезонами, закономерна: условия игры изменились.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Кадры просят списать — Александр Шохин: Затраты компаний на образование надо освободить от налога на прибыль — Одной из главных проблем развития бизнеса наряду с высокими налогами и нехваткой финансирования сами предприниматели традиционно называют дефицит кадров. Решить кадровую проблему можно, только полностью поменяв систему профессионального образования, уверен Александр Шохин, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), председатель Национального совета при президенте РФ по профквалификациям. Он рассказал в интервью «РГ», как именно это нужно сделать.

— Свидетели опьянения — КС РФ не разрешил признавать водителей пьяными на основании косвенных доказательств — Из Уголовного кодекса РФ теоретически может исчезнуть такое отягчающее обстоятельство, как совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Конституционный суд РФ дал ровно год федеральному законодателю, чтобы отредактировать примечание 2 к статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

— Затянуться перед вылетом — В аэропорты могут вернуть курительные комнаты — В российских аэропортах вновь могут открыть курительные комнаты, запрещенные антитабачным законодательством еще в 2013 году.

— Коммунальная доля — Субсидии на оплату ЖКУ cмогут получить семьи с доходом около 15 тысяч рублей — Размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг предлагается ограничить 15 процентами совокупного дохода семьи. В этом случае на получение субсидии от государства смогут претендовать семьи с доходами около 15 тысяч рублей, а не 10 тысяч, как сейчас.

— Труд как профессия — Владимир Путин побеседовал с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва и вручил медали «Герой Труда» — В среду в Кремле состоялась церемония вручения медалей «Герой Труда Российской Федерации». Затем президент Владимир Путин побеседовал с первыми выпускниками программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

— Невидимая защита — Сенаторы обсудили проблемы технологического суверенитета — России необходимо развивать собственные технологии в условиях санкций и обеспечивать этот процесс не только финансами, но и кадрами. О том, как обеспечить технологический суверенитет страны, говорили вчера в Совете Федерации на «круглом столе», организованном комиссией по защите госсуверенитета.

— Футбол с плюсом — Предстоящий чемпионат мира в России уже увеличил ВВП страны на 867 миллиардов рублей — До чемпионата мира по футболу в России осталось чуть меньше двух месяцев, но влияние на самые различные сферы жизни нашей страны предстоящий грандиозный турнир оказывает уже на протяжении не менее пяти лет.

— К юбилею писателя — На доме Даниила Гранина установят памятную доску — В Петербурге на доме 8 по Малой Посадской улице установят памятную доску писателю Даниилу Гранину. Соответствующее решение принял совет по мемориальным доскам при правительстве города, официальное постановление будет издано в ближайшее время.

— Семейный бизнес — Предлагается прописать правила отношений губернаторов с родственниками-предпринимателями — Правоведы приступили к разработке предложений, как урегулировать столь тонкий вопрос, как взаимоотношения губернаторов с их успешной в деловом плане родней. Где заканчивается чистый бизнес и начинаются сомнительные игры?

— Цифровая печать — Предлагается ввести новые электронные действия для нотариусов — Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников выступил за расширение роли нотариата.

— Сделано в России. И продано — Дмитрий Медведев призывает продавать миру больше российских товаров — Активно и агрессивно продвигать экспорт отечественной несырьевой продукции призвал премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Одной крови — Столичным донорам повысили выплаты — Более 100 тысяч москвичей в год нуждаются в переливании крови. Это люди, попавшие в ДТП, перенесшие сложную операцию, роженицы и многие другие. К счастью, давно позади 90-е годы прошлого века, когда родственники, спасая близкого человека, по ночам обзванивали знакомых в поисках человека с нужной группой крови. Запасов в столичных стационарах практически не было.

— Узнай, сколько должен — Приставы развернули пункты информации о долгах — В среду служба судебных приставов провела по всей стране масштабную акцию: «Узнай о своих долгах».

— Прочь от бумаги — Контрактная система переходит в цифру — Система госзакупок упрощается, все открытые закупочные процедуры переходят в электронную форму, но нормативно-правовая база нуждается в оптимизации. Без этого коррупционные риски не удастся снизить. Об этом говорили участники XIV Всероссийского форума-выставки «Госзаказ — за честные закупки».

— ФНС почистит рыбу — Налоговики убирают с рыбного рынка теневых посредников — Федеральная налоговая служба вместе с Росрыболовством, ФСБ, ЦБ и отраслевыми объединениями ведет масштабную борьбу со схемами неуплаты налога на добавленную стоимость (НДС) на рыбном рынке.

— Путь от конфликта к диалогу — На форум безопасности в Сочи приехало рекордное число участников — В Сочи открылась девятая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, на которую приехало рекордное число участников из 118 стран и трех делегаций ООН. С традиционным приветствием к участникам форума обратился Владимир Путин.

— Карусели без риска — В Москве допустили к работе почти 80 процентов аттракционов — После ежегодной проверки к эксплуатации допущено 260 из 330 имеющихся в столице механизированных аттракционов, или 79 процентов. Но и остальные аттракционы нельзя считать неисправными — их владельцы еще просто не обратились за получением допуска. Об этом на пресс-конференции в медиацентре «РГ» сообщил начальник Инспекции по надзору за аттракционной техникой ОАТИ столицы Александр Тучин.

— Колеса не держат удар — Четверть автомобильных дисков в России признана потенциально опасной — Четверть автомобильных алюминиевых дисков на российском рынке не отвечают требованиям безопасности. Это может привести к ДТП и стать причиной серьезных травм. На федеральном уровне с проблемой будут бороться не только ужесточением ответственности (обсуждается введение оборотных штрафов), но и изъятием из продажи некачественной продукции. На повестке также возможность лицензирования для поставщиков дисков.

— Аграрии потянулись к портам — Продление льгот на железнодорожные перевозки экспортного зерна до конца года потребует три миллиарда рублей — Россия в этом сельхозгоду может поставить абсолютный рекорд по экспорту зерновых — около 52 миллионов тонн, прогнозировал министр сельского хозяйства Александр Ткачев. Чтобы поставки не стали разорительными для удаленных от морских портов регионов, минсельхоз предлагает сделать действующие до конца июня субсидии на железнодорожные перевозки бессрочными.

— Год на раздумье — На Алтае предложили отбирать землю у фермеров, которые ее не засеивают — Вице-спикер Алтайского краевого Заксобрания Сергей Серов сделал очень спорное заявление во время парламентских слушаний в Государственном университете по землеустройству в Москве. Он предложил изымать у собственника участки после первого года простоя.

— Отмоют на продажу — Рынок подержанных машин готовят к «обелению» — Автодилеры рассчитывают в течение трех-пяти лет полностью «обелить» рынок подержанных автомобилей. Сейчас их доля на нем составляет от 10 до 30 процентов, остальное — «серые» дилеры и частники-перекупщики.

— Байкалу стало тесно — Новые границы водоохранной зоны уникального озера все еще вызывают вопросы — Правительство установило новые границы водоохранной зоны Байкала месяц назад. Но до сих пор споры вокруг них не утихают. По мнению директора Лимнологического института Сибирского отделения РАН Андрея Федотова, новый документ вместо того, чтобы дать ответы на наболевшие вопросы, породил новые.

— До суда оставят дома — СК решил изменить меру пресечения фигуранту дела «Гоголь— центра» — В среду Следственный комитет сделал заявление, которое касается одного из фигурантов громкого уголовного дела о хищении денег проекта «Платформа».

— Сургуч выпал из приказа — Минтруд упрощает правила ведения трудовых книжек — Правила ведения и хранения трудовых книжек будут упрощены. Проект приказа об этом минтруд опубликовал для общественного обсуждения.

— Недолет — В минувший вторник в 20 часов по московскому времени наши средства ПВО на удалении 10 километров от аэродрома Хмеймим обнаружили и уничтожили два беспилотных летательных аппарата боевиков. Об этом на брифинге в Москве сообщил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Сергей Рудской.

— Кредит уплыл за море — Арестован бывший топ-менеджер банка — Пресненский райсуд столицы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова.

— Электрокары уехали в Китай — В Пекине открылся международный автосалон — В среду пока только для прессы открыл свои двери пекинский автосалон Beijing Motor Show 2018.

