Молебен Георгию Победоносцу совершат на Верхневолжской набережной в Нижнем 

6 мая, в воскресенье, на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода возле дома №2а совершат молебен святому великомученику Георгию Победоносцу, память которого отмечается в этот день.
Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, богослужение состоится на месте разрушенного в богоборческие годы Георгиевского храма — у здания бывшей гостиницы «Россия» («Волжский откос»).
Начало молебна в 18 часов.
Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Георгием и полпредом Бабичем.