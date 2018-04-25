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Основная часть майских указов в Хабаровском крае выполнена
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Основная часть майских указов в Хабаровском крае выполнена 

Дальний Восток 1 час назад
Фото: Дальний Восток
Хабаровский край выполнил основную часть майских указов президента РФ, показателей которых требовалось достичь в 2012—2018 годах. На реализацию указов было направлено свыше 160 млрд рублей, сообщил в среду губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, выступая с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной думы региона.
«Всего по указам 43 индикатора, при этом основную часть — 38 показателей — требовалось реализовать в период 2012—2018 годов. Мы их реализовали», — сказал Шпорт.
Он отметил, что изданный в мае 2012 года президентом страны пакет указов, охватывающий все стороны жизни граждан, предлагалось скорректировать в связи с внешнеполитическим и внешнеэкономическим давлением на страну, в Хабаровском крае варианты отказа от исполнения указов либо их корректировки «даже гипотетически» не рассматривались.
Шпорт сообщил, что на реализацию майских указов с 2012 года в общей сложности было направлено 161,3 млрд рублей бюджетных средств. За это время, в числе прочих направлений, в регионе было построено 25 новых детских садов, создано в целом свыше 8 тыс. новых мест, очередей в детские сады в настоящее время нет, подчеркнул глава региона. Он также добавил, что по инициативе президента создаются и ясельные группы для детей от двух месяцев до трех лет. Уже утверждена программа строительства шести садов с ясельными группами в Хабаровске и в нескольких поселках края.
Помимо повышения доступности дошкольного образования, сообщил Шпорт, регион работает над ликвидацией второй смены в школах. В 2017 году построили современную школу на 800 мест в Хабаровске, в 2018 — 2019 годах будут построены школы в селе в Нанайском района на 300 мест и в Волочаевском городке Хабаровска на 800 мест.
Глава региона в среду выступил с ежегодным отчетом перед депутатами Законодательной думы региона. Он представил итоги работы за пять лет в связи с тем, что в 2018 году истекают полномочия действующего правительства Хабаровского края.
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