К концу 2017 года зарубежное кредитование России резко сократилось

В четвертом квартале прошлого года зарубежное кредитование российских резидентов — компаний, банков, граждан и государства — сократилось на 8,05 млрд долларов по сравнению с третьим кварталом, сообщает

со ссылкой на данные Банка международных расчетов (Bank for International Settlements, BIS). Снижение произошло главным образом за счет сокращения кредитования иностранными банками российских резидентов, а также за счет оттока из российских банков депозитов нерезидентов.

В числе возможных внутренних причин сокращения трансграничного кредитования экономист одного из крупных банков назвал возможный отток средств со счетов санируемых финансовых организаций.

Аналитик "Райффайзенбанка" Денис Порывай полагает, что сокращение трансграничного кредитования также можно объяснить желанием нерезидентов сократить в конце года вложения в Россию , чтобы не отображать их в отчетности.

При этом с начала 2017 года трансграничное сотрудничество, наоборот, выросло: в первом квартале на 2 млрд долларов, во втором — на 3,76 млрд и в третьем — на 2,6 млрд

Последний раз такой рост наблюдался с июня 2012 года по март 2013 года, до конфликта на Украине , ставшего причиной введения санкций против Москвы в 2014 году. Пик сокращения трансграничного кредитования пришелся на четвертый квартал 2014 года и составил 17,5 млрд долларов.