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Полицейские оштрафовали владивостокских предпринимателей
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Полицейские оштрафовали владивостокских предпринимателей 

Primpress 20 минут назад
Фото: Primpress
На улицах Можайской, Новожилова и Зои Космодемьянской привлекли к ответственности незаконных торговцев, сообщает PRIMPRESS.
В отношении предпринимателей, осуществляющих торговлю в неустановленных местах и без подтверждающих качество продукции документов, стражи порядка составили протоколы об административных правонарушениях. Теперь недобросовестным предпринимателям придется заплатить штрафы.
Торговля овощами, фруктами, продуктами питания и другими товарами велась на улице Можайской, 5, Новожилова, 37 и Зои Космодемьянской, 16.
Отметим, что штрафы выписывают не только за незаконную торговлю, но и за нарушения правил благоустройства: выставление несанкционированных торговых объектов — лавок, столов и палаток.
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