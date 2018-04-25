Дайджест российских СМИ — 25 апреля

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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru — Какая-то фармакологика в этом есть — Совет федерации (СФ) продемонстрировал во вторник готовность активно включиться в работу над законопроектом об ответных действиях на «недружественные действия США», который 13 апреля внесли в Госдуму спикер нижней палаты Вячеслав Володин и лидеры четырех думских фракций. Комитет СФ по социальной политике раскритиковал предусмотренный проектом запрет на ввоз лекарств. В СФ намерены 3 мая направить в Думу свое заключение с замечаниями профильных комитетов, причем не только по вопросу о лекарствах. Глава комитета Валерий Рязанский сказал «Ъ», что «нет никакой необходимости торопиться: лекарства — не яблоки и не картошка»

— Доказательство от пожарного — Случившийся ровно месяц назад пожар в Кемерово продемонстрировал, что в Федеральной противопожарной службе и в МЧС в целом серьезные проблемы. Пожарные и даже чиновники министерства говорят, что служба деградирует. Специальный корреспондент «Ъ» разбирался, в каком состоянии находится система пожарной охраны.

— Торгцентры отдохнут — Начавшаяся на фоне трагедии в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово волна проверок соблюдения мер пожарной безопасности в торговых центрах обернулась закрытием крупных объектов и детских учреждений в Москве и регионах. Выявленные нарушения могут дорого обойтись операторам и собственникам объектов: убытки за каждый день простоя могут превышать 2 млн руб.

— К банкоматам подобрали ключи — В апреле резко участились атаки злоумышленников на банкоматы с целью хищения средств. Если в 2017 году, по данным ЦБ, был зафиксирован 21 такой инцидент, то только за последний месяц, по данным источников «Ъ», правоохранители получили информацию примерно о 10 атаках. Злоумышленники используют проверенную схему, процесс поставлен на поток за счет привлечения низкоквалифицированных сообщников.

— Сертификатам возвращают репутацию — Итоги деятельности Росаккредитации в 2017 году и планы развития на 2018 год накануне подвели на коллегии ведомства. Помимо дальнейшего расширения международного сотрудничества и поддержки экспортеров служба планирует сосредоточиться на очистке рынка от недобросовестных игроков, внедрении «умного контроля» и цифровизации.

— Малому бизнесу доходы дороже прибыли — Как стало известно «Ъ», «Опора России» обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой поддержать малый бизнес в споре с Минфином по поводу расчета страховых взносов для индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе налогообложения. «Опора» полагает, что взносы следует платить с прибыли, Минфин — с доходов. Ведомство утверждает, что размер платежей не должен быть увязан с результатом предпринимательской деятельности «индивидуалов», отмечая, что расходы государства на пенсии этой категории граждан сейчас превышают суммы уплачиваемых ими взносов.

— Спор у банкротного имущества — Как стало известно «Ъ», владельцы электронных торговых площадок (ЭТП) активно борются против «картелизации» и «монополизации» рынка накануне обещанного Минфином к 1 июля отбора пула универсальных ЭТП. Помимо торгов госзаказом и закупок госкомпаний Минэкономики предлагает передать отобранным площадкам полномочия по продаже имущества в рамках банкротств, жалуются первому вице-премьеру Игорю Шувалову 45 операторов. Между тем лидировавший в сфере госзакупок Сбербанк-АСТ теряет свои позиции, а его конкуренты ведут переговоры по переделу этого рынка.

— Судам запретят ухудшать положение граждан — Судебное решение по гражданскому или административному спору можно пересмотреть в течение полугода, если выяснится, что Верховный суд (ВС) изменил трактовку нормы закона, на основании которой судьи принимали решения. Поправки к Гражданско-процессуальному кодексу (ГПК) и Кодексу об административном судопроизводстве (КоАС) внесло в Госдуму правительство, выполнив предписание Конституционного суда (КС). При этом правительство устанавливает шестимесячный срок для пересмотра судебных решений, а также подчеркивает, что новые судебные решения «не могут ухудшать положения граждан, организаций и иных лиц».

— «Закон Лугового» перечитают в Европейском суде — Как стало известно «Ъ», в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) поступил меморандум Центра защиты прав СМИ, представляющего владельцев запрещенного интернет-портала «Ежедневный журнал» (ЕЖ) в коммуницированном деле о блокировке сайтов «Каспаров.ру», «Грани.ру», «ЕЖ.ру», «Роскомсвобода» и Worldview of Russian Civilization в 2014 году. Эти ресурсы первыми попали под применение «закона Лугового» о блокировке за размещение призывов к участию в несогласованных публичных мероприятиях. Минюст считает меры соответствующими Европейской конвенции, а заявители — ее нарушением.

— Виновным в пытках просят дать срок — Правозащитная организация «Комитет против пыток» подготовила доклад о ситуации с правами человека в местах лишения свободы для Комитета против пыток (КПП) ООН. На основе этого документа в ООН составят вопросы к России, которые будут заданы через три месяца на рассмотрении официального доклада нашей страны о выполнении Конвенции против пыток и других бесчеловечных видов обращения и наказания. Правозащитники предлагают ООН спросить Россию о практике психологической помощи жертвам пыток и потребовать введения в Уголовный кодекс РФ отдельной статьи для бесчеловечного обращения.

— У бывшего директора библиотеки нашлось последнее слово — Судебная коллегия Мосгорсуда отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на приговор экс-директору Библиотеки украинской литературы Наталье Шариной. Ее обвиняли в разжигании ненависти к русским и растрате. Госпожа Шарина и ее защитники на суде заявили, что следователи должны были возбуждать не уголовное, а административное производство по экстремизму.

— Кредит ВЭБа привел следствие в колонию — Как стало известно «Ъ», Пресненский райсуд Москвы арестовал бывшего директора департамента развития регионов Внешэкономбанка Ильгиза Валитова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии Следственного комитета России (СКР), Ильгиз Валитов вместе с сообщниками искусственно создал условия для банкротства ООО «Заречье-2», которое вело строительство элитного жилого комплекса (ЖК) в Подмосковье, в результате чего ВЭБ потерял выданные этой компании кредитные средства на сумму $117,2 млн Для предъявления Ильгизу Валитову обвинения и его ареста бывший высокопоставленный сотрудник ВЭБа был доставлен в Москву из колонии, в которой он отбывает срок за ранее совершенное мошенничество.

— За домашний арест просили евро, а получили «куклу» — Как стало известно «Ъ», в Москве возбуждено уголовное дело о попытке хищения 150 млн руб. у известного мурманского предпринимателя Юрия Тузова, находящегося в СИЗО по обвинению в организации похищения человека. Бизнесмену, отрицающему свою вину, прямо в «Бутырке» предложили через доверенных лиц заплатить более €2 млн за перевод на домашний арест. Сейчас ведется розыск злоумышленников, а также выясняется, действительно ли они имели связи в правоохранительных органах.

— Америка и Франция нашли общий атлантический язык — Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжает свой первый государственный визит в США, кульминацией которого станет его намеченное на сегодня выступление в Конгрессе США. Встречи и переговоры в Вашингтоне во многом определят вектор будущих отношений США с европейскими союзниками: президент Макрон приехал в Вашингтон говорить от имени не только Франции, но и Европы. Среди наиболее острых проблем — выработка общей позиции по иранской ядерной сделке, вызывающей возражения Дональда Трампа, а также согласование единого подхода Запада к политике по отношению к России, которую Эмманюэль Макрон посетит уже в мае этого года.

— ШОС сплотили США и террористы — Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) готовится в июне впервые провести саммит в обновленном составе с главами Индии и Пакистана. Для подготовки мероприятия в Пекин прибыл глава МИД РФ Сергей Лавров, обсудивший с коллегами по ШОС повестку предстоящего саммита. Взаимодействие внутри ШОС свидетельствует о том, что помимо разногласий у членов этой организации сохраняются общие интересы: антитеррористическая деятельность в Афганистане, урегулирование в Сирии и борьба против наркотрафика.

— Разработчик ракет не закончил проект — Исламистское движение «Хамас» обвинило израильскую разведку «Моссад» в убийстве палестинского инженера Фади Мухаммеда аль-Батши на территории Малайзии. Палестинец был членом «Хамаса» и, как утверждается, специалистом по ракетам и беспилотникам. Предполагается, что похороны инженера состоятся завтра в секторе Газа. Это убийство стало одним из многих в череде загадочных смертей палестинских, ливанских и иранских специалистов, которые приписывают Израилю.

— Полувагоны возвращают позиции — Парк полувагонов, заметная часть которого была ускоренно списана в кризисные годы, вновь вернулся к прежним размерам: в феврале—марте он превысил 500 тыс. штук. В отрасли, впрочем, не считают это пока признаком профицита. Рост ставок на предоставление вагонов на рынке объясняют по-разному, но сходятся в том, что они будут определяться динамикой погрузки ОАО РЖД, скоростью движения на сети и темпами закупки нового и списания старого подвижного состава.

— «Белая птица» готовится к отлету — Экс-совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев, который считается бенефициаром агрохолдинга «Белая птица», может уступить контроль над компанией. Как стало известно «Ъ», бизнесом, стоимость которого оценивается в 23 млрд руб., интересуется структура, связанная с семьей главы Минсельхоза Александра Ткачева.

— Жилье прибавляет в цене — Вторичный рынок жилья ожил впервые с начала кризиса. Росту способствует снижение ставок по ипотеке, сокращение разрыва между стоимостью кредита на вторичное жилье и новостройки. Однако темпы пока невелики: средняя по стране цена по итогам первого квартала увеличилась всего на 500 руб. за 1 кв. м.

— Признаки дефолта увидели в 53 банках — Рейтинговое агентство «Эксперт РА» запустит новый продукт — индекс здоровья банковской системы. Он отражает вероятность дефолтов среди банков в течение года. Так, в 2018 году, по оценкам агентства, дефолт могут допустить 53 кредитные организации. В будущем агентство готово предоставлять услуги по оценке вероятности дефолта конкретных банков по запросу клиента на основании публичных данных. Бизнес приветствует идею, но эксперты сомневаются, что ее поддержит ЦБ.

— Облигации связали сторонами — Рынок облигаций лизинговых компаний (ЛК) составляет более половины триллионов рублей, однако многие бумаги выкуплены связанными структурами. В результате free float российских лизинговых бондов составляет меньше половины номинального объема. Помочь привлечь рыночных инвесторов может раскрытие ЛК по отраслевым и международным стандартам бухучета, считают участники рынка.

— Комиссии с добавленной стоимостью — Посредники на финансовом рынке ищут новые способы зарабатывать, поскольку традиционные брокерские услуги с развитием диджитал-каналов и изменением модели поведения инвесторов в будущем будут менее востребованы. ЦБ призывает брокеров кастомизировать свои услуги и переходить на платформенные модели ведения бизнеса. Сами профучастники опасаются, что это приведет к монополизации и сокращению рынка.

— Первый встречный кредитор — Микрозаймы считают нужными почти 50% населения, при этом лишь 15% знают, куда следует обращаться за этой услугой, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Большинство граждан уверены, что микрозаймы выдают частные лица, а отнюдь не микрофинансовые организации (МФО). По мнению экспертов, значительная часть населения имеет недостаточный доступ к заемным ресурсам, поэтому готова занимать у любого, кто предложит такую возможность, не задумываясь о последствиях.

— И третий не лишний — На фоне попыток начать переговоры о будущем транзита газа через Украину «Газпром» заговорил о возможности строительства еще одного «Северного потока», уже третьего. Сейчас, учитывая все обстоятельства, такие планы звучат фантастично, но к середине 2020-х годов у Европы может появиться потребность в подобном проекте из-за падения собственной добычи. Примечательно, что, несмотря на ожидания роста спроса на свой газ, руководство «Газпрома» подчеркнуто рассматривает украинский маршрут как маргинальное направление транзита.

— Полет на низком курсе доллара — ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» (ГК по ОрВД), несмотря на рост авиаперевозок в РФ и объемов аэронавигационного обслуживания (АНО), впервые с 2014 года снизило выручку и прибыль. Причиной падения показателей во ФГУПе назвали укрепление рубля к доллару и стагнацию тарифов. Большую часть прибыли компания должна направить на инвестиции, в том числе на строительство третьей полосы в Шереметьево, но выполнить намеченную инвестпрограмму ФГУПу уже несколько лет полностью не удается.

— НЛМК пошел по бельгийским цехам — Несмотря на хроническую убыточность своих бельгийских заводов, НЛМК изучает возможности приобретения мощностей в регионе. Это принадлежащие ArcelorMittal заводы по выпуску проката с покрытиями в Бельгии и Люксембурге, которые компания должна продать для закрытия сделки по приобретению завода Ilva в Италии. Аналитики указывают, что НЛМК хочет увеличить выплавку стали в РФ с прицелом на экспорт, а новые активы помогут загрузить прокатные мощности NLMK Belgium Holdings.

— Железной дороге обещают инвесттарифы — К декабрю 2018 года Минтранс рассчитывает на принятие постановления правительства, вводящего на железной дороге локальные тарифы — спецтарифы для конкретных пользователей на отдельных направлениях. Это даст возможность возвращать частные инвестиции в инфраструктуру либо за счет повышенного тарифа, либо, наоборот, за счет скидки инвестору. Введение локальных тарифов даст возможность ОАО РЖД приблизить к окупаемости проект Московского центрального кольца (МЦК), доходы от которого не окупают затраты. Но ФАС против спецтарифов, полагая, что они открывают простор для дискриминации участников рынка.

— Аудиореклама станет громче — Объем российского рынка онлайн-аудиорекламы по итогам 2017 года достиг 155 млн руб., не превысив 1% от традиционной рекламы на FM-радио. Участники рынка ждут его трехкратного роста уже в 2018 году и объема в 6,1 млрд руб. в 2021 году, в том числе благодаря монетизации этого направления «ВКонтакте». Кратный рост рынка прогнозировался еще три года назад, но ожидания не оправдались из-за макроэкономических факторов и медленной легализации контента.

— iPhone выйдет под подписку — Ритейлер re:Store вместе с американской Belmont и ХКФ-банком запустит в России программу подписки на iPhone, которая позволит раз в год получать новый смартфон Apple, делая ежемесячные выплаты и сдавая старый по фиксированной цене. Запуск аналогичных программ планируют Cstore, «Связной» и «М. Видео». Спрос на программу будет, если Apple продолжит выпускать инновационные модели, но конкуренцию ей составят традиционные кредиты и trade-in, считают эксперты.

— Oracle остается на службе — Несмотря на политику импортозамещения, российские госкомпании и госорганы в 2017 году удвоили закупки продукции американской Oracle. Они достигли 8,8 млрд руб., из которых более 2,7 млрд руб. пришлось на Сбербанк. Перспектива перехода на отечественный софт и угроза санкций побуждают закупаться на будущее, пока есть такая возможность, считают участники рынка.

— Mail.ru Group впишется в контекст — Mail.ru Group запустит поисковую контекстную рекламу на своих площадках, включая «ВКонтакте» и «Одноклассники», онлайн-классифайд «Юла» и другие проекты. Запросы пользователей все больше смещаются из классических поисковиков в социальные сети и классифайды, подтверждают участники рынка. В этом сегменте холдингу придется бороться с доминированием двух крупнейших участников рынка контекстной рекламы в России — «Яндекса» и Google.

— «Санкции держат нас в определенном тонусе» — НПК «Уралвагонзавод» (УВЗ) приняла новую стратегию развития до 2025 года. Какую долю корпорация планирует занять на гражданском и военном рынках, мешают ли ей санкции и что удалось понять после обкатки военной техники в Сирии, «Ъ» рассказал гендиректор УВЗ Александр Потапов.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru — Игорь Шувалов уйдет из правительства — Обсуждая разные конфигурации будущей системы власти, чиновники почти никогда не упоминали в ней ключевого члена этого и прошлого правительства — первого вице-премьера Игоря Шувалова. А в конце зимы чиновники стали рассказывать о слухах, что Шувалов может занять пост в руководстве МГУ. Скорее всего, Шувалов не останется в правительстве, подтвердил «Ведомостям» его знакомый.

— Индия и Россия не закрыли совместную программу истребителя пятого поколения — Индийская сторона не присылала никаких уведомлений об отказе от совместной программы создания истребителя пятого поколения FGFA на основе российского Су-57 (прежнее название — Т-50), сообщил «Ведомостям» чиновник из системы военно-технического сотрудничества. О том, что минобороны Индии известило российских представителей о выходе из программы, сообщил 21 апреля отраслевой еженедельник Janes Defence Weekly. При этом источники издания не исключают, что Индия вернется к вопросу после того, как Су-57 поступят на вооружение ВКС России.

— «Яблоко» попросило проверить декларации депутатов — «Яблоко» направило в Госдуму запросы о проверке соблюдения антикоррупционных ограничений депутатами Андреем Голушко, Владимиром Бортко, Натальей Костенко, Абдулмаджидом Маграмовым и Светланой Максимовой, рассказала председатель партии Эмилия Слабунова. «Яблоко» указывает на возможные нарушения установленных законом запретов.

— Советником мэра Москвы может стать экс-зампред Центризбиркома — Бывший зампред Центризбиркома Леонид Ивлев может стать советником мэра Москвы Сергея Собянина, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к мэрии и к администрации президента. Еще один близкий к мэрии человек говорит, что Ивлев уже назначен и будет участвовать в организации осенних выборов мэра, в том числе занимаясь «подбором кандидатов».

— Что получит российская экономика от ЧМ-2018 — Подготовка и проведение чемпионата мира по футболу суммарно за 2013–2018 гг. обеспечат России дополнительный 1% к ВВП (около 820 млрд руб.), свидетельствуют предварительные итоги исследования консалтинговой компании McKinsey, с которыми ознакомились «Ведомости». Эксплуатация построенной к ЧМ инфраструктуры и увеличение турпотока могут приносить дополнительные 80–110 млрд руб. к инвестициям и 120–180 млрд руб. к ВВП ежегодно на протяжении следующих пяти лет.

— Мусор Подмосковья вывезут компании «Ростеха» и Игоря Чайки — Завершена процедура рассмотрения заявок от компаний в конкурсе региональных операторов по обращению с отходами, сообщил «Ведомостям» представитель минэкологии Московской области. Оператор выбран в каждом из семи кластеров региона, который поделен по территориальному признаку: Алексинский, Воскресенский, Каширский, Ногинский, Рузский, Сергиево-Посадский, Чеховский.

— «АвтоВАЗ» поднимет цены из-за скачка курса рубля — «АвтоВАЗ» с 1 мая планирует поднять рекомендуемые розничные цены на все свои автомобили, рассказали «Ведомостям» топ-менеджеры двух крупных дилерских компаний. Машины подорожают на 1-2%, в зависимости от модели и комплектации, знает один из них.

— МВД снова покупает компьютеры на отечественных процессорах «Байкал» — Министерство внутренних дел (МВД) вновь намерено купить компьютеры, работающие на российских процессорах «Байкал». За 7511 машин министерство готово заплатить 286,9 млн руб. (38 200 руб. за каждую), следует из документации на сайте госзакупок. Поставить компьютеры надо до ноября 2018 г.

— Все самолеты в России оборудуют системой «Глонасс» — При закупке иностранных самолетов российской авиакомпанией на них обязательно нужно устанавливать модуль российской Глобальной навигационной спутниковой системы ("Глонасс"), сказал вице-премьер Дмитрий Рогозин на встрече с президентом Владимиром Путиным. Делать это должен производитель, считает он.

— Бумажные чеки готовятся заменить электронными — Россияне, расплатившиеся картой любой платежной системы, смогут получать кассовый чек в личный кабинет банка. Сервис тестируют Национальная система платежных карт (НСПК, оператор национальной платежной системы «Мир») и банк «Тинькофф», рассказали «Ведомостям» их представители. В личном кабинете чеки появятся уже с апреля 2018 г., для мобильного приложения сервис заработает осенью.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru — Предъявляем документы — Работодатели, оплатившие своим сотрудникам отдых в России, получат налоговые льготы. Это поможет активнее развивать внутренний туризм и сделать отдых в здравницах более доступным для россиян, считают эксперты.

— Как не вырастить «Вишню» — Трагедия в Кемерове сделала очевидным опасное несовершенство надзора в строительной отрасли. В интервью «РГ» глава Ростехнадзора Алексей Алешин рассказал, какие решения должны быть приняты, чтобы навести порядок в этой сфере.

— Хватит и 159 тысяч — Среднестатистическому россиянину, чтобы чувствовать себя счастливым человеком, необходимо 159 тысяч рублей в месяц, подсчитали социологи. Удивительно, но эта сумма с годами падает, а не растет.

— Безплощадная ГАИ — В ГИБДД вновь предложили изменить правила получения водительских прав. Поправки включают установление возрастного ценза учеников, а также разрешение выезжать на автомагистрали во время обучения.

— Льготы для Шапокляк — Создатели анимационных фильмов в ближайшие шесть лет будут получать значительные льготы по страховым взносам и НДС. Закон, вносящий эти поправки в Налоговый кодекс, публикует «РГ».

— Клевету выносят из сети — Теперь интернет-страницу, на которой выложена информация, порочащая честь и достоинство, деловую репутацию конкретного человека или компании, можно заблокировать. Закон об этом уже вступил в силу.

— Квартирный вопрос не испортил — Конституционный суд защитил право военных прокуроров и следователей на служебное жилье — Военные прокуроры и следователи не останутся без крыши над головой, а неопределенность в законах поправят. Так сказано в постановлении, которое публикует «РГ».

— Деньги без минуса — Получателей пособий на первого и второго ребенка и волонтеров освободят от налога на доходы физических лиц. Законы об этом подписал президент России Владимир Путин. Документы публикует «РГ».

— Зовите меня по имени — В России прекращается обращение сберкнижек и сберегательных сертификатов на предъявителя. Теперь и те, и другие могут быть только именными. Кроме того, сберсертификаты попадают под страхование вкладов физлиц.

— Можно трижды — КС РФ обязал военкоматы учитывать возраст окончания школы для юношей призывного возраста. Если 18 лет выпускнику исполнилось еще до получения аттестата, отсрочка от армии предоставляется ему автоматически.

— Полис для карпа — Страхование аквакультуры — так называется рыба, выращенная в искусственных условиях, получило поддержку из федерального бюджета. Соответствующие поправки в федеральные законы публикует «РГ».

— Одолжить до получки — ВЦИОМ исследовал отношение россиян к микрофинансовым организациям — Наиболее востребованы экспресс-займы среди молодых респондентов, жителей сел и небольших городов. Часто у тех, кто обращается за помощью, нет иной возможности найти деньги для выхода из трудной ситуации.

— На импорт заведут списки — В России может появиться еще один реестр — импортеров электроники, игрушек, машин, одежды, мебели. Это позволит повысить интерес импортеров к добросовестной сертификации своей продукции на российском рынке.

— Дай краба — Реформа, связанная с возможным отказом от исторического принципа распределения квот и возвратом к аукционам по вылову краба, способна погубить рыболовную отрасль. Как не дать ей умереть, сберечь краба от исчезновения, отраслевые эксперты, рыбаки, экономисты и политологи обсудили на «круглом столе», который прошел в «Российской газете».

— Помидорам забили гол — Объем поставок контрафактных товаров в нашу страну растет невиданными темпами. Всего за три месяца только по поддельным товарам с логотипом FIFA-2018 был пресечен ввоз более 40 тысяч единиц продукции.

— Встреча друзей — Валентина Матвиенко посетила Республику Сербскую — Делегация Совета Федерации во главе с Валентиной Матвиенко посетила Республику Сербскую, один из двух так называемых энтитетов, входящих в состав Боснии и Герцеговины.

— Билет в Звездный — У космонавта Жан-Лу Кретьена, который первым из французов побывал в 1982 году на станции «Салют-7», в прошлом году украли удостоверение Героя Советского Союза и другие памятные документы. Однако позже они нашлись. Об этой удивительной истории Кретьен побеседовал с «РГ».

— Прокуроры обучат экспертов ООН — В Генеральной прокуратуре открылись курсы по подготовке правительственных экспертов, участвующих в механизме мониторинга Конвенции ООН против коррупции.

— Владельцы пароходов осуждены заочно — Бывший гендиректор ОАО «Совкомфлот» ("Современный коммерческий флот") Дмитрий Скарга и экс-президент ОАО «Новошип» ("Новороссийское морское пароходство") Тагир Измайлов получили по приговору Дорогомиловского районного суда Москвы 12 и 11 лет колонии строгого режима соответственно по делу о хищении более восьми миллиардов рублей.

— Националиста судят за хищения из банка — В Мещанском районном суде столицы начался процесс по делу известного националиста Александра Белова (Поткина). Он обвиняется в легализации похищенных у БТА-банка нескольких сот миллионов рублей.

— Выплата для детей — Получить единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилья сможет еще одна категория полицейских. Речь идет о семьях, в которых воспитывается ребенок-инвалид.

— Киев задумался о хлоре — ВСУ могут начать операцию по военному подавлению ДНР и ЛНР. Об этом заявил Министр обороны Украины Степан Полторак. Для начала наступления не хватает только провокации, подобной «химатаке» в Сирии.

— Смертельный пикап — Десять человек погибли во время наезда автомобиля на пешеходов в канадском Торонто. Трагический инцидент произошел по сценарию террористических атак в других городах, но происшествие пока не называют «терактом».

— Кто сеет рознь — Беспрецедентную рекомендацию для граждан ФРГ, исповедующих иудаизм, выдал Центральный совет евреев Германии. Его глава Йозеф Шустер призвал единоверцев воздержаться от ношения традиционного мужского головного убора — кипы в крупных немецких городах во избежание провокаций. А федеральный канцлер Ангела Меркель откровенно признала, что страна столкнулась «с новым феноменом — иной формой антисемитизма, который принесли с собой беженцы и лица арабского происхождения».

— Фактор да Силвы — Осужденный за коррупцию экс-президент Бразилии станет кандидатом на предстоящих выборах главы государства. Решение приняло руководство Партии трудящихся.

— Цифрой и словом — Сколько баллов надо набрать, чтобы стать студентом СПбГУ? Как получить сразу два диплома? За что ученому дадут квартиру? Об этом на «Деловом завтраке» в «РГ» рассказал ректор Санкт-Петербургского госуниверситета Николай Кропачев.

— Сибирь в вагонах — В новосибирском метро запустили поезд-галерею под названием «Неизвестная Сибирь». В четырех вагонах поезда разместились 30 фоторабот, на которых запечатлены самые удивительные места региона.

— Сашко из Ростова — На Дону установили бюст организатору восстания в лагере смерти «Собибор» — Церемония открытия бронзового бюста прошла на площади перед гимназией N 52. Школьники выстроились в почетный караул. В форме времен ВОВ стояли реконструкторы из Российского военно-исторического общества. Фронтовики пришли с цветами.

— Срезали «парашюты» — В Самарской области больше не будут назначать доплаты к пенсиям высокопоставленных чиновников, если они не отработали в регионе как минимум 10 лет. Депутаты регионального Заксобрания почти единогласно приняли изменения в местный закон «О ежемесячной доплате к пенсии лицам, замещавшим госдолжности Самарской области…». Законопроект вызвал широкий резонанс и уже несколько месяцев обсуждался в недрах Думы.

— Instagram с оценкой — Учитель истории одной из гимназий Новосибирска Елена Вервейн опробовала новый способ преподавания своего предмета — в качестве викторины задает ученикам задания в Instagram, и за их выполнение ставит оценки. За три дня запрос на подписку на ее страницу в соцсети отправили больше тысячи человек, но теперь новых подписчиков она не пускает: признается, что такой славы не хочет, и что с ней делать — не знает.

— Телефон со стоп-краном— В Казани разработали специальное мобильное приложение, которое поможет уберечь детей от травм на железной дороге — Способ, как заставить пешеходов, находящихся в 70 метрах от рельсов, сосредоточиться и, прежде чем пересекать пути, посмотреть по сторонам, придумали два друга-энтузиаста Андрей Алмазов и Тимур Кадыров. По их словам, идею им подсказала жизнь.

— Пенал для отдыха — На Урале к ЧМ-2018 по футболу открыли первый капсульный отель — Гостиницу необычного формата, где можно провести ночь в индивидуальной капсуле-ячейке, как в космическом корабле из фильма «Пятый элемент», открыли в Екатеринбурге. Гости уже начали осваивать новинку, но массовое заселение ожидают ближе к играм ЧМ по футболу: все места на этот период уже забронированы.

— Проблемы необеспеченных — Банк России ужесточает регулирование потребительских кредитов. Эти меры должны снизить кредитные риски для заемщиков. При этом проверенные клиенты смогут рассчитывать на снижение ставок.

— Резерв — в массы — В России изменился порядок налогообложения «бумажной» прибыли банков-банкротов. Юристы подчеркивают, что это повысит шансы таких банков расплатиться с кредиторами.

— Накачают знаниями — В России разработали электронные учебно-методические материалы по финансовой грамотности для вузов, и учить по ним станут студентов по всей стране. Электронный формат, который будет доступен в мобильном приложении телефона или планшета, позволит разработчикам оперативно дополнять содержание учебников. Сейчас их апробируют в десяти регионах страны и распространяют бесплатно, так как материалы составляли эксперты в рамках государственной программы.

— На льготном ходу — В ЕАЭС предлагают освободить владельцев автомобилей с электродвигателями от уплаты транспортного налога. Кроме того, им предлагают предоставить бесплатные парковочные места с зарядными устройствами.

— Вошли в тело — Новый метод выявления дефектов ракет и самолетов — Материал устает и ломается. Такова одна из наиболее частых причин аварий техники. Даже высокопрочные и легкие композиты, которые сегодня повсеместно вытесняют металл, могут не выдерживать длительных и больших нагрузок. Чтобы предупредить аварию, вовремя поймать тревожные симптомы, конструкции обвешивают множеством датчиков. Они сигнализируют, как в материале распределены механические напряжения.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru — Минэк не поддержал запрет на продажу спиртного нетрезвым — Против запрета продаж спиртного лицам в состоянии опьянения выступило Минэкономразвития. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве. По мнению Минэка, подобная норма, предложенная Минздравом, избыточна. А введение закрытой выкладки алкоголя, на которой настаивает Министерство здравоохранения, по мнению Минэка, может негативно сказаться на развитии предпринимательства.

— Количество ДТП из-за плохого состояния дорог сократилось на 5% — Количество ДТП из-за неудовлетворительного состояния дорог в России в 2017 году сократилось на 5%, указано в докладе исследовательского центра при МВД. Как рассказали в Росавтодоре, на снижение показателя аварийности повлиял в том числе масштабный ремонт федеральных трасс. Однако из-за плохих дорог всё еще происходит более трети аварий в стране. Чтобы избежать их, водителям нужно корректировать скорость в соответствии с качеством покрытия, советуют специалисты.

— Россияне стали меньше курить — Доля взрослых курильщиков в России по итогам 2017 года сократилась до 29%, сообщили в Минздраве. Снижение произошло за счет мужчин. Среди женщин тех, кто угодил в никотиновую ловушку, меньше не стало. По словам экспертов, представительницам прекрасного пола сложнее отказаться от вредной привычки.

— Криптоактивисты подают в суд на Google — Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) войдет в международный фонд защиты прав криптоинвесторов. Его первой задачей станет подача иска против запрета рекламы криптовалют в Google, Facebook и Twitter, рассказали «Известиям» в РАКИБ. Вступить в фонд согласились также организации из Китая, Кореи, Швейцарии, Армении и Казахстана.

— Земельные аукционы зачистят от мошенников — Черные списки участников земельных аукционов расширят. Сейчас в них попадают только те, кто уклонился от оплаты выигранного участка. Минэкономразвития (Минэк) внесло в правительство законопроект, согласно которому в реестр попадут также лица, отозвавшие заявку или не предоставившие всех необходимых документов, рассказал «Известиям» директор департамента недвижимости ведомства Алексей Бутовецкий.

— «Смена режимов стала официальной политикой США» — Москву и Тегеран объединяет не проблема западного давления на внутренние дела двух стран, а общие цели — региональное развитие и сохранение международного права. Об этом «Известиям» заявил советник министра иностранных дел Ирана, а в прошлом гендиректор Института политических и международных исследований МИД Ирана Расул Сейед Мусави.

— Обрыв связи — Адвокаты и сторонники Джулиана Ассанжа требуют от правительства Эквадора вернуть создателю WikiLeaks доступ в интернет. Об этом «Известиям» рассказал его советник Грег Барнс. По его словам, юридическая группа WikiLeaks остается на связи со своим руководителем через ограниченный круг лиц. Петиция с требованием прекратить изоляцию Джулиана Ассанжа набрала уже более 66 тыс. подписей.

— Рубли по осени считают — К осени нас ждет доллар по курсу 57–62 рубля, рост зарплат, но одновременно — снижение доли среднего класса. Таков прогноз экономистов. Падение рубля, начавшееся после того, как минфин США опубликовал санкционный список, вызвало массу вопросов: что будет с накоплениями, стоит ли покупать доллары и евро и чего ждать после введения новых санкций? На круглом столе «Известий» эксперты дали ответы на эти вопросы и прогноз на ближайшие месяцы.

— Число безналичных операций по картам «Мир» выросло в 50 раз — За год доля безналичных операций по картам «Мир» выросла на 22 процентных пункта — до 64%. Доля трансакций по снятию наличных снизилась на ту же величину — до 36%. Об этом «Известиям» рассказали в подконтрольной Центробанку Национальной системе платежных карт (НСПК). Россияне активно совершают покупки с помощью национальных карт, об этом говорит рост суммы среднего чека по ним, указали в НСПК. Самая распространенная категория трат — покупка продуктов.

— Товары без чипов предлагают уничтожать — Росимущество предлагает уничтожать продукцию, которая не промаркирована идентификационными знаками — например, чипами. Товары без подобных меток автоматически следует считать нелегальными, полагают в службе. Ее специалисты поддержали маркировку готовых товаров из рыбы и мяса, бакалеи, бытовой техники, ювелирных изделий и других наименований.

— Военные инновации готовят к параду — Минобороны запросило у предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) информацию об инновационных разработках военного назначения, которые можно показать на параде Победы 2019 года. По мнению экспертов, психологический эффект такой демонстрации будет значительным. Россия способна показать свои достижения в сфере робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов и многое другое. В этом году на параде можно будет увидеть около 200 перспективных образцов военной техники.

— Роскомнадзор усомнился в запрещенном контенте — В Роскомнадзоре (РКН) усомнились в целесообразности блокировки сведений, признанных судом порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, через единый реестр запрещенной информации. Это следует из проведенного ведомством анализа судебной практики за 2017 год. Реестр создавался для блокировки наиболее опасных тем — детской порнографии, призывов к суицидам, экстремистской деятельности.

— Россияне не заметили санкций — Более чем две трети россиян не заметили последствий антироссийской санкционной политики для своей семьи. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, с которыми ознакомились «Известия». При этом в ближайший год санкции против России усилятся, прогнозируют 55% опрошенных. Эксперты отмечают, что последние ограничения в отношении конкретных лиц и компаний действительно не повлияли на рядовых граждан, а к введенным ранее санкциям население и экономика страны успели привыкнуть.

РБК daily

www.rbcdaily.ru — Персональный протест перешел в межпартийный — Почему усугубляется политический кризис в Армении — Лидер оппозиции Никол Пашинян объявил о готовности возглавить правительство Армении и отказался от переговоров с исполняющим обязанности премьера Кареном Карапетяном. Переговоры возможны только на условиях оппозиции, заявил он.

— Трансграничное кредитование вернулось к падению — Эксперты зафиксировали уменьшение объема долга российских резидентов — Иностранное кредитование России в октябре—декабре вновь упало, хотя в предыдущие девять месяцев оно росло впервые после введения санкций. Сильнее всего кредитование России сократили Франция и Великобритания.

— Сенаторы предложили знать меры — Совет Федерации готов смягчить ответ на санкции США — Ряд комитетов верхней палаты выступил с критикой разработанного Госдумой законопроекта об ответных мерах России на санкции США. В него без лишнего шума внесут смягчающие поправки и быстро утвердят, полагают источники РБК.

— На управляющих нашли управу — ЦБ предлагает расширить инвестиционные права пенсионных фондов — НПФ смогут отказаться от услуг управляющих компаний при размещении пенсионных резервов, пообещала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Речь идет о 980 млрд руб., но пенсионные фонды вряд ли воспользуются этим правом.