Два сенатора США потребовали у банков информацию о связях с «кремлевским списком»

По сведениям агентства, законодатели таким образом надеются «усилить давление» не только на российских предпринимателей, но и на сами финансовые учреждения с целью «тщательно изучить тех, с кем они ведут свой бизнес». Письма были отправлены трем крупным американским банкам — Bank of America , JPMorgan Chase и Citibank, а также европейским — британскому Barclays, германскому Deutsche Bank , швейцарским UBS и Credit Suisse.

Как отмечает Рейтер, сенаторы требуют от финансовых учреждений предоставить данные о проведенных за последние пять лет проверках счетов, если таковые имеются, входящих в «кремлевский список» россиян. Если банки не предоставят информацию, сенаторы планируют начать более настойчивые действия, такие, как, например, правительственное расследование.