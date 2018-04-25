В Хабаровском крае индексируют социальные выплаты

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной Думы края. Глава региона представил итоги работы за 5 лет в связи с тем, что в этом году истекают полномочия действующего правительства региона, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Одним из основных результатов, по словам главы региона, стало безусловное исполнение социальных обязательств, несмотря на непростую ситуацию в экономике. Сегодня в регионе каждый третий житель получает различные выплаты.

«Ситуация с доходной частью бюджета непростая. Но, учитывая, что экономические показатели все же подрастают, Правительство края приняло решение о поэтапной индексации социальных выплат и пособий. Для начала, подготовлено постановление об индексации ежемесячной денежной выплаты на проезд в общественном транспорте. Размер индексации составит 10%. С 1 мая начинается навигация по речным перевозкам. Принято решение стоимость проезда не увеличивать. Будем двигаться и по другим выплатам», — подчеркнул губернатор.

Большое внимание Вячеслав Шпорт уделил демографии.

— У нас была проблема с ежемесячной денежной выплатой на третьего ребенка, — напомнил глава региона. — Как только мы достигли естественного прироста населения, Минтруд России исключил наш край из числа поддерживаемых регионов. Мы провели плотную работу с Минтрудом России, в результате выплата восстановлена. Кстати, ее размер 13 452 рубля в месяц на протяжении 3-х лет. Более 60 процентов этой выплаты мы покрываем из краевого бюджета. Важно, что в пакете новых демографических инициатив появилась финансовая поддержка первых рождений. Она предусматривает ежемесячную выплату в размере величины прожиточного минимума на детей. Это — 13 386 рублей до полутора лет. Указанной мерой уже воспользовались: 468 семей. До конца года выплату получат не менее 4 100 семей.

Эти меры уже начинают давать свою отдачу. По предварительным данным, в первые три месяца родилось на 96 деток больше, чем в прошлом году (4632 ребенка). В качестве примера губернатор привел хабаровчанку Юлию Шарипову, которая марте этого года родила тройню. В результате семья получит: ЕДВ на первого ребенка в сумме 13 386 рублей; ЕДВ на третьего ребенка в сумме 13 452 рублей; федеральный материнский капитал на второго (453 тыс. рублей).

— И к этому пакету мы добавляем краевой материнский капитал на третьего ребенка, — уточнил губернатор. — Это 200 тысяч рублей. По совокупности семья Юлии Шариповой получит (с учетом еще и детских пособий) не менее полутора млн руб за 3 года.