— Спасите наши уши — На Урале суд оценил беспокойство от шумных соседей в тысячу рублей — По решению Свердловского областного суда любитель шумных вечеринок из Североуральска выплатит соседу за беспокойство по тысяче рублей за каждую гулянку. Наказать меломана можно только таким скромным возмещением и штрафом — более эффективных способов борьбы с «замечательными соседями» не существует.

— Со своим Уставом? — Что стоит за идеей стран Запада «обойти вето России» — В британской газете Guardian появилось сообщение о том, что западные страны ищут способ обойти вето России в Совете Безопасности ООН. Для этого Вашингтон и его союзники хотят перенести обсуждение вопросов о предполагаемом применении химоружия в Сирии из Совбеза на площадку Генассамблеи. Впрочем, эксперты «РГ» считают этот сценарий нереалистичным: ведь Устав ООН все равно не позволит принять какие-либо конкретные меры от имени всего мирового сообщества вне Совета Безопасности.

— Кресты повесят в фойе — Власти Баварии увлеклись символами — С первого июня во всех госучреждениях Баварии повесят кресты. Местные власти внесли поправки в положение о деятельности ведомств и организаций, принадлежащих государству. «В данном случае речь идет не о религиозном символе, а о признании нашей христианской идентичности и культурного наследия, — написал в Twitter премьер Баварии Маркус Седер.

— Человек Рауля — Остров Свободы не изменит революционного курса — Каким путем пойдет Куба и ждут ли революционный Остров Свободы революционные изменения? Такими вопросами все чаще задаются эксперты после ухода на минувшей неделе с поста главы Госсовета (президента) Кубы Рауля Кастро. Его сменил первый вице-президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, который единогласно был утвержден на эту должность членами Госсовета.

— Как Макрон ЕС предавал — Глава Франции стал „послом“ США в Старом Свете — Сколько бы мировые СМИ ни смаковали меню первого государственного ужина, который в честь президента Франции организовал Дональд Трамп, в каких бы мельчайших подробностях не описывали платья первых леди Америки и Франции, вся эта светская мишура не в состоянии скрыть главного — хозяин Елисейского дворца выглядел внешнеполитической тенью хозяина Белого дома.

— Даже чай с подтекстом — В Сеуле рассказали, чем будут кормить Ким Чен Ына — До исторической встречи лидеров Юга и Севера Кореи, которая состоится уже в эту пятницу, осталось совсем немного времени. Представители двух стран уже провели в среду репетицию саммита, а в Сеуле рассказали, чем они собираются угощать Ким Чен Ына.

— Сборы откладываются — Курортный налог в регионе заработает со следующего года — Курортный сбор в Крыму будет взиматься с туристов не с 1 мая 2018 года, как было запланировано ранее, а с 1 мая следующего года. Такое решение принято на пленарном заседании республиканского парламента.

— Выйти из угля — От чего зависит будущее шахтерского города — Сделать угольную отрасль не только экономически эффективной, но и высоко ответственной в социальном плане, обеспечивая в угледобывающих районах благоприятную среду для жизни и альтернативные рабочие места, — эти задачи должна решить в ближайшие годы Кемеровская область.

— Врачебная ошибка — После публикации „РГ“ медиков с инвалидностями в Удмуртии оставили в покое — Минздрав Удмуртии обсудил проблему увольнения медиков-инвалидов в ижевской городской клинической больнице N 6 с ее руководством. По итогам встречи принято решение оставить работников на прежних должностях, а тех, кого уже успели уволить — восстановили. Об этом „РГ“ сообщил сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения „Действие“ Андрей Коновал.

— Если люди разрешат — Судьбу сельских ФАПов определят пациенты — В Оренбуржье запретили закрывать сельские фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) без согласия местных жителей: по этим вопросам будут проходить публичные слушания. Такие изменения в региональный закон об охране здоровья граждан внесли областные депутаты.

— Выявили коррупцию — Прокуратура судится с Заксобранием из-за… жен депутатов — Прокуратура Свердловской области обратилась в суд, требуя принудить Законодательное Собрание области к чистке рядов от нарушителей антикоррупционного законодательства.

— Храбрый Давыд — В Бурятии наградили старшеклассника, спасшего девочку во время нападения подростков на школу — Выпускник школы в военном городке Сосновый Бор под Улан-Удэ Давыд Мамонов награжден медалью Росгвардии „За содействие“. В январе этого года во время бойни, устроенной подростками в школе военгородка, Давыд защитил раненную девочку от нападавшего с топором. Награду ему вручил первый заместитель командующего Сибирским округом войск национальной гвардии РФ генерал-лейтенант Александр Бочаров.

— Лицом к ветру — Портрет смельчака на фоне штормового моря — Яхта храбро летела по Средиземному морю, временами зарываясь носом в воду. На мостике стоял счастливый шкипер. Единственный российский участник предстоящей кругосветной гонки „Золотой глобус“ Игорь Зарецкий приступил к завершающему этапу подготовки. Скоро — старт.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Хорошему не научат — 30% учебников забраковано после допэкспертизы, заявила министр образования Ольга Васильева — Почти треть учебников, которые предлагалось включить в перечень рекомендованных для школ, оказались некондиционными. Об этом „Известиям“ рассказала министр образования и науки Ольга Васильева. Книги, представленные издательствами, в этом году впервые отправили на дополнительную экспертизу.

— Крылья коротки — Атака на Хмеймим отбита средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО — Вечером 24 апреля российские военные в Сирии сбили два беспилотных летательных аппарата (БЛА), пытавшихся атаковать аэродром Хмеймим. Об этом 25 апреля сообщил начальник Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской. Как выяснили „Известия“, для отражения налета применялись зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) „Панцирь“. Новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) вывели из строя системы навигации дронов. Успеху способствовало изучение ранее сбитых беспилотников, принадлежавших боевикам.

— Призраки старого совета — Почему буксует давно назревшая реформа Совбеза ООН — Последние новости с фронтов химической войны — расследование отравления бывшего сотрудника ГРУ Скрипаля и предполагаемая химатака в Восточной Гуте со всеми последовавшими событиями — совершенно неожиданно привлекли внимание общественности к тому, что происходит на дипломатическом поле. Видео экспрессивных выступлений постпреда России при ООН Василия Небензи собирает рекордное число просмотров на YouTube, Москва регулярно блокирует вносимые Лондоном резолюции и наоборот, а США, не обращая внимания на отсутствие санкции Совбеза, запускают по суверенному государству Сирии крылатые ракеты.

— Цели ясны, реальности разные — Почему Россия и США не договорятся о результатах налета в Сирии — В Москве прошел брифинг российского Генштаба, где были показаны последние данные по результатам отражения ракетного налета на Сирию, состоявшегося 14 апреля. В отличие от предыдущих сообщений, в этот раз российские военные показали материальные свидетельства: обломки ракет со следами поражающих элементов.

— Почему в России дорожает бензин — Член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по энергетической стратегии и развитию ТЭКа Рустам Танкаев — о ситуации на топливном рынке — Изменения на рынке автобензина влияют как на отношение населения к власти, так и на развитие экономики. Поэтому во всем мире эта сфера находится под постоянным надзором со стороны властей и средств массовой информации. Главные показатели, которые волнуют общество в России, — это цена на автобензин и его качество. Многие хотят знать, почему дорожает бензин и как долго может продолжаться рост цен. Попробуем разобраться в этом вопросе.

— Таможня сбросит вес — ФТС готовит предложения по уменьшению нормы беспошлинного ввоза товаров — Правительство намерено снизить вес товаров, которые граждане могут ввозить в страну без уплаты пошлин. Сейчас он составляет не более 50 кг на одного человека. Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции под председательством главы Минпромторга Дениса Мантурова поручила ФТС подготовить предложения по изменению объема товаров для беспошлинного ввоза в страну. Источник „Известий“ в Евразийской экономической комиссии сообщил, что представители России уже высказывали готовность сократить этот вес в пять раз — до 10 кг на человека.

— Нетрезвым нарушителям разъяснили права — Конституционный суд дал год на исправление статьи о наказании для скрывшихся с места ДТП — Нетрезвые водители, сбежавшие с места аварии, оказались в лучшем положении, чем те, кто дождался сотрудников полиции, решил вчера Конституционный суд РФ. Теперь законодателям необходимо за год исправить неконституционное примечание к ст. 264 Уголовного кодекса РФ и устранить сложившийся „пробел“. Сам КС видит несколько путей решения проблемы: отказ от специальных составов за „пьяные“ ДТП либо возврат уголовного наказания за побег с места аварии с потерпевшими.

— Санкции обходят с флангов — В бундестаге поставят вопрос о снятии экономических ограничений с России — В ближайшие два месяца партия „Альтернатива для Германии“ (АдГ) представит в парламенте страны резолюцию с требованием отмены антироссийских санкций и налаживания отношений с Москвой. Об этом „Известиям“ рассказал член комитета бундестага по международным делам от правых Робби Шлунд. По его словам, инициатива станет сигналом для канцлера ФРГ Ангелы Меркель, что значительная часть населения не согласна с политикой Берлина. В этом стремлении их поддерживает и левая партия Die Linke.

— Оно так близко — Что делает россиян счастливыми — Россиянину для счастья нужно 159 тыс. рублей в месяц, объявили социологи в понедельник, 23 апреля. В прошлом году аппетиты граждан были несколько выше. Чтобы ощутить пропасть между мечтой и реальностью, напомним данные Росстата — среднемесячная зарплата россиян в марте 2018 года составила 41 650 рублей. Эксперты также выяснили, кого жители страны причисляют к бедным, а кого нарекают богачами. Что влияет на настроения людей и как это связано с деньгами, а также в чем кроется основа социального неравенства — в материале портала iz.ru.

— Налет специального назначения — Кого грабили омоновцы в аэропорту Внуково — Шестеро участников дерзкого разбойного нападения на перевозчика денег в столичном аэропорту Внуково получили длительные сроки заключения по решению суда. В число преступников входили два теперь уже бывших бойца полицейского спецназа. Подробности криминальной истории — в материале портала iz.ru.

— Неожиданные жертвы — Как и почему мужчины страдают от домашнего насилия — Кризисный центр для мужчин, подвергшихся насилию, открылся этой весной в Петербурге. До сих пор подобных организаций в России не существовало, а столкнувшиеся с такой проблемой мужчины обращались в аналогичные центры для женщин — если вообще решались искать помощи. На сайте новой организации, получившей название „Двоеточие“, подчеркивается, что работать его психологи будут с любыми ситуациями — от дедовщины до жестокости внутри спортивных команд. В том числе, речь идет и о насилии в семье.

— „Запад рассматривает мир в русле логики „свой-чужой“ — Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев — о внешней угрозе для Содружества со стороны Вашингтона и его союзников — Деструктивные действия стран Запада во главе с США представляют серьезную угрозу для государств СНГ. Об этом в интервью „Известиям“ заявил глава исполкома Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев. Он также рассказал о причинах создания коллективной системы воздушной обороны, разнице подходов к интеграции между ЕС и СНГ, попытках вмешательства западных стран во внутренние дела государств Содружества, о решении Украины покинуть ряды организации и о спаде активности Молдавии в делах СНГ.

— „Британцы не хотят вражды с Россией“ — Депутат Европарламента, член Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Билл Этридж — о потенциале Крыма, „деле Скрипаля“, антироссийских санкциях и бомбардировках Сирии — Правительственные круги Великобритании используют „дело Скрипаля“, чтобы сохранить враждебные отношения с Россией. Об этом „Известиям“ заявил депутат Европарламента от Великобритании Билл Этридж, который стал одним из главных гостей IV Ялтинского международного экономического форума в Крыму (с 19 по 21 апреля).

— Банкоматы и платежные терминалы готовят к ЧМ-2018 — Устройства будут регулярно проверять — Российские банки готовят банкоматные сети и POS-терминалы к повышенным нагрузкам в период проведения чемпионата мира по футболу. Об этом „Известиям“ рассказали в крупнейших кредитных организациях из топ-30.

— ЦБ объединит все предложения по рефинансированию на одном сайте — Маркетплейс позволит снизить долговую нагрузку населения и улучшить качество кредитных портфелей банков — С 2019 года россияне смогут рефинансировать свои кредиты на платформе маркетплейс, которую создает Центробанк. Об этом „Известиям“ рассказал источник, близкий к ЦБ. Информацию также подтвердили два банкира, знакомых с ситуацией.

— Мусорным инвестициям обеспечат постоянный надзор — Минстрой хочет сдержать рост тарифов на вывоз отходов — На фоне проблем с мусорными полигонами в разных регионах страны власти предлагают разные рычаги регулирования этой отрасли. Новая инициатива Минстроя предполагает, что занимающиеся отходами компании будут согласовывать с властями субъектов все изменения в своих инвестиционных программах. „Известия“ ознакомились с поправками ведомства.

— В России начнут производить сильнейший наркотический анальгетик — Он будет первым целиком отечественным обезболивающим для паллиативных больных — В России начнут выпускать один из сильнейших опиоидных анальгетиков из собственного сырья. Для этого Минздрав подготовил документы о расширении государственных квот на производство средства Ремифентанил. Препарат по силе значительно превосходит морфин и позволит облегчить страдания паллиативным больным. Первые 10 тыс. флаконов планируется выпустить на рынок в 2022 году.

— Новым спецкурсом — Владимир Путин анонсировал второй набор в программу управленческого кадрового резерва — Виюне будет запущен второй поток программы развития кадрового управленческого резерва, сообщил президент Владимир Путин на встрече с первыми выпускниками спецкурса. По словам российского лидера, сегодня стране нужны люди, способные решать стоящие перед ней задачи. Глава государства признался: ему бы хотелось, чтобы управленцам не приходилось „останавливать коней на скаку“, а работа шла ритмично и „была организована по-современному“.

— Досрочная неизбежность — Оппозиция Армении требует организовать досрочные парламентские выборы. Об этом „Известиям“ рассказал один из организаторов митингов, член правления блока „Елк“ Ален Симонян. По его словам, сейчас лидер протестующих Никол Пашинян и его соратники готовы вести переговоры с властями о передаче управления страной и взять на себя организацию досрочного всеобщего голосования. Два собеседника в правящих кругах в Ереване пояснили „Известиям“, что в Республиканской партии в целом понимают: в сложившейся ситуации избежать выборов вряд ли удастся.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Сергей Петров снова за рулем — Сергей Петров с мая возглавит совет директоров „Рольфа“, руководство которым оставил в 2006 году. Несмотря на восстановление рынка, рентабельность дилеров остается низкой, и основатель решил помочь компании в непростой период.

— Власти закупаются все непрозрачнее — Объем нарушений при госзакупках в 2017 году более чем в два раза превысил прошлогодний показатель, сообщила Счетная палата. Аудиторы заявили, что нужен новый стандарт контроля в этой сфере. О ее непрозрачности говорят и эксперты.

— Пенсионному фонду добавили дефицита — Рост дефицита Пенсионного фонда России до 257 млрд руб., предусмотренный подготовленными Минтрудом поправками, связан с увеличением расходов на пенсии и сокращением трансферта из федерального бюджета.

— Нарушения извлечены из-под „панамы“ — Росфинмониторинг изучил данные „панамского досье“ и нашел нарушения на миллиарды, заявил глава службы. Скандал двухлетней давности может повлиять на перспективы кандидатов в состав следующего правительства, говорит политолог.

— Соцсеть с большими прорехами — Скандал с использованием данных клиентов Facebook без их разрешения заставил его пересмотреть правила работы с партнерами. Но Facebook — не основной владелец этой информации. Те, у кого она реально есть, не спешат с изменениями.

— Под землю спустили еще 3 миллиарда — В первый этап программы благоустройства не вошла установка торговых объектов, навесов, указателей. Во время ремонта обнаружились дефекты конструкций, которые нужно устранить. Объем тендеров превысил 3 млрд руб., подсчитал РБК.

— Ядерная сделка пошла на переделку — Франция согласилась с США в необходимости пересмотреть ядерную сделку с Ираном. Эксперты считают, что Париж таким образом пытается не допустить выхода Вашингтона из соглашения.

— Пашинян на одну фракцию ближе к победе — Армянская националистическая партия „Дашнакцутюн“ вышла из коалиции с правящей Республиканской партией. Теперь для избрания своего кандидата в премьер-министры армянской оппозиции не хватает всего нескольких голосов.

— Пиррова „Победа“ — Замглавы Минтранса Александр Юрчик выступил против агрессивной экспансии лоукостера „Победа“ на зарубежные рынки. Ведомство будет „напоминать“ авиакомпании, что ее главная задача — перевозка пассажиров по России, сказал он.