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Иркутская резня топором и ножами. Слесарь напал на жену и убил ее родственников
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Иркутская резня топором и ножами. Слесарь напал на жену и убил ее родственников 

360tv.ru 1 час назад
В Иркутской области ранее судимый 20‐летний слесарь напал на свою несовершеннолетнюю жену и убил ее родных. По его словам, он сделал это из ревности. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на пресс‐службу регионального СКР.
В поселке
Усть-Ордынский
20-летний
мужчина, вооружившись топором и ножами, пришел в дом к родственникам своей жены. С собой «на дело» он взял безработного приятеля. Множество колотых и режущих ран злоумышленники нанесли
16-летней
девушке и ее  36-летнему
отцу. Мать и дедушка супруги слесаря были убиты.
После задержания выяснилось, что преступники состояли на учете в психдиспансере.
В марте прошлого года на Сахалине пенсионерка убила своего мужа и изуродовала его тело кочергой, ножом и топором.
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