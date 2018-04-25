Молебен Георгию Победоносцу совершат на Верхневолжской набережной в Нижнем

6 мая, в воскресенье, на Верхневолжской набережной Нижнего Новгорода возле дома №2а совершат молебен святому великомученику Георгию Победоносцу, память которого отмечается в этот день.

Как сообщает пресс-служба Нижегородской митрополии, богослужение состоится на месте разрушенного в богоборческие годы Георгиевского храма — у здания бывшей гостиницы «Россия» («Волжский откос»).

Начало молебна в 18 часов.