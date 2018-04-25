Полицейские оштрафовали владивостокских предпринимателей

На улицах Можайской, Новожилова и Зои Космодемьянской привлекли к ответственности незаконных торговцев, сообщает PRIMPRESS.

В отношении предпринимателей, осуществляющих торговлю в неустановленных местах и без подтверждающих качество продукции документов, стражи порядка составили протоколы об административных правонарушениях. Теперь недобросовестным предпринимателям придется заплатить штрафы.

Торговля овощами, фруктами, продуктами питания и другими товарами велась на улице Можайской, 5, Новожилова, 37 и Зои Космодемьянской, 16.

Отметим, что штрафы выписывают не только за незаконную торговлю, но и за нарушения правил благоустройства: выставление несанкционированных торговых объектов — лавок, столов и палаток.