Ещё
Молебен Георгию Победоносцу совершат на Верхневолжской набережной в Нижнем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Молебен Георгию Победоносцу совершат на Верхневолжской набережной в Нижнем 

Newsroom24 54 минуты назад
Фото: Newsroom24
6 мая, в воскресенье, на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода возле дома №2а совершат молебен святому великомученику Георгию Победоносцу, память которого отмечается в этот день.
Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, богослужение состоится на месте разрушенного в богоборческие годы Георгиевского храма — у здания бывшей гостиницы «Россия» («Волжский откос»).
Начало молебна в 18 часов.
Ранее сообщалось, что Патриарх Кирилл провел встречу с митрополитом Георгием и полпредом Бабичем.
Newsroom24: последние новости
26-летний нижегородец угнал иномарку в Приокском районе Встреча Владимира Панова с жителями Приокского района переносится на 26 апреля Почта России позволит ветеранам бесплатно отправлять телеграммы и совершать звонки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия — враг? Куда революция заведет Армению245
«Большая семерка» набросилась с критикой на Россию48
В Раде назвали Россию «зависимой» от Украины78
Хмеймим атаковали дроны413
В США заявили о провале Су-57616
Видео
00:15
В США заявили о провале Су-57
Армия Оружие
01:02
Россиянам посоветовали лечиться марганцовкой
Общество
01:29
Лукашенко возмутила ситуация вокруг Сирии
СНГ В мире
01:03
Мужчина украл ребенка с детской площадки в Сургуте
Происшествия Криминал
04:04
Трамп обвинил РФ в создании «проблем»
В мире Ближний Восток
00:57
В Сети высмеяли шляпу Меланьи Трамп
В мире
01:00
Матери Скрипаля вызывали скорую
Происшествия
00:28
Трамп пошутил о перхоти Макрона
В мире Ближний Восток
09:55
«Газпром» готов «добить Украину»
Компании
01:08
Мать Саргсяна умерла в день его отставки
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение