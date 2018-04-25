Иркутская резня топором и ножами. Слесарь напал на жену и убил ее родственников

Иркутской области ранее судимый 20‐летний слесарь напал на свою несовершеннолетнюю жену и убил ее родных. По его словам, он сделал это из ревности. Об этом сообщила «Экспресс‐газета» со ссылкой на пресс‐службу регионального СКР

В поселке

Усть-Ордынский

20-летний

мужчина, вооружившись топором и ножами, пришел в дом к родственникам своей жены. С собой «на дело» он взял безработного приятеля. Множество колотых и режущих ран злоумышленники нанесли

16-летней

девушке и ее 36-летнему

отцу. Мать и дедушка супруги слесаря были убиты.

После задержания выяснилось, что преступники состояли на учете в психдиспансере.

В марте прошлого года на Сахалине пенсионерка убила своего мужа и изуродовала его тело кочергой, ножом и топором.