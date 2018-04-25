Два сенатора США потребовали у банков информацию о связях с «кремлевским списком» 

Два американских сенатора-демократа разослали крупнейшим международным банкам письма с требованиями предоставить информацию о связях с российскими предпринимателями из так называемого «кремлевского списка» Министерства финансов США, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рейтер, в распоряжение которого оказалось послание Джинн Шахин и Шелдона Уайтхауса.
По сведениям агентства, законодатели таким образом надеются «усилить давление» не только на российских предпринимателей, но и на сами финансовые учреждения с целью «тщательно изучить тех, с кем они ведут свой бизнес». Письма были отправлены трем крупным американским банкам — Bank of America, JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским — британскому Barclays, германскому Deutsche Bank, швейцарским UBS и Credit Suisse.
Как отмечает Рейтер, сенаторы требуют от финансовых учреждений предоставить данные о проведенных за последние пять лет проверках счетов, если таковые имеются, входящих в «кремлевский список» россиян. Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют начать более настойчивые действия, такие, как, например, правительственное расследование.