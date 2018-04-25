Кто может пройти диспансеризацию-2018 — расскажут на онлайн-конференции

Жителей края приглашают принять участие в актуальной беседе на тему диспансеризации в 2018 году. Онлайн-конференция пройдет в четверг, 26 апреля, и будет транслироваться на сайте официальном сайте администрации Приморского края

На вопросы ответит главный внештатный специалист департамента здравоохранения по амбулаторно-поликлинической помощи, главный врач поликлиники №6 Анастасия Худченко.

Эксперт расскажет о том, где и как проводится углубленный медосмотр, можно ли благодаря диспансеризации своевременно выявить заболевания.

Свои вопросы специалисту можно отправлять по адресу ministrdv@mail.ru до 16.00 среды, 25 апреля.