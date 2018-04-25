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Новосибирец сфотографировал стаю семижаберных акул у берегов Южной Африки
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Новосибирец сфотографировал стаю семижаберных акул у берегов Южной Африки 

ngs.ru 33 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новосибирский путешественник, 33-летний Александр Мачульский, опубликовал снимки глубоководных семижаберных акул. Он снял их у побережья Южной Африки.
Александр уже 8 лет путешествует по миру, снимая крупных морских обитателей в разных частях планеты — от Южной Африки до Камчатки. В его портфолио — снимки акул, китов, касаток, ламантинов, крокодилов, сивучей, морских котиков и других представителей подводного мира.
Недавно он опубликовал фотографии морских обитателей пригорода Кейптауна в Южной Африке. Съемки проходили в январе этого года.
«Там есть исторический пригород, все со времен викторианской Англии. И два всемирно известных дайв-сайта (природные или техногенные объекты под водой, интересные для осмотра дайверами — А. С.) — один с древними семижаберными акулами. Там заросли водорослей, настоящий подводный лес. Плывешь в нем в одиночестве, внезапно акулы. Нырял там несколько раз, пару раз видел. Морские котики там же рядом, играют с вами, наблюдают. Иногда прикусывают ласты и маску», — поделился впечатлениями с корреспондентом НГС Александр Мачульский.
Фотограф рассказал, что во время съёмки температура воды не превышала +5…+7 градусов, и было холодно.
«Там много интересного, вот например акулы с теплого побережья Южной Африки, где индийский океан, тут их была целая стая, штук по 20. Там кстати и пингвины живут. После, в марте была поездка к мантам (скаты, которых также называют Морскими дьяволами — А. С.) в Индонезию», — рассказывает Мачульский.
Многие талантливые новосибирские фотографы регулярно путешествуют по разным уголкам мира. Так, месяц назад Вадим Махоров опубликовал захватывающий видеоролик с пейзажами Камчатки, а Слава Степанов и вовсе облетел почти всю планету.
